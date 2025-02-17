Правительство разрешило использовать биометрию для посадки в поезд

Правительство России одобрило постановление, разрешающее применять биометрию для посадки в поезд. Однако это станет возможным только при наличии у железнодорожного перевозчика необходимого технического оснащения. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
«Правительство разрешило использовать биометрию для посадки на поезд при условии, что у железнодорожной компании есть соответствующая техническая база. При этом традиционные способы посадки остаются доступными. Соответствующее постановление уже утверждено», – говорится в заявлении.
Пилотное тестирование новой системы запланировано на 2025 год. Полноценно воспользоваться услугой пассажиры смогут только после завершения всех этапов тестирования и отладки технологии.
«Доступ к сервису будет предоставлен через Единую биометрическую систему», – уточнили в аппарате вице-премьера.
Дмитрий Григоренко подчеркнул: биометрическая идентификация станет дополнительной опцией, но не заменит полностью традиционные методы, такие как предъявление бумажного билета или паспорта.
«Пассажиры смогут самостоятельно выбирать наиболее удобный для них способ получения услуги», – отметил он.
Как отметили читатели телеграм-канала «Крыша ТурДома», нововведение позитивное, но к нему есть вопросы. В частности, многие опасаются, что в системе могут происходить сбои, из-за которых пассажирам придется в последний момент еще и распечатывать бумажный билет. Так что пока стоит говорить не об альтернативе, а лишь о дополнительном способе контроля.
«По билетам надежнее. Учитывая постоянные сбои в государственных инфосистемах (из-за неизбежных атак они будут все чаще), есть риск остаться на перроне, когда вагончик тронется», – отметил один из читателей.