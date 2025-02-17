Что такое сон-туризм и как в Крыму предлагают лечиться от выгорания

Санатории Крыма начинают предлагать популярные оздоровительные процедуры, которые соответствуют мировым трендам в курортной индустрии и обещают сохранять актуальность в ближайшие 10–15 лет. Эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря отметил в эфире радио «Спутник в Крыму», что Крым активно адаптируется под три ключевых тренда, которые будут востребованы в будущем.

Первым трендом, который активно внедряют крымские санатории, является «сон-туризм». По словам эксперта, высокий уровень стресса вынуждает людей искать отдых, направленный на восстановление сна. В ответ на эти запросы, санатории начали предлагать специализированные программы, такие как «Крепкий сон» и «Здоровый сон». Одним из уникальных предложений стал сон на плавательных матрасах в открытом бассейне, под звуки природы, что стало невероятно популярной процедурой, на которую уже образуется очередь до трех месяцев.

Второй важный тренд связан с эмоциональным и профессиональным выгоранием. Многие люди приезжают в санатории не только для физического восстановления, но и для ментальной перезагрузки. В ответ на это, крымские курорты внедряют оздоровительные программы «Перезагрузка» и «Антистресс», которые будут оставаться востребованными в течение следующих 10–15 лет.

Третий тренд касается увеличения спроса на лечение сексуального здоровья. Как отмечает эксперт, растет число людей, обращающихся за помощью в санатории для лечения сексуальных нарушений, и этот тренд также продолжит развиваться в ближайшее время.

В то же время, крымские санатории сталкиваются с вызовом, связанным с сокращением сроков пребывания клиентов. Если гости, приезжающие по социальным путевкам, остаются на полный цикл (21 день), то коммерческие клиенты чаще предпочитают короткие визиты, которые составляют лишь 10% от общего числа отдыхающих. Для таких посетителей необходимо адаптировать программы лечения, используя новое физиотерапевтическое оборудование, что позволяет добиваться хороших результатов за более короткий срок.

Неизменным остается использование природных крымских лечебных факторов, таких как минеральные воды и грязи. По словам эксперта, несмотря на изменения в оздоровительных программах, такие методы остаются важным элементом в лечении. Владислав Буря заключил, что в перспективе крымские санатории будут переживать ренессанс классического подхода к лечению и восстановлению, и гости снова будут стремиться к длительным срокам пребывания, сообщает «РИА Новости Крым».