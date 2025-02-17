Туристические деревни курорта «Архыз» свяжут единой набережной

На территории всесезонного курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии планируют создать набережную с прогулочными и велосипедными зонами. Это позволит связать все четыре туристические деревни курорта и зоны катания.

« О с н о в н о й з о н о й , к о т о р у ю м ы п л а н и р у е м с о з д а т ь , [ с т а н е т ] н а б е р е ж н а я , в к л ю ч а ю щ а я п е ш е х о д н у ю з о н у , е е п р о т я ж е н н о с т ь 7 , 2 к и л о м е т р а , к о т о р а я б у д е т с о е д и н я т ь в с е ч е т ы р е д е р е в н и в е д и н ы й к о м п л е к с . П л о щ а д ь б л а г о у с т р о й с т в а с о с т а в и т б о л е е 2 , 9 г е к т а р а , а т а к ж е б у д е т в к л ю ч а т ь в с е б я в е л о с и п е д н у ю з о н у . Р е а л и з а ц и я э т о г о п р о е к т а п о з в о л и т о б е с п е ч и в а т ь с в я з а н н о с т ь в с е х ч е т ы р е х д е р е в е н ь и з о н к а т а н и я , п р о е к т к а п и т а л о е м к и й и м о ж е т б ы т ь р е а л и з о в а н т о л ь к о п р и у ч а с т и и г о с у д а р с т в а » , — с о о б щ и л г е н д и р е к т о р Г К « М а н т е р а » В а д и м Т р у к ш и н н а с о в е щ а н и и п о р а з в и т и ю к у р о р т а , п р о ш е д ш е м п о д п р е д с е д а т е л ь с т в о м в и ц е - п р е м ь е р а Р Ф Александра Новака.

Трукшин обратился к Новаку с просьбой о поддержке проекта в плане привлечения к его реализации и региональных, и федеральных средств, передает ТАСС.

Он также отметил, что до 2030 года на курорте планируется создать 30 километров новых горнолыжных трасс, единую зону катания и три туристические деревни.

« Н а д а н н ы й м о м е н т в р а м к а х и с п о л н е н и я и н в е с т и ц и о н н ы х о б я з а т е л ь с т в п о р е з у л ь т а т а м п р о е к т и р о в а н и я с у ч е т о м р е л ь е ф а м е с т н о с т и б у д е т с о з д а н о ш е с т ь н о в ы х к а н а т н ы х д о р о г п р о п у с к н о й с п о с о б н о с т ь ю 9 , 6 т ы с я ч и ч е л о в е к в ч а с » , — у т о ч н и л г е н д и р е к т о р « М а н т е р ы » .

В ноябре прошлого года сообщалось, что институт развития Кавказ.РФ совместно с правительством Карачаево-Черкесии и компанией «Град» предложил подробный мастер-план развития территории вблизи курорта «Архыз», но вне границ особой экономической зоны. Проектировщики предлагают реализовать в Зеленчукском районе 38 проектов, например, построить на Софийской поляне палаточный лагерь, благоустроить набережную, открыть ресторан с форелевым хозяйством и фудкорты, а в селе Архыз построить детский сад, оздоровительные комплексы, летний кинотеатр, концертный зал и парковку. Эксперты оценили сумму вложений в 19,3 миллиарда рублей, из которых свыше 9 миллиардов — частные инвестиции.

«Архыз» - популярный российский курорт, ориентированный на активный семейный отдых. На сегодняшний день он включает в себя две туристические деревни, 27 километров трасс с системой искусственного снегообразования и девять канатных дорог, а также самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 25 километров.