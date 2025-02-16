Когда и куда отправится туристический поезд «Жемчужина Кавказа»

Туристический поезд «Жемчужина Кавказа» отправится в путь 26 апреля
РЖД запустят туристический поезд «Жемчужина Кавказа» с 26 апреля. Состав будет отправляться из Москвы.
Это круизный туристический поезд. Он ездит с 2020 года, сообщили в Telegram-канале РЖД.
Поезд едет по маршруту: Москва – Майкоп – Владикавказ – Грозный – Дербент – Нальчик – Москва.
В этом году на поезде смогут уехать жители Ростова-на-Дону и Воронежа, где поезд сделает дополнительные остановки.
В составе есть купе, вагоны люкс и СВ, а также вагоны-рестораны и вагон-бар. Кроме того, будут вагон-спа и вагон-душевая.