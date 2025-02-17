Как отправиться в поход по ущелью и на экскурсию по Нальчику с чат-ботом

Разработчик туристического чат-бота «Горские прогулки», обновленную версию которого презентовали буквально на днях в Нальчике, замдиректора Многофункционального молодежного центра Залим Маргушев рассказал об особенностях создания и работы проекта.

Сделано своими руками

— К и д е е с д е л а т ь ч а т - б о т п о д т о л к н у л и р е б я т а и з С т а в р о п о л ь с к о г о к р а я , т о ч н е е , и х п р о е к т , к о т о р ы й н а з ы в а е т с я « Г о р о д с к и е и с т о р и и » . З а х о т е л о с ь с о з д а т ь ч т о - т о п о х о ж е е н а б а з е н а ш е г о М о л о д е ж н о г о т у р и с т и ч е с к о г о ц е н т р а « В е р ш и н а » .

Никто из нас не умел делать подобное, и я взял это на себя. Смотрел в интернете, изучал на разных видеохостингах, как это делается, насколько это сложно, и, не имея никакого опыта, рискнул сделать.

Все делал самостоятельно, без помощи программистов и других специалистов. Первый маршрут, который мы представили в прошлом году на открытии Молодежного центра, с командой центра создавали с нуля. Такого мы раньше не делали, поэтому вначале были некоторые недочеты, но мы их исправили, дорабатываем, расширяем чат-бот.

Жми на «Старт»

— З а х о д и м в @ p r o g u l k i _ k b r _ b o t , н а ж и м а е м н а « С т а р т » , в ы п а д а е т о к н о с а в а т а р к о й ч а т - б о т а и е г о о п и с а н и е м . Д а л е е н а ж и м а е м н а к н о п к у « В ы б р а т ь э к с к у р с и ю » и в и д и м н е с к о л ь к о м а р ш р у т о в п о Н а л ь ч и к у н а в ы б о р , а т а к ж е и н ф о р м а ц и ю о б а в т о р а х , к о т о р ы е р а б о т а л и н а д п р о е к т о м . Э к с к у р с о в о д о в м ы п р и в л е к л и и з ч и с л а т е х , к т о п р о ш е л н а ш у Ш к о л у м о л о д о г о г и д а . Э т о С т а с К у щ е в , Э н ж и З а л у к а е в а , И р и н а Е х л а к о в а , М и х а и л Р е м е ш е в с к и й . К с т а т и , н а к а ж д о г о е с т ь а к т и в н а я с с ы л к а , ч т о б ы п р и ж е л а н и и с н и м и с м о г л и н а п р я м у ю с в я з а т ь с я . Н а д а н н ы й м о м е н т в ч а т - б о т е е с т ь т р и г о т о в ы х м а р ш р у т а п о Н а л ь ч и к у и о д и н — и з Н а л ь ч и к а в Ч е г е м с к о е у щ е л ь е . Г о р о д с к и е м а р ш р у т ы в е д у т о т п е ш е х о д н о й ч а с т и у л . К а б а р д и н с к о й д о П и т ь е в о й г а л е р е и , о т П и т ь е в о й г а л е р е и д о г о р ы К и з и л о в к а и о т Д о м а м о л о д е ж и д о « А к р о п о л я » . К а ж д ы й м а р ш р у т с о п р о в о ж д а е т с я в и д е о - , а у д и о - и ф о т о м а т е р и а л а м и н а в с е м п у т и с л е д о в а н и я с п о д р о б н ы м и р а с с к а з а м и о к а ж д о й т о ч к е , и с т о р и ч е с к и м и и к у л ь т у р н ы м и т е к с т о в ы м и з а м е т к а м и . К р о м е в с е г о э т о г о м ы д о б а в и л и с т а р ы е ф о т о г р а ф и и Н а л ь ч и к а , ч т о б ы г о с т и г о р о д а м о г л и у в и д е т ь , к а к и м о н б ы л р а н ь ш е и к а к м е н я л с я .

Нальчик — нескучный город

— М ы з а м е ч а е м т е н д е н ц и ю , ч т о т у р и с т ы , к о т о р ы е п р и е з ж а ю т п о с м о т р е т ь д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т и С е в е р н о г о К а в к а з а , н а ч и н а ю т с К а в к а з с к и х М и н е р а л ь н ы х В о д и т о л ь к о п о т о м е д у т к н а м . Н о н а м б ы х о т е л о с ь с п о м о щ ь ю э т о г о п р о е к т а с д е л а т ь т а к , ч т о б ы л ю д и с р а з у п р и е з ж а л и в Н а л ь ч и к . Х о т и м п о к а з а т ь , ч т о Н а л ь ч и к — н е с к у ч н ы й г о р о д , ч т о о н и н т е р е с н ы й и к р а с и в ы й , з д е с ь е с т ь ч т о п о с м о т р е т ь и к у д а с х о д и т ь . Н е в с е , к п р и м е р у , з н а ю т о т о м , ч т о к р е м л е в с к и е г о л у б ы е е л и б ы л и в ы в е д е н ы И в а н о м К о в т у н е н к о в Н а л ь ч и к е и и м е н н о б л а г о д а р я е м у о н и п р и ж и л и с ь и р а с т у т п о в с е й с т р а н е .

Четвертый маршрут, который недавно добавился, Чегемское ущелье, проходит через Нальчик и ведет до парадрома «Флай Чегем», а оттуда — до селения Эль-Тюбю. Есть и карта с геолокациями, чтобы удобнее было ориентироваться. Бывает, что в горах не ловит интернет. Мы продумали этот момент — весь маршрут можно заранее загрузить и скачать. Это все совершенно бесплатно, в свободном доступе, каждый желающий может пользоваться. Проект является культурно-просветительским, и наша главная цель — познакомить молодежь и гостей республики с богатой культурой и историей Кабардино-Балкарии. Мы делаем упор именно на историю, традиции и обычаи народов нашей республики.

Ноль рублей

— Н а ч а т - б о т м ы п о т р а т и л и н о л ь р у б л е й . В с е , к т о у ч а с т в о в а л в е г о с о з д а н и и , п о м о г а л и а б с о л ю т н о б е с п л а т н о , р а б о т а л и н а э н т у з и а з м е . Е д и н с т в е н н о е , ч т о н у ж н о б ы л о о п л а ч и в а т ь , — э т о р а б о т а с е р в е р а . З д е с ь п а р т н е р а м и п р о е к т а в ы с т у п и л и М о л о д е ж н ы й ц е н т р и М и н и с т е р с т в о п о д е л а м м о л о д е ж и К Б Р , о н и п о м о г л и с о п л а т о й с е р в е р а н а г о д в п е р е д .

Для развития чат-бота и его будущего планируем подключить к проекту новых партнеров и спонсоров. Например, это могут быть владельцы бизнеса в туристических местах. Будет выгодно обеим сторонам. Также планируем подать заявку на грантовый конкурс. Рекламировать чат-бот планируем с помощью QR-кодов, размещенных по нашим маршрутам, чтобы желающие сразу могли перейти в него. Также думаем о привлечении блогеров из-за пределов Кабардино-Балкарии для его раскрутки. Возможно, объединимся с другими регионами. Планы большие, нужно только работать.