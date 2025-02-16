Эксперт рассказала, сколько стоит отдохнуть в Крыму

В интервью для «Вести Крым» Кристина Загуменная, основатель одного из турагентств, рассказала о ценах на проживание в самых популярных городах Крыма среди туристов.

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На Южном берегу Крыма стоимость размещения в частном секторе варьируется от трех до пяти тысяч рублей за сутки. В менее посещаемых областях, таких как западный и восточный Крым, цена за ночлег в гостевом доме или мини-гостинице не превысит трех тысяч рублей.

В то время как номера в отелях на ЮБК обычно стоят от пяти тысяч рублей, более комфортабельные отели с хорошо развитой инфраструктурой предлагают отдых по ценам от 12 до 15 тысяч рублей. Проживание в престижных отелях обойдется в среднем в 20 тысяч рублей за ночь.

Загуменная отметила, что минимальная стоимость отдыха начинается от двух тысяч рублей для гостевых домов, тогда как максимальные цены могут достигать 700 тысяч рублей за сутки для вилл. Она также добавила, что все больше туристов предпочитают отели с полным пансионом, таких мест становится в Крыму все больше, и летний отдых здесь будет более доступным, чем в других регионах.

Ранее мы писали, что в Таджикистане стало больше туристов-россиян. Также Махачкала вошла в топ-10 направлений весеннего отдыха в России.