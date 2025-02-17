Правительство разрешило использовать биометрию для посадки в поезд

Правительство России одобрило постановление, разрешающее применять биометрию для посадки в поезд. Однако это станет возможным только при наличии у железнодорожного перевозчика необходимого технического оснащения. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

«Правительство разрешило использовать биометрию для посадки на поезд при условии, что у железнодорожной компании есть соответствующая техническая база. При этом традиционные способы посадки остаются доступными. Соответствующее постановление уже утверждено», – говорится в заявлении.

Пилотное тестирование новой системы запланировано на 2025 год. Полноценно воспользоваться услугой пассажиры смогут только после завершения всех этапов тестирования и отладки технологии.

« Д о с т у п к с е р в и с у б у д е т п р е д о с т а в л е н ч е р е з Е д и н у ю б и о м е т р и ч е с к у ю с и с т е м у » , – у т о ч н и л и в а п п а р а т е в и ц е - п р е м ь е р а .

Дмитрий Григоренко подчеркнул: биометрическая идентификация станет дополнительной опцией, но не заменит полностью традиционные методы, такие как предъявление бумажного билета или паспорта.

« П а с с а ж и р ы с м о г у т с а м о с т о я т е л ь н о в ы б и р а т ь н а и б о л е е у д о б н ы й д л я н и х с п о с о б п о л у ч е н и я у с л у г и » , – о т м е т и л о н .

Как отметили читатели телеграм-канала «Крыша ТурДома», нововведение позитивное, но к нему есть вопросы. В частности, многие опасаются, что в системе могут происходить сбои, из-за которых пассажирам придется в последний момент еще и распечатывать бумажный билет. Так что пока стоит говорить не об альтернативе, а лишь о дополнительном способе контроля.