На курортах Сочи погода изменила планы туристов

В Сочи на горнолыжных курортах Красной Поляны закрыли верхние трассы из-за сильного ветра и тумана. В горах было объявлено штормовое предупреждение: начался сильный снегопад, который продлится до 18 февраля. По прогнозу, снежный покров за это время вырастет более чем на метр. Из-за гололедицы на дорогах в горный кластер нельзя проехать на автомобилях без зимней резины.

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С утра туристы обменивались в соцсетях предположениями, какие трассы будут доступны для катания. А затем в течение дня лыжники искали актуальную информацию по открытым склонам и работе канатных дорог. В пабликах поделились, что с утра видимость на некоторых участках была практически нулевая, ехать возможно, но получалось медленно, плюс влажный снег.

Сегодня на курорте Красная Поляна открыли трассы второй очереди центрального сектора на отметках 1500 м – 960 м и часть склонов восточного сектора. Из-за лавинной опасности закрыли отметки выше 1500–1800 м.

В Розе Хутор трассы также открывали по текущим погодным условиям. В частности, из тех, что работали с утра, с 13:30 стал недоступен «Квартет», остановили канатные дороги «Сказка» и «Дафна». При этом с этого же времени гостей пригласили на отметку «Роза 1600». На 14 часов на склонах зафиксировали слабый туман, видимость 400–800 м. Шел ливневый снег, температура воздуха наблюдалась от 0 до минус 3 °С при штиле или слабом ветре. На «Газпром Поляне» днем катались на «Лауре» и «Альпике» на высотах до 1500 м.

Если позволит погода, на горнолыжных курортах запланировано вечернее катание до 22–23 часов на нескольких трассах, в том числе и учебных. В сноупарке на «Поляне 960» будут открыты только снежные фигуры.

Ранее TourDom.ru писал, что три горных курорта Сочи объединили свои зоны катания единым ски-пассом.