Куда съездить, если хочется побывать на производстве

Подборка для тех, кто мечтает увидеть, как работает ГЭС, завод по производству фарфора и многое другое.

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« П р о м ы ш л е н н ы й т у р и з м — э т о о с о б ы й т и п п у т е ш е с т в и й , п р и о т к р ы в а ю щ и й д л я о б ы в а т е л я з а в о р а ж и в а ю щ и й м и р м о н у м е н т а л ь н ы х з а в о д о в , п р е д п р и я т и й , п о д ч и н и в ш и х с е б е ц е л ы е г о р о д а , и л и с о в с е м н е б о л ь ш и х п о ч т и с е м е й н ы х ф а б р и к с в е к о в о й и с т о р и е й . П о б ы в а т ь в с е р д ц е д е й с т в у ю щ е г о п р о и з в о д с т в а — з н а ч и т у в и д е т ь т о , ч т о о б ы ч н о с к р ы т о о т г л а з . П р о м ы ш л е н н ы е г и г а н т ы Р о с с и и х р а н я т м н о ж е с т в о т а й н и и н т е р е с н ы х и с т о р и й . Р а с с к а ж у о п я т и л е г е н д а р н ы х м е с т а х , к о т о р ы е с т а л и м а г н и т о м д л я т е х , к т о ж а ж д е т н о в ы х в п е ч а т л е н и й и н е о б ы ч н ы х о т к р ы т и й » , — Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story.

Чиркейская ГЭС, Дагестан

Гигант на краю Сулакского каньона, Чиркейская ГЭС – это настоящее инженерное чудо, построенное в 1970-х на реке Сулак. Её плотина высотой 232,5 м – самая высокая арочно-гравитационная плотина в России и вторая по высоте в мире среди подобных сооружений. При строительстве ГЭС рабочим приходилось вручную пробивать тоннели в горных склонах, так как тяжёлая техника не могла справиться с местными породами. Каждый метр добывался упорным трудом.

Сегодня Чиркейская ГЭС не просто производит электроэнергию, но и привлекает туристов со всей страны. Участники экскурсий могут спуститься внутрь плотины, посетить машинный зал и увидеть, как работают мощнейшие турбины, электрогенераторы, гидроагрегаты и котлы. А после экскурсии подняться на гребень и полюбоваться Сулакским каньоном – на величественные горные вершины и бирюзовые воды водохранилища.

Янтарный комбинат, Калининградская область

Янтарный комбинат – это место, где древние смолы, разменявшие 50 млн лет, обретают вторую жизнь. Здесь добывается около 90% мирового янтаря. А карьер «Приморский» в глазах неискушённого туриста работает как настоящий портал в прошлое: на его дне можно найти окаменелые фрагменты растений и насекомых, которые застыли в янтаре ещё в эпоху эоцена.

Ежегодно комбинат добывает около 600 т сырья, из которых около 20 камней относятся к числу самородков, то есть весят более килограмма. Туристам предлагают прогуляться по краю карьера и заглянуть в цеха, где камень очищают, обрабатывают и превращают в изысканные украшения. И, конечно, выбрать себе собственный «солнечный камень» на память.

Императорский фарфоровый завод, Санкт-Петербург

Продукция Императорского фарфорового завода давно стала синонимом утончённой красоты и высочайшего мастерства. Основанный в 1744 году по указу императрицы Елизаветы Петровны, он стал первым фарфоровым производством в России и быстро завоевал статус поставщика царских дворцов. Фарфор с изящными монограммами Романовых олицетворял роскошь и великолепие императорского двора.

В XIX веке здесь создавали поистине грандиозные сервизы для королевских пиршеств. Самый впечатляющий из них, «Гурьевский сервиз», насчитывал более 1000 предметов и поражал воображение размахом и тонкостью работы.

Сегодня Императорский фарфоровый завод остаётся хранителем вековых традиций. Гости могут заглянуть на творческую кухню мастеров, увидеть, как вручную расписываются легендарной «кобальтовой сеткой» изысканные чашки и вазы, посетить музей с редчайшими экземплярами фарфора, а на память приобрести изделия из современных коллекций, которые гармонично сочетают классику и современность.

Магнитогорский металлургический комбинат, Магнитогорск

В 1930-е годы Магнитогорск стал крупнейшим металлургическим центром СССР – всё благодаря построенному здесь металлургическому комбинату, настоящей «стальной империи», выросшей посреди пустынного степного ландшафта. Во время Великой Отечественной войны из магнитогорской стали делали каждый второй танк Т-34. А сегодня здесь плавится более 10 млн тонн стали в год.

Экскурсии по комбинату позволяют увидеть впечатляющий процесс превращения руды в раскалённые металлические листы. И на смотровых площадках, расположенных прямо над доменными печами, почувствовать жар и понаблюдать за работой сталеваров.

«Шуйские ситцы», Ивановская область

«Шуйские ситцы» – старейшее текстильное предприятие России, работающее уже более 200 лет. Основанная в 1820 году ситценабивная бумажная мануфактура быстро стала известна яркими и прочными тканями. А спустя несколько десятилетий начала поставляться не только в города России, но и за её пределы. В начале XX века фабрика выпускала ткани с изображением русских сказочных персонажей, которые пользовались большой популярностью среди детей и стали коллекционной редкостью.

А сегодня в её ассортименте можно найти как базовые модели интерьерного текстиля, так и креативные коллекции, вдохновлённые, к примеру, фильмом «Брат». Во время экскурсий гости посещают ткацкие цеха, где знакомятся с современными и старинными технологиями производства. В музее можно увидеть ткани, выпущенные в разные эпохи, и даже попробовать вручную создать узор на ткани, как это делали мастера XIX века.