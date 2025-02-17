Раскрыты траты мужчин и женщин из России на летний отпуск

Российские женщины тратят больше на летний отпуск, чем мужчины. Такие данные раскрываются в исследовании сервиса «Купибилет», оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

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Так, 62 процента россиянок планируют потратить 100-150 тысяч рублей на отдых летом. 18 процентов опрошенных закладывают бюджет менее 50 тысяч рублей, а 16 процентов могут позволить себе сумму от 150 до 500 тысяч рублей. И только 4 процента соотечественниц готовы выделить на отпуск до 700 тысяч рублей.

При этом планы мужчин на лето оказались куда скромнее: 58 процентов респондентов запланировали бюджет до 50 тысяч рублей. 35 процентов хотят потратить на отдых до 100 тысяч рублей и лишь 5 процентов готовы вложить в летнее путешествие до 300 тысяч рублей. Сумму до 700 тысяч рублей назвали 2 процента опрошенных.

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