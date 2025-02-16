Турэксперт назвала бюджетные арктические направления

В 2024 году Ассоциация туроператоров России совместно с Клубом полярных путешествий, который организует ледокольные круизы на Северный полюс, запустили совместный проект под названием "Год арктического туризма". Главная его цель – рассказать как можно больше и в доступной форме о туристических возможностях региона и популяризировать путешествия в Арктику. Подробнее – в нашем материале.

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По данным туроператоров, интерес к Арктике у туристов в последние годы растет – до 20% в год. В 2023 году регион посетили больше миллиона российских и иностранных путешественников, и эта цифра продолжает расти. При этом эксперты рынка отмечают, что большинство туристов довольно мало знают об Арктическом регионе и обычно хотят абстрактно "на Север" или в Мурманск, который наиболее знаком широкому кругу.

Тем временем насчитывается целых девять регионов, которые целиком или частично относятся к Арктике: Мурманская и Архангельская области, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, республики Коми и Саха (Якутия), а также север Красноярского края (полуостров Таймыр) и север Республики Карелия.

Российские туроператоры охватывают все эти регионы, а лидером по запросам является Карелия (имеются в виду не только ее арктические территории, но и в целом спрос на север республики в последнее время растет). На втором и третьем местах – Мурманск и Архангельск.

Забронировать на сайте проекта можно пока только круиз. Что касается "сухопутных" путешествий по регионам, то доступны только (возможно, пока) памятки туриста: чем регион может быть интересен туристу, как туда доехать и какая там погода.

Круизы

Дойти до Северного полюса может только ледокол. "50 лет Победы" – самый большой и мощный ледокол в мире, и именно на нем отправляются круизы в Арктику. В 2024 году таких круизов было три, на 2025 год на данный момент запланированы два: с 2 по 14 июля и с 13 по 25 июля. До Северного полюса ледокол идет четыре-пять дней: за время путешествия можно наблюдать северную природу, огромные ледники, а если повезет, и китов.

Эксперты отмечают, что круизы проводятся только летом, и у туристов в целом осталось не так много времени, чтобы увидеть арктические льды – вполне вероятно, что к 2030 году в Арктике весь лед уже растает. Круиз организован по системе "все включено": размещение в каюте выбранного класса, пятиразовое питание, специальная теплая одежда для высадки на полюсе, полет на вертолете, разные развлекательные мероприятия на борту, а также лекции экспертов об Арктике.

Круизы относятся к премиальному ценовому сегменту. Стоимость арктического круиза – от трех миллионов рублей с человека, но иногда бывают скидки, нужно следить.

Более бюджетные путешествия забронировать на сайте пока не предлагают, их придется организовать самостоятельно. Мы выбрали самое интересное и посчитали за вас примерную стоимость путешествия.

Архангельская область

В Архангельскую область туристы едут, чтобы увидеть музей под открытым небом "Малые Карелы", старинные купеческие особняки, печально известные Соловецкие острова, руины Новодвинской крепости и национальный парк "Русская Арктика", расположенный на островах Земля Франца Иосифа и Новая Земля. Не менее интересен национальный парк Кенозерский с его деревянной архитектурой и заповедник Пинежский с карстовыми пещерами и водопадами.

Как добраться и сколько стоит: прямой перелет до Архангельска – от 6 800 рублей туда и обратно, в пути – около двух часов в одну сторону; номер в мини-отеле в центре города – от двух тысяч рублей в сутки на двоих.

Мурманская область

Мурманск обычно служит перевалочным пунктом у туристов на пути в Териберку, куда зимой едут смотреть северное сияние, а с апреля по июль – на китов, у которых в это время тут проходит путь миграции. Экстремалы едут сюда нырять с аквалангом: летом в местной акватории можно почти с гарантией встретить огромных крабов и морских ежей, также есть шансы увидеть дельфинов и морских котиков.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Мурманска – от 6 500 рублей туда и обратно, в пути – около 2,5 часа; номер в отеле в центре города – от 2 500 рублей в сутки на двоих.

Ненецкий автономный округ

В этом регионе только один город, он же столица – Нарьян-Мар, сюда едут за экстремальными морозами и этнической экзотикой: ненецкие чумы, олени и музей-заповедник "Пустозерск", посвященный первому арктическому городу и укладу жизни народа арктики. Здесь же расположен самый северный термальный источник на планете Пым-Ва-Шор, вода в котором не замерзает никогда и в любое время года пригодна для купания, добираются до него из Нарьян-Мара с экскурсией на вертолете или снегоходах.

Как добраться и сколько стоит: прямой рейс до Нарьян-Мара – от 16 тысяч рублей туда и обратно, в пути – 2 часа 40 минут, номер в отеле – от четырех тысяч рублей в сутки на двоих.

Республика Саха (Якутия)

В Якутии туристам будет интересен, прежде всего, полюс холода Оймякон, официальный температурный рекорд – −67,7 градуса. Здесь можно покататься на ездовых собаках, посмотреть на лохматых лошадей особой местной породы, а также погулять в природном парке "Момский", где для туристов проложены альпинистские и водные маршруты разного уровня сложности.

Как добраться и сколько стоит: самолетом до Якутска – от 29 тысяч рублей за билеты туда и обратно и около 7 часов в одну сторону; номер на двоих в мини-отеле – от 2 500 рублей в сутки.