У многих турагентов встала работа из-за сбоя

Многие турагенты столкнулись сегодня со сбоем в работе CRM-системы «Мои документы – Туризм». Сервис начал барахлить примерно в 13 часов по московскому времени, в специализированном чате появились тревожные сообщения: «Понедельник, и вся работа встала», «Программа не работает, пишет – обновление или перезагрузка», «Выключается через минуту – это несерьезно».

« Н е м о г л и с о с т а в и т ь д о г о в о р ы и н а п е ч а т а т ь ч е к , ч т о б ы о т п р а в и т ь е г о к л и е н т у н а п о ч т у . Н е п о л у ч а л о с ь з а в е р ш и т ь п о д б о р к у т у р о в и т а к ж е о т п р а в и т ь е е к л и е н т а м . П р о б л е м а т и ч н о б ы л о п р о в е с т и д о п л а т ы , п о с к о л ь к у к а с с а и н т е г р и р о в а н а в с и с т е м у » , – р а с с к а з а л а у ч а с т н и к р е д к о л л е г и и « Т у р Д о м а » , д и р е к т о р т у р а г е н т с т в а « В а л е н с и я » и з Е к а т е р и н б у р г а В а л е н т и н а Д м и т р и е в а .

Последнее особенно важно, поскольку сегодня значительное число туристов решили внести остаток стоимости забронированных туров – опасаясь, что курс рубля, который повысился в последние дни, пойдет вниз. А неблагоприятные прогнозы для отечественной валюты действительно есть. «На растущем курсе, когда все хотят доплатить, программа не работает. Странный подход к работе и не понятное мне отношение к партнерам», – высказался один из пользователей CRM-системы.

Усугубляло ситуацию то, что представители CRM не отвечали на вопросы:

« О б ы ч н о в о “ В К о н т а к т е ” с р а з у с л е д у е т о б р а т н а я с в я з ь , с е г о д н я т а к о г о н е б ы л о » . Е д и н с т в е н н о е р а з ъ я с н е н и е б ы л о в р а с с ы л к е о т « М о и х д о к у м е н т о в » , к о т о р а я п о я в и л а с ь в с е р е д и н е д н я : « В в ы х о д н ы е м ы п р о в о д и л и п л а н о в ы е т е х н и ч е с к и е р а б о т ы , в т о м ч и с л е ч т о б ы п о д г о т о в и т ь с я и о п т и м и з и р о в а т ь р а б о т у п е р е д л е т н и м с е з о н о м . М ы п р о в е л и т е с т ы н а в ы б о р к е к л и е н т о в , п р о б л е м о б н а р у ж е н о н е б ы л о . Н о п о н е д е л ь н и к и о г р о м н а я н а г р у з к а о т в с е х к л и е н т о в р а з о м в н е с л и с в о и к о р р е к т и в ы п о п о в о д у в н е с е н н ы х и з м е н е н и й . С е й ч а с м ы з а н и м а е м с я п р о в е р к о й и в о з м о ж н ы м о т к а т о м в н е с е н н ы х и з м е н е н и й » .

На вопрос TourDom.ru о причинах сбоя в сервисе не ответили.

Около 17 часов (мск) проблема была решена. Некоторые турагенты из-за подобных ситуаций готовы переходить на альтернативные CRM-системы.

« Н о н а д о п о н и м а т ь , ч т о п е р е х о д и т ь т я ж е л о , – п р о к о м м е н т и р о в а л а В а л е н т и н а Д м и т р и е в а . – В о - п е р в ы х , а б о н е н т с к а я п л а т а в н о с и т с я , к а к п р а в и л о , н а д л и т е л ь н ы й с р о к , т о е с т ь р е з к о р а з о р в а т ь д о г о в о р п р о б л е м а т и ч н о . В о - в т о р ы х , п р и п е р е н о с е м о ж н о л и ш и т ь с я ч а с т и д а н н ы х – н а п р и м е р , и с т о р и и р а б о т ы с к л и е н т а м и » .

Добавим, что сегодня на рынке представлено несколько CRM-систем для турагентств. Кроме «Моих документов» популярностью пользуются U-ON.travel, «САМО-турагент», CRM Travels, amoCRM и другие.