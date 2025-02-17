Как отправиться в поход по ущелью и на экскурсию по Нальчику с чат-ботом

«Горские прогулки» за ноль рублей
Разработчик туристического чат-бота «Горские прогулки», обновленную версию которого презентовали буквально на днях в Нальчике, замдиректора Многофункционального молодежного центра Залим Маргушев рассказал об особенностях создания и работы проекта.
Сделано своими руками
— К идее сделать чат-бот подтолкнули ребята из Ставропольского края, точнее, их проект, который называется «Городские истории». Захотелось создать что-то похожее на базе нашего Молодежного туристического центра «Вершина».
Никто из нас не умел делать подобное, и я взял это на себя. Смотрел в интернете, изучал на разных видеохостингах, как это делается, насколько это сложно, и, не имея никакого опыта, рискнул сделать.
Все делал самостоятельно, без помощи программистов и других специалистов. Первый маршрут, который мы представили в прошлом году на открытии Молодежного центра, с командой центра создавали с нуля. Такого мы раньше не делали, поэтому вначале были некоторые недочеты, но мы их исправили, дорабатываем, расширяем чат-бот.
Жми на «Старт»
— Заходим в @progulki_kbr_bot, нажимаем на «Старт», выпадает окно с аватаркой чат-бота и его описанием. Далее нажимаем на кнопку «Выбрать экскурсию» и видим несколько маршрутов по Нальчику на выбор, а также информацию об авторах, которые работали над проектом. Экскурсоводов мы привлекли из числа тех, кто прошел нашу Школу молодого гида. Это Стас Кущев, Энжи Залукаева, Ирина Ехлакова, Михаил Ремешевский. Кстати, на каждого есть активная ссылка, чтобы при желании с ними смогли напрямую связаться. На данный момент в чат-боте есть три готовых маршрута по Нальчику и один — из Нальчика в Чегемское ущелье. Городские маршруты ведут от пешеходной части ул. Кабардинской до Питьевой галереи, от Питьевой галереи до горы Кизиловка и от Дома молодежи до «Акрополя». Каждый маршрут сопровождается видео-, аудио- и фотоматериалами на всем пути следования с подробными рассказами о каждой точке, историческими и культурными текстовыми заметками. Кроме всего этого мы добавили старые фотографии Нальчика, чтобы гости города могли увидеть, каким он был раньше и как менялся.
Нальчик — нескучный город
— Мы замечаем тенденцию, что туристы, которые приезжают посмотреть достопримечательности Северного Кавказа, начинают с Кавказских Минеральных Вод и только потом едут к нам. Но нам бы хотелось с помощью этого проекта сделать так, чтобы люди сразу приезжали в Нальчик. Хотим показать, что Нальчик — нескучный город, что он интересный и красивый, здесь есть что посмотреть и куда сходить. Не все, к примеру, знают о том, что кремлевские голубые ели были выведены Иваном Ковтуненко в Нальчике и именно благодаря ему они прижились и растут по всей стране.
Четвертый маршрут, который недавно добавился, Чегемское ущелье, проходит через Нальчик и ведет до парадрома «Флай Чегем», а оттуда — до селения Эль-Тюбю. Есть и карта с геолокациями, чтобы удобнее было ориентироваться. Бывает, что в горах не ловит интернет. Мы продумали этот момент — весь маршрут можно заранее загрузить и скачать. Это все совершенно бесплатно, в свободном доступе, каждый желающий может пользоваться. Проект является культурно-просветительским, и наша главная цель — познакомить молодежь и гостей республики с богатой культурой и историей Кабардино-Балкарии. Мы делаем упор именно на историю, традиции и обычаи народов нашей республики.
Ноль рублей
— На чат-бот мы потратили ноль рублей. Все, кто участвовал в его создании, помогали абсолютно бесплатно, работали на энтузиазме. Единственное, что нужно было оплачивать, — это работа сервера. Здесь партнерами проекта выступили Молодежный центр и Министерство по делам молодежи КБР, они помогли с оплатой сервера на год вперед.
Для развития чат-бота и его будущего планируем подключить к проекту новых партнеров и спонсоров. Например, это могут быть владельцы бизнеса в туристических местах. Будет выгодно обеим сторонам. Также планируем подать заявку на грантовый конкурс. Рекламировать чат-бот планируем с помощью QR-кодов, размещенных по нашим маршрутам, чтобы желающие сразу могли перейти в него. Также думаем о привлечении блогеров из-за пределов Кабардино-Балкарии для его раскрутки. Возможно, объединимся с другими регионами. Планы большие, нужно только работать.