Туристы заинтересовались рыбными предприятиями Дагестана
Рыбные хозяйства Дагестана стали пользоваться повышенным спросом среди туристов. Летом 2024 года туристический поток на них вырос в 1,5 раза, за день такие предприятия принимали более 3 тысяч посетителей.
«В летний сезон в 2024 году число туристов, посещающих рыбные хозяйства, составило более 3 тысяч человек в день, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года больше в 1,5 раза», — сообщила ТАСС председатель комитета по рыбному хозяйству республики Хадижат Шамхалова.
В числе крупных предприятий, развивающих рыбный туризм, Шамхалова назвала хозяйства «Главрыба», «Янтарное» и «Голдфиш».
По данным Северо-Кавказского управления Росрыболовства, в Дагестане наблюдается значительный рост производства рыбы в форелевых хозяйствах, в 2024 году рыбоводы произвели около 600 тонн форели (при этом в 2023 году объем производства форели составил 450 тонн). Такую динамику объясняют увеличением количества инвесторов и ростом туристической привлекательности республики, а также развитием гастротуризма.
Ранее сообщалось, что еще одно рыбоводческое предприятие полного цикла по выращиванию и переработке форели собираются открыть в Кизилюртовском районе республики. Планируется, что оно заработает в 2025 году.