Туристические деревни курорта «Архыз» свяжут единой набережной
На территории всесезонного курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии планируют создать набережную с прогулочными и велосипедными зонами. Это позволит связать все четыре туристические деревни курорта и зоны катания.
«Основной зоной, которую мы планируем создать, [станет] набережная, включающая пешеходную зону, ее протяженность 7,2 километра, которая будет соединять все четыре деревни в единый комплекс. Площадь благоустройства составит более 2,9 гектара, а также будет включать в себя велосипедную зону. Реализация этого проекта позволит обеспечивать связанность всех четырех деревень и зон катания, проект капиталоемкий и может быть реализован только при участии государства», — сообщил гендиректор ГК «Мантера» Вадим Трукшин на совещании по развитию курорта, прошедшем под председательством вице-премьера РФ Александра Новака.
Трукшин обратился к Новаку с просьбой о поддержке проекта в плане привлечения к его реализации и региональных, и федеральных средств, передает ТАСС.
Он также отметил, что до 2030 года на курорте планируется создать 30 километров новых горнолыжных трасс, единую зону катания и три туристические деревни.
«На данный момент в рамках исполнения инвестиционных обязательств по результатам проектирования с учетом рельефа местности будет создано шесть новых канатных дорог пропускной способностью 9,6 тысячи человек в час», — уточнил гендиректор «Мантеры».
В ноябре прошлого года сообщалось, что институт развития Кавказ.РФ совместно с правительством Карачаево-Черкесии и компанией «Град» предложил подробный мастер-план развития территории вблизи курорта «Архыз», но вне границ особой экономической зоны. Проектировщики предлагают реализовать в Зеленчукском районе 38 проектов, например, построить на Софийской поляне палаточный лагерь, благоустроить набережную, открыть ресторан с форелевым хозяйством и фудкорты, а в селе Архыз построить детский сад, оздоровительные комплексы, летний кинотеатр, концертный зал и парковку. Эксперты оценили сумму вложений в 19,3 миллиарда рублей, из которых свыше 9 миллиардов — частные инвестиции.
«Архыз» - популярный российский курорт, ориентированный на активный семейный отдых. На сегодняшний день он включает в себя две туристические деревни, 27 километров трасс с системой искусственного снегообразования и девять канатных дорог, а также самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 25 километров.