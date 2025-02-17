Правительство: для посадки в поезд можно использовать биометрию

Правительство России одобрило постановление, разрешающее применять биометрию для посадки в поезд. Однако это станет возможным только при наличии у железнодорожного перевозчика необходимого технического оснащения. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Правительство разрешило использовать биометрию для посадки в поезд
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«Правительство разрешило использовать биометрию для посадки на поезд при условии, что у железнодорожной компании есть соответствующая техническая база. При этом традиционные способы посадки остаются доступными. Соответствующее постановление уже утверждено», – говорится в заявлении.

Пилотное тестирование новой системы запланировано на 2025 год. Полноценно воспользоваться услугой пассажиры смогут только после завершения всех этапов тестирования и отладки технологии.

«Доступ к сервису будет предоставлен через Единую биометрическую систему», уточнили в аппарате вице-премьера.

Дмитрий Григоренко подчеркнул: биометрическая идентификация станет дополнительной опцией, но не заменит полностью традиционные методы, такие как предъявление бумажного билета или паспорта.

«Пассажиры смогут самостоятельно выбирать наиболее удобный для них способ получения услуги», отметил он.

Как отметили читатели телеграм-канала «Крыша ТурДома», нововведение позитивное, но к нему есть вопросы. В частности, многие опасаются, что в системе могут происходить сбои, из-за которых пассажирам придется в последний момент еще и распечатывать бумажный билет. Так что пока стоит говорить не об альтернативе, а лишь о дополнительном способе контроля.

«По билетам надежнее. Учитывая постоянные сбои в государственных инфосистемах (из-за неизбежных атак они будут все чаще), есть риск остаться на перроне, когда вагончик тронется», отметил один из читателей.
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