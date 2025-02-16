Жена Нурлана Сабурова возмутилась сервисом авиакомпании UTair

Жене комика Нурлана Сабурова не очень понравился перелет в Сочи в евробизнесе авиакомпании UTair. Впечатлениями о путешествии женщина поделилась в своих соцсетях. Она летела из Москвы в сопровождении еще двух пассажиров в субботу рейсом UT249 – билет каждому из них обошелся в 150 тыс. руб. Это стало первой претензией туристки. Вероятно, места покупались в день вылета, так как их обычная стоимость составляет порядка 44 тыс.

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Второй претензией стала задержка вылета. Из Внуково субботний рейс отправили на 8 часов позже запланированного. Третьим неудобством стали узкие места, впрочем, в описании услуги на сайте указано, что лететь пассажирам евробизнеса придется в стандартных креслах. Еще одним удивлением для пассажирки стало отсутствие системы развлечений.

Ну а самые яркие комментарии заслужило питание. Качество выбранных блюд из «гастрономического меню» пассажирке не понравилось – по оценке Дианы Сабуровой, ей просто «насрали в тарелку». Так она описала внешний вид горячего блюда с котлетами и фасолью. Супруга российской знаменитости отметила в своей сторис официальный аккаунт перевозчика, видимо, ожидая какой-то реакции на свои претензии, но ее пока что не последовало.

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