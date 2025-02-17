Как нацпроект помог компаниям туристической отрасли Москвы

25 представителей туристической отрасли Москвы приняли участие в национальном проекте «Производительность труда» и с помощью инструментов бережливого производства смогли повысить эффективность рабочих процессов. Их общий экономический эффект от участия в нацпроекте превысил 259 миллионов рублей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

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Т у р и з м и г р а е т в а ж н у ю р о л ь в р а з в и т и и М о с к в ы , с п о с о б с т в у е т п р и т о к у и н в е с т и ц и й в э к о н о м и к у и ф о р м и р о в а н и ю п о л о ж и т е л ь н о г о и м и д ж а г о р о д а . О т т о г о , к а к и е в п е ч а т л е н и я п о л у ч а ю т г о с т и с т о л и ц ы , в о м н о г о м з а в и с и т и х о б щ е е в о с п р и я т и е М о с к в ы . Г о р о д п о д д е р ж и в а е т и р а з в и в а е т с ф е р у т у р и з м а , в т о м ч и с л е с п о м о щ ь ю н а ц п р о е к т а « П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь т р у д а » . И н с т р у м е н т ы б е р е ж л и в о г о п р о и з в о д с т в а , а д а п т и р о в а н н ы е п о д з а п р о с ы г о с т и н и ч н о г о и т у р и с т и ч е с к о г о с е к т о р а , п о м о г л и 2 5 к о м п а н и я м о т р а с л и у л у ч ш и т ь к а ч е с т в о с е р в и с а , п о в ы с и т ь к в а л и ф и к а ц и ю п е р с о н а л а , в н е д р и т ь н о в ы е с о в р е м е н н ы е с т а н д а р т ы в б и з н е с е . Б л а г о д а р я н а ц п р о е к т у о н и у в е л и ч и л и э ф ф е к т и в н о с т ь р а б о ч и х п р о ц е с с о в н а 3 1 п р о ц е н т , у с к о р и л и в ы п о л н е н и е з а д а ч н а 2 8 п р о ц е н т о в и с о к р а т и л и и з л и ш н и е з а п а с ы р а с х о д н ы х м а т е р и а л о в н а 3 5 п р о ц е н т о в . И х о б щ и й э к о н о м и ч е с к и й э ф ф е к т о т у ч а с т и я в п р о е к т е п р е в ы с и л 2 5 9 м и л л и о н о в р у б л е й , — п о д ч е р к н у л а Мария Багреева.

Компании продолжают самостоятельно внедрять опыт, полученный на пилотном этапе, на других участках деятельности для повышения их эффективности.

Р а з в и т а я с о в р е м е н н а я и н ф р а с т р у к т у р а , у в л е к а т е л ь н ы е г о р о д с к и е с о б ы т и я и д р у г и е х а р а к т е р н ы е ч е р т ы с е г о д н я ш н е й М о с к в ы п р и в л е к а ю т в г о р о д в с е б о л ь ш е т у р и с т о в . Т о л ь к о з а п е р в ы е д е в я т ь м е с я ц е в п р о ш л о г о г о д а в с т о л и ц у п р и е х а л и 1 9 , 7 м и л л и о н а г о с т е й , ч т о п р е в з о ш л о п о к а з а т е л и р е к о р д н о г о 2 0 1 9 з а а н а л о г и ч н ы й п е р и о д . Н а э т о м ф о н е з а м е т н о в ы р о с л о э к о н о м и ч е с к о е и и м и д ж е в о е з н а ч е н и е о т р а с л и г о с т е п р и и м с т в а д л я г о р о д а . П о э т о м у ч т о б ы о п ы т п р е б ы в а н и я т у р и с т о в с т а н о в и л с я е щ е к о м ф о р т н е е , с т о л и ц а а к т и в н о п р и в л е к а л а о т е л и к у ч а с т и ю в н а ц п р о е к т е « П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь т р у д а » . Д л я д а л ь н е й ш е г о э ф ф е к т и в н о г о р а з в и т и я и н д у с т р и и г о с т е п р и и м с т в а М о с к в е н е о б х о д и м о д о п о л н и т е л ь н о у в е л и ч и т ь г о с т и н и ч н ы й ф о н д н а 2 5 , 7 т ы с я ч и н о м е р о в к 2 0 3 0 г о д у . Г о р о д г о т о в о к а з а т ь в с е с т о р о н н ю ю п о м о щ ь п р е д п р и н и м а т е л я м , к о т о р ы е б у д у т в о в л е ч е н ы в с о з д а н и е и р е н о в а ц и ю о т е л ь н о й и н ф р а с т р у к т у р ы , — с о о б щ и л п е р в ы й з а м е с т и т е л ь р у к о в о д и т е л я А п п а р а т а м э р а и Правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

Сфера туризма была включена в нацпроект «Производительность труда» в октябре 2023 года, когда Правительство РФ по просьбе столичных властей расширило число отраслей — участников нацпроекта для регионов, которые реализуют его за счет собственных средств.

Нацпроект «Производительность труда» реализовывался в Москве в 2022–2024 годах за счет средств городского бюджета. Как сообщил Сергей Собянин, все 419 столичных участников национального проекта завершили пилотный этап и теперь самостоятельно внедряют у себя культуру непрерывных улучшений.