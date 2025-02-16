Опрос показал, что хотят пассажиры от поездов, следующих в Крым

Обеспеченные пассажиры хотят, чтобы «Гранд Сервис Экспресса» увеличил количество вагонов класса люкс в составах, курсирующих по курортным направлениям в Крым. Пользоваться самолетами они по понятным причинам не могут, однако хотят ехать на отдых в максимально доступных лучших условиях и гарантированно иметь возможность купить себе билет. Как сообщают источники, спрос на VIP-услуги в поездах вырос на 40% по сравнению с 2024 годом, однако существующее предложение не покрывает запросы.

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Сейчас открываются продажи еще только на начало низкого сезона, но уже в первый день продаж на майские даты половина мест из единственного люксового вагона на направлении Москва – Симферополь, например, заняты. Стоимость билетов составляет 183 тыс. руб. На некоторые более ранние даты места единичны, а на первые майские в люксах уже не уедешь – все занято.

Еще один премиальный вагон обнаружен в составе Москва – Керчь. Ситуация со свободными местами схожая. А свободные полки предлагают купить за 166 тыс. руб. В остальных поездах, судя по данным системы бронирования, премиальных вагонов нет. Даже на направлении Адлер – Симферополь, а ведь этим путем в теории можно добраться до моря быстрее, чем прямым поездом из столицы, скомбинировав ж/д поездку с перелетом в Сочи.

Добавить вагоны к регулярным и дополнительным поездам сложно, так как в сезон поезда формируются максимально возможной длины. И даже если это возможно, то из-за высокого пассажиропотока перевозчик вынужден увеличивать количество плацкартных и купейных вагонов, а не премиальный сегмент.

Возможно, в высокий сезон ситуация несколько изменится. Ранее перевозчик заявлял о планах ввести дополнительные люксовые вагоны в Крым к июню 2025 года. На текущий момент перевозчик сообщил только о новых правилах перевозки животных с 15 мая 2025 года. Главные изменения коснулись правил провоза животных при выкупе купе или СВ. Теперь в этом случае можно взять больше животных – на каждый проездной документ не более двух мелких животных в переноске (переносках), не более одного крупного животного.

Мелких животных с оформлением перевозочного документа, как и раньше, можно провозить одного или двух, но теперь не обязательно помещать двух животных в одну переноску. Можно взять две дорожные клетки. Главное, чтобы суммарный размер переносок по сумме трех измерений не превышал 180 см.

Ранее TourDom.ru писал, что РЖД предлагает туристам вернуться с юга, перескакивая из люкса на сидячие места.