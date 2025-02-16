В ОЭЗ «Технополис Москва» рассказали, сколько туристов посетили предприятие

Как рассказал Максим Ликсутов, заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности, в минувшем году экскурсии по высокотехнологичным предприятиям ОЭЗ «Технополис Москва» посетили около 3,5 тысячи человек (это на 14% больше, чем в 2023 г.).

По словам Максима Ликсутова, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжают развивать промышленный туризм. С 2020 г. реализуется спецпроект «ТехноТуризм», в рамках которого жители города и гости Москвы могут посетить современные площадки ОЭЗ Москвы. В минувшем году на высокотехнологичных производствах новейших материалов, микроэлектроники, робототехники и другой инновационной продукции было 150 экскурсий, на которых побывали порядка 3,5 тыс. участников. За пять лет аудитория проекта превысила 10 тыс. человек.

Экскурсии по производствам столичной ОЭЗ также востребованы у жителей прочих регионов – на постоянной основе предприятия посещают туристы из 25 российских городов. В том году самый большой интерес к производственным площадкам резидентов столичной ОЭЗ проявили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Ульяновска, Норильска, Читы, Владивостока и Ханты-Мансийска. Также интересуются турами гости из дружественных стран и СНГ – в 2024 г. самый большой приток участников был из Индии, Ирана и Китая.

Как подчеркнул министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, растет спрос на техно-экскурсии среди школьников и студентов. За минувший год площадки резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» посетили 2,7 тыс. старшеклассников – это на 10% больше по сравнению с 2023 г. Самой большой популярностью у молодежи пользуются предприятия микроэлектроники, фотоники, радиоэлектроники, квантовых технологий и ИТ-решений.

Предприятия-резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» также проводят промышленные экскурсии в рамках просветительского проекта «Открой#Моспром». Экскурсии - часть ежегодных акций «Московские истории», туда приглашают детей с ограниченными возможностями здоровья. Еще в рамках «ТехноТуризма» развивается проект «ТехноКооперация», благодаря которому компаниям площадок столичной ОЭЗ на протяжении года можно посещать производства друг друга для знакомства.

Как проинформировал гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев, на перекрестных экскурсиях резиденты «Технополис Москва» могут глубже познакомиться с выпускаемой продукцией и оказываемыми услугами, видами оборудования и иными особенностями производства коллег в ОЭЗ. Также они обсуждают технологические процессы и вопросы потенциального взаимодействия. В минувшем году посетители принимали компании, производящие современные материалы, микроэлектронику и робототехнику, и иную высокотехнологичную продукцию. Такой формат экскурсий способствует расширению кооперационных связей внутри ОЭЗ.