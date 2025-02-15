Верблюд по имени Вася и скалы: что посмотреть в Свердловской области

Увидеть самые высокие в окрестностях Екатеринбурга скалы, познакомиться с верблюдом и покататься на лошадях удалось уральским туристам в один из зимних выходных в живописных местах близ посёлка Верх-Нейвинский. Группа путешественников сначала прогулялась по лесной тропе к скалам Семь братьев, а затем отлично провела время в конном клубе «Каприоль». Кроме лошадей, здесь живёт и множество других животных, большинство из которых можно трогать и кормить с руки.

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Скалы Семь братьев считаются самыми высокими гранитными останцами в окрестностях Екатеринбурга. Время в пути от Екатеринбурга до окраины посёлка Верх-Нейвинский, где начинается тропа, составляет два часа на туристическом автобусе, с учётом остановки у придорожного кафе. В 11 утра участники похода уже были на месте. К скалам ведёт удобная расчищенная тропка — достаточно пологая, чтобы с прогулкой справились люди любой физической подготовки. Ближе к скалам тропа становится покруче, но если не торопиться, можно спокойно идти без остановок даже зимой. Согласно показаниям навигатора, набор высоты к вершине горы Семибратской, на которой расположен скальный гребень, составляет 143 метра. Высота самой горы — 420 метров, высота скальных останцев составляет порядка 25 метров, самая высокая их часть — около 30 метров.

По форме скалы «Семь братьев» напоминают известную многим гранитную гряду «Петрогром» (скалы Петра Гронского), но выглядят более неприступными. Забраться на самый верх можно только при помощи специального оборудования — это одно из популярных мест для тренировок у скалолазов и альпинистов. На склонах есть несколько скальных трасс разного уровня сложности. С виду скалы напоминают огромных великанов, наверное поэтому имеют такое название. В длину гряда вытянута примерно на 150 метров, а чуть поодаль можно увидеть ещё одну отдельно стоящую скалу, которая называется Сестра.

« В д о к у м е н т а х , с о с т а в л е н н ы х к р а е в е д а м и , е с т ь и н ф о р м а ц и я о т о м , ч т о в н а ч а л е X X в е к а в о з л е э т и х с к а л у с т р а и в а л и т а й н ы е с х о д к и р а б о ч и е В е р х - Н е й в и н с к о г о з а в о д а , к о т о р ы е о б с у ж д а л и з д е с ь в а р и а н т ы с в е р ж е н и я з а в о д с к о г о н а ч а л ь с т в а , — р а с с к а з а л И А « У р а л ь с к и й м е р и д и а н » г и д к л у б а « Д у ш а У р а л а » А л ь б е р т . — И д е й с т в и т е л ь н о , н а о д н о й и з с т о р о н с к а л ь н о й г р я д ы м о ж н о у в и д е т ь н а д п и с ь , с о х р а н и в ш у ю с я с т е х л е т : " Д а з д р а в с т в у е т ъ с о ц i а л ь н а я р е в о л ю ц i я ! " К р а с к а , к о т о р о й б ы л и н а п и с а н ы б у к в ы , с и л ь н о в ы ц в е л а и п л о х о в и д н а , н о н а д п и с ь л е г к о н а й т и , т а к к а к о н а о б в е д е н а к р а с н о й р а м к о й . А в о з р а с т э т и х с к а л с о с т а в л я е т п о р я д к а 3 0 0 м и л л и о н о в л е т — г р а н и т н ы е в а л у н ы с ф о р м и р о в а л и с ь и з л а в ы д р е в н и х в у л к а н о в » .

По данным сайта «Ураловед», около 100 лет назад на скалах находилась деревянная лестница с видовой площадкой на вершине. Снесли её только в 1930-х годах, так как лестница стала ветхой. Есть версия, что лестницу на скале поставили для наблюдения за окрестным лесом на предмет обнаружения природных пожаров. Наверх мог забраться любой желающий, чтобы увидеть с высоты окружающие ландшафты, включая озера Таватуй и Аятское, Верх-Нейвинский пруд.

Примерно в полутора километрах от скал Семь братьев находится ещё одна скальная гряда — Три сестры. Дойти до неё можно по отдельной туристической тропе. Направление указывают аншлаги, установленные в лесной зоне, а также специальные метки.

Маршруты к скалам Семь братьев и Три сестры входят в сеть троп и путей «БУТ» — Большой Уральской тропы. Общая протяжённость всех маршрутов «БУТ» составляет 2300 км. Эта всесезонная туристическая тропа протяженностью 2300 км промаркирована бело-красными метками. Её трек проходит через Свердловскую, Челябинскую и Оренбургскую области, Башкортостан. Тропа объединяет многие знаковые природные достопримечательности в границах Уральских гор.

После прогулки у скал и фотосессии туристы вернулись к своему автобусу и отправились в конный клуб «Каприоль», расположенный неподалёку. В 2025 году «Каприоль» отмечает 20-летие. Расположен он в живописном лесу, здесь обустроены конюшни, вольеры для животных, тёплые беседки для чаепитий, манеж для занятий конным спортом. Клуб проводит занятия верховой ездой для взрослых и детей, в нём регулярно проходят соревнования. А ещё за небольшую плату здесь можно проехаться на коне по манежу, даже если вы никогда ранее не ездили верхом.

Для организованных групп в клубе проводят небольшие экскурсии, на которых рассказывают о его обитателях. Животных здесь множество — кроме коней, собак и кошек, на территории живут северные олени, як, еноты, енотовидная собака, коза, овечка, кролики, свинки, ворон, белки, гуси, куры, лама. Один из самых популярных у гостей обитатель «Каприоля» — верблюд Вася. Когда екатеринбуржцы приехали в клуб, Вася гордо стоял на поляне, устремив взгляд куда-то вдаль. Он был в хорошем настроении и разрешил с ним фотографироваться.

Покатавшись на лошадках и подкрепившись чаем с блинами, туристы отправились домой. В Екатеринбург путешественники вернулись около восьми часов вечера.