На Домбае рассказали, какой турпоток ждут к 2032 году

Всесезонный туристско-рекреационный комплекс (ВТРК) "Домбай" в Карачаево-Черкесии к 2032 году сможет принять до 2 млн человек. Росту турпотока будет способствовать реализации мастер-плана развития курорта, сообщается на сайте правительства РФ по итогам рабочей поездки в КЧР вице-премьера Александра Новака.

" В Т Р К " Д о м б а й " п р и н я л в 2 0 2 4 г о д у б о л е е 9 9 4 т ы с . т у р и с т о в . В р а м к а х р е а л и з а ц и и м а с т е р - п л а н а р а з в и т и я к у р о р т а " Д о м б а й " с п р и л е г а ю щ е й к н е м у т е р р и т о р и е й Т е б е р д и н с к о г о н а ц и о н а л ь н о г о п а р к а к 2 0 3 2 г о д у п л а н и р у е т с я о б е с п е ч и т ь т у р п о т о к н а к у р о р т е д о 2 м л н т у р и с т о в , в д в о е у в е л и ч и т ь к о л и ч е с т в о к а н а т н ы х д о р о г и п р о т я ж е н н о с т ь г о р н о л ы ж н ы х т р а с с " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

В ходе посещения республики Новак осмотрел также инфраструктуру всесезонного курорта "Архыз", территории Софийской поляны и площадки, предназначенной для строительства аэропорта Карачаево-Черкесии.

"Домбай" - один из старейших горнолыжных курортов России. Центром массового туризма и альпинизма он начал становиться в начале прошлого столетия. Первый альплагерь на Домбайской поляне был построен в 1934 году. Горнолыжная инфраструктура курорта представлена 9 канатными дорогами и 12 трассами общей протяженностью более 25 км.