Путешественники в регионах заплатят за перелеты местных жителей

В решении властей Сахалинской области ввести дифференцированную систему тарифов на перелеты внутри региона нет ничего противозаконного. Так основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов прокомментировал порталу TourDom.ru сообщение о том, что авиабилеты на рейсы между населенными пунктами Сахалина будут обходиться туристам значительно дороже, чем местным жителям.

На Дальнем Востоке применяются разного рода механизмы субсидирования перевозки, за счет которых власти понижают стоимость билетов для населения, а выпадающие доходы авиакомпаниям компенсируют из бюджета.

С учетом того, что расценки на внутрирегиональные перелеты для туристов предполагаются с 1 марта более чем вдвое выше, чем для сахалинцев (например, на маршруте Южно-Сахалинск – Южно-Курильск – 20 и 8,5 тыс. руб. соответственно. – Ред.), можно предположить, что скидки на билеты местным жителям обеспечат не только власти области, но и гости региона, которым придется платить заметно больше.

По всей видимости, туристам придется смириться с тем, что приоритетная задача властей – обеспечить транспортную доступность для населения. Внутренний туризм, конечно, приносит доходы в виде налогов, но прежде всего заботятся о том, чтобы местные жители могли по приемлемым ценам перемещаться по региону. В Сахалинской области, как и на Дальнем Востоке в целом, сложность еще и в том, что для внутренних перевозок в основном используется малая авиация. Самолеты рассчитаны на небольшое количество мест, билеты не только дороги, зачастую их непросто купить. Решить проблему может только развитие сети маршрутов, увеличение конкуренции перевозчиков, что должно поспособствовать сдерживанию роста тарифов, говорит председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. Задача усложняется нехваткой самолетов, в том числе для малой авиации. Из-за западных санкций поставки зарубежной авиатехники сильно затруднены, а производство отечественной не успевает за реальными потребностями.