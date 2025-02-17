Туристы заинтересовались рыбными предприятиями Дагестана

Рыбные хозяйства Дагестана стали пользоваться повышенным спросом среди туристов. Летом 2024 года туристический поток на них вырос в 1,5 раза, за день такие предприятия принимали более 3 тысяч посетителей.

« В л е т н и й с е з о н в 2 0 2 4 г о д у ч и с л о т у р и с т о в , п о с е щ а ю щ и х р ы б н ы е х о з я й с т в а , с о с т а в и л о б о л е е 3 т ы с я ч ч е л о в е к в д е н ь , ч т о в с р а в н е н и и с а н а л о г и ч н ы м п е р и о д о м п р о ш л о г о г о д а б о л ь ш е в 1 , 5 р а з а » , — с о о б щ и л а Т А С С п р е д с е д а т е л ь к о м и т е т а п о р ы б н о м у х о з я й с т в у р е с п у б л и к и Х а д и ж а т Ш а м х а л о в а .

В числе крупных предприятий, развивающих рыбный туризм, Шамхалова назвала хозяйства «Главрыба», «Янтарное» и «Голдфиш».

По данным Северо-Кавказского управления Росрыболовства, в Дагестане наблюдается значительный рост производства рыбы в форелевых хозяйствах, в 2024 году рыбоводы произвели около 600 тонн форели (при этом в 2023 году объем производства форели составил 450 тонн). Такую динамику объясняют увеличением количества инвесторов и ростом туристической привлекательности республики, а также развитием гастротуризма.

Ранее сообщалось, что еще одно рыбоводческое предприятие полного цикла по выращиванию и переработке форели собираются открыть в Кизилюртовском районе республики. Планируется, что оно заработает в 2025 году.