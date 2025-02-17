Как нацпроект помог компаниям туристической отрасли Москвы

Компании туристической отрасли Москвы сэкономили почти 260 миллионов рублей благодаря нацпроекту
25 представителей туристической отрасли Москвы приняли участие в национальном проекте «Производительность труда» и с помощью инструментов бережливого производства смогли повысить эффективность рабочих процессов. Их общий экономический эффект от участия в нацпроекте превысил 259 миллионов рублей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
Туризм играет важную роль в развитии Москвы, способствует притоку инвестиций в экономику и формированию положительного имиджа города. От того, какие впечатления получают гости столицы, во многом зависит их общее восприятие Москвы. Город поддерживает и развивает сферу туризма, в том числе с помощью нацпроекта «Производительность труда». Инструменты бережливого производства, адаптированные под запросы гостиничного и туристического сектора, помогли 25 компаниям отрасли улучшить качество сервиса, повысить квалификацию персонала, внедрить новые современные стандарты в бизнесе. Благодаря нацпроекту они увеличили эффективность рабочих процессов на 31 процент, ускорили выполнение задач на 28 процентов и сократили излишние запасы расходных материалов на 35 процентов. Их общий экономический эффект от участия в проекте превысил 259 миллионов рублей, — подчеркнула Мария Багреева.
Компании продолжают самостоятельно внедрять опыт, полученный на пилотном этапе, на других участках деятельности для повышения их эффективности.
Развитая современная инфраструктура, увлекательные городские события и другие характерные черты сегодняшней Москвы привлекают в город все больше туристов. Только за первые девять месяцев прошлого года в столицу приехали 19,7 миллиона гостей, что превзошло показатели рекордного 2019 за аналогичный период. На этом фоне заметно выросло экономическое и имиджевое значение отрасли гостеприимства для города. Поэтому чтобы опыт пребывания туристов становился еще комфортнее, столица активно привлекала отели к участию в нацпроекте «Производительность труда». Для дальнейшего эффективного развития индустрии гостеприимства Москве необходимо дополнительно увеличить гостиничный фонд на 25,7 тысячи номеров к 2030 году. Город готов оказать всестороннюю помощь предпринимателям, которые будут вовлечены в создание и реновацию отельной инфраструктуры, — сообщил первый заместитель руководителя Аппарата мэра и Правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.
Сфера туризма была включена в нацпроект «Производительность труда» в октябре 2023 года, когда Правительство РФ по просьбе столичных властей расширило число отраслей — участников нацпроекта для регионов, которые реализуют его за счет собственных средств.
Нацпроект «Производительность труда» реализовывался в Москве в 2022–2024 годах за счет средств городского бюджета. Как сообщил Сергей Собянин, все 419 столичных участников национального проекта завершили пилотный этап и теперь самостоятельно внедряют у себя культуру непрерывных улучшений.