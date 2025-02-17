У многих турагентов встала работа из-за сбоя

Многие турагенты столкнулись сегодня со сбоем в работе CRM-системы «Мои документы – Туризм». Сервис начал барахлить примерно в 13 часов по московскому времени, в специализированном чате появились тревожные сообщения: «Понедельник, и вся работа встала», «Программа не работает, пишет – обновление или перезагрузка», «Выключается через минуту – это несерьезно».
«Не могли составить договоры и напечатать чек, чтобы отправить его клиенту на почту. Не получалось завершить подборку туров и также отправить ее клиентам. Проблематично было провести доплаты, поскольку касса интегрирована в систему», – рассказала участник редколлегии «ТурДома», директор турагентства «Валенсия» из Екатеринбурга Валентина Дмитриева.
Последнее особенно важно, поскольку сегодня значительное число туристов решили внести остаток стоимости забронированных туров – опасаясь, что курс рубля, который повысился в последние дни, пойдет вниз. А неблагоприятные прогнозы для отечественной валюты действительно есть. «На растущем курсе, когда все хотят доплатить, программа не работает. Странный подход к работе и не понятное мне отношение к партнерам», – высказался один из пользователей CRM-системы.
Усугубляло ситуацию то, что представители CRM не отвечали на вопросы:
«Обычно во “ВКонтакте” сразу следует обратная связь, сегодня такого не было». Единственное разъяснение было в рассылке от «Моих документов», которая появилась в середине дня: «В выходные мы проводили плановые технические работы, в том числе чтобы подготовиться и оптимизировать работу перед летним сезоном. Мы провели тесты на выборке клиентов, проблем обнаружено не было. Но понедельник и огромная нагрузка от всех клиентов разом внесли свои коррективы по поводу внесенных изменений. Сейчас мы занимаемся проверкой и возможным откатом внесенных изменений».
На вопрос TourDom.ru о причинах сбоя в сервисе не ответили.
Около 17 часов (мск) проблема была решена. Некоторые турагенты из-за подобных ситуаций готовы переходить на альтернативные CRM-системы.
«Но надо понимать, что переходить тяжело, – прокомментировала Валентина Дмитриева. – Во-первых, абонентская плата вносится, как правило, на длительный срок, то есть резко разорвать договор проблематично. Во-вторых, при переносе можно лишиться части данных – например, истории работы с клиентами».
Добавим, что сегодня на рынке представлено несколько CRM-систем для турагентств. Кроме «Моих документов» популярностью пользуются U-ON.travel, «САМО-турагент», CRM Travels, amoCRM и другие.