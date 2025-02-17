Компании туристической отрасли Москвы сэкономили почти 260 миллионов рублей благодаря нацпроекту

25 представителей туристической отрасли Москвы приняли участие в национальном проекте «Производительность труда» и с помощью инструментов бережливого производства смогли повысить эффективность рабочих процессов. Их общий экономический эффект от участия в нацпроекте превысил 259 миллионов рублей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Как нацпроект помог компаниям туристической отрасли Москвы
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Туризм играет важную роль в развитии Москвы, способствует притоку инвестиций в экономику и формированию положительного имиджа города. От того, какие впечатления получают гости столицы, во многом зависит их общее восприятие Москвы. Город поддерживает и развивает сферу туризма, в том числе с помощью нацпроекта «Производительность труда». Инструменты бережливого производства, адаптированные под запросы гостиничного и туристического сектора, помогли 25 компаниям отрасли улучшить качество сервиса, повысить квалификацию персонала, внедрить новые современные стандарты в бизнесе. Благодаря нацпроекту они увеличили эффективность рабочих процессов на 31 процент, ускорили выполнение задач на 28 процентов и сократили излишние запасы расходных материалов на 35 процентов. Их общий экономический эффект от участия в проекте превысил 259 миллионов рублей, подчеркнула Мария Багреева.

Компании продолжают самостоятельно внедрять опыт, полученный на пилотном этапе, на других участках деятельности для повышения их эффективности.

Развитая современная инфраструктура, увлекательные городские события и другие характерные черты сегодняшней Москвы привлекают в город все больше туристов. Только за первые девять месяцев прошлого года в столицу приехали 19,7 миллиона гостей, что превзошло показатели рекордного 2019 за аналогичный период. На этом фоне заметно выросло экономическое и имиджевое значение отрасли гостеприимства для города. Поэтому чтобы опыт пребывания туристов становился еще комфортнее, столица активно привлекала отели к участию в нацпроекте «Производительность труда». Для дальнейшего эффективного развития индустрии гостеприимства Москве необходимо дополнительно увеличить гостиничный фонд на 25,7 тысячи номеров к 2030 году. Город готов оказать всестороннюю помощь предпринимателям, которые будут вовлечены в создание и реновацию отельной инфраструктуры, сообщил первый заместитель руководителя Аппарата мэра и Правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

Сфера туризма была включена в нацпроект «Производительность труда» в октябре 2023 года, когда Правительство РФ по просьбе столичных властей расширило число отраслей — участников нацпроекта для регионов, которые реализуют его за счет собственных средств.

Нацпроект «Производительность труда» реализовывался в Москве в 2022–2024 годах за счет средств городского бюджета. Как сообщил Сергей Собянин, все 419 столичных участников национального проекта завершили пилотный этап и теперь самостоятельно внедряют у себя культуру непрерывных улучшений.

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