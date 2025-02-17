Названы самые опасные аэропорты в России

Аэропорты Сочи, Иркутска и Мурманска названы опасными гаванями с наиболее сложными для пилотов техническими характеристиками. Этот список Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В публикации подчеркивается, что в стране нет небезопасных или экстремальных аэродромов.

« Н е с м о т р я н а э т о , у р о с с и й с к и х в о з д у ш н ы х г а в а н е й е с т ь с в о й " х а р а к т е р " , о п р е д е л я ю щ и й с л о ж н о с т ь п и л о т и р о в а н и я » , — о т м е т и л и а в т о р ы п е р е ч н я .

Лидером рейтинга АТОР стала гавань Сочи (Адлер), где самолеты взлетают и заходят на посадку только со стороны моря. Из-за этого аэропорт часто закрывают из-за погодных условий.

В перечень также попала авиагавань Иркутска, где лайнеры приземляются со стороны плотной жилой застройки. А в Мурманске (Мурмаши) работу пилотов осложняют сильные ветры.

Кроме того, в списке указан аэропорт Читы (Кидала), который находится в холмистой местности рядом с озером Кенон — «поставщиком» ветров и туманов. К сложным аэропортам причисляют и Елизово в Петропавловске-Камчатском.

« Г л а в н ы й а э р о п о р т Х а к а с и и — А б а к а н — т о ж е т р е б у е т о с о б е н н о в н и м а т е л ь н о г о о т н о ш е н и я с о с т о р о н ы п и л о т о в и з - з а с в о и х г е о г р а ф и ч е с к и х о с о б е н н о с т е й » , — д о б а в и л и в А Т О Р .

Еще из-за близости Волги и сильных ветров опасной считается гавань Волгограда.

Ранее в московском аэропорту Домодедово произошел пожар. На взлетно-посадочной полосе загорелся снегоуборщик.