Чем Арктика привлекает туристов из арабских стран

Аналитики одной из сотовых компаний сообщили об увеличении количества иностранцев, посетивших Россию в 2024 году, ориентируясь на количество новых абонентов. В сравнении с 2023-м поток гостей из зарубежья увеличился на 18 процентов.

По данным ассоциации туроператоров, лидером по количеству туристов в европейскую часть нашей страны стал Китай, прирост составил 60 процентов. На втором месте находятся ОАЭ с 15 процентами, далее идут Саудовская Аравия, Оман, Катар, Бахрейн и Кувейт с 10 процентами. Индия - рост 5 процентов, Иран - 2 процента.

Городом-лидером по количеству иностранных посещений в прошлом году стала Москва, туда едут 50 процентов туристов, за ней следует Санкт-Петербург с 25 процентами, тройку замыкает Мурманская область, куда едут 10 процентов иностранцев.

Если говорить о странах ближнего зарубежья, то, согласно информации портала, «Национальная служба новостей», чаще всего к нам едут из Казахстана, прирост оттуда составил 23 процента. А также Белоруссия, с приростом в 12 процентов. И Таджикистан, хотя он и потерял 11 процентов.

Глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев заявил о планах увеличить поток туристов из стран Юго-Восточной Азии в нашу страну.

Кондратьев подчеркнул: будет адаптация турпродукта под данные государства, также будет проведена работа над сертификацией отелей и объектов с целью понимания туристами соответствия стандартов отдыха их ожиданиям.

Кондратьев также заявил об активной работе Татарстана с мусульманскими странами.

С европейскими странами ситуация иная. Количество жителей Европы, посетивших Россию, упало на 12 процентов и составило 22 процента от общего числа. Несмотря на такие числа, количество гостей из отдельных стран, наоборот, выросло.

Лидером стала Болгария с приростом туристов в 123 процента, на втором месте оказалась Мальта с 67 процентами, тройку замыкает Италия с приростом в 57 процентов.

По данным российского союза туриндустрии, причинами увеличения турпотока являются безопасность, выгодный курс рубля и интерес к России.

Объясняется и причина популярности поездок граждан стран Персидского залива в РФ. Это рост цен на поездки в Европу, взвешенная политика России в отношении конфликта Израиля и Палестины, а также климат.

Туристов из арабских стран привлекает экологический туризм. Кроме того, привлечь людей из таких стран могут регионы, способные предложить и приключенческий туризм, ведь в странах Персидского залива есть большая доля людей, любящих экстремальные развлечения.

«Свободная Пресса» попросила дать комментарий генерального директора компании «Русская Арктика» Сергея Мстиславского.

Эксперт заявил: едут из стран, где образ России не негативный. Говоря о Болгарии, Мстиславский подчеркнул, что Болгария всегда дружила с РФ. Кроме того, въезд в Россию облегчен по электронным визам.

Также эксперт отметил, что благодаря внутреннему туризму будет развиваться и международный, так как ездить в Европу по причине санкций стало трудно и стоимость путешествий увеличилась. Благодаря лентам новостей, где постоянно фигурирует слово «Россия», к нашей стране появляется интерес у иностранцев.

Мстиславский рассказал и о Мурманской области. Там чаще всего посещают село Териберка. По соотношению туристов и местного населения село обошло Венецию.

В 2025 году, согласно данным ассоциации туроператоров, будет решен ряд проблем, с которыми сталкиваются туристы, посещающие нашу страну. Острой проблемой является отсутствие продвижений за рубежом региональных достопримечательностей. Еще одной проблемой являются безналичные платежи для иностранцев. Кроме того, отмечается нехватка прямых авиаперелетов из арабских и азиатских стран.

Туроператор «Невские сезоны» отметил необходимость упрощения процедур досмотра туристов: «Процедуры прохождения таможенного и паспортного контроля должны быть максимально упрощены и ускорены, чтобы первое впечатление от России было позитивным. Это важный фактор, влияющий на общее впечатление от поездки и готовность вернуться снова».