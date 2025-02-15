На Домбае рассказали, какой турпоток ждут к 2032 году

На Домбае к 2032 году ожидается турпоток до 2 млн человек
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс (ВТРК) "Домбай" в Карачаево-Черкесии к 2032 году сможет принять до 2 млн человек. Росту турпотока будет способствовать реализации мастер-плана развития курорта, сообщается на сайте правительства РФ по итогам рабочей поездки в КЧР вице-премьера Александра Новака.
"ВТРК "Домбай" принял в 2024 году более 994 тыс. туристов. В рамках реализации мастер-плана развития курорта "Домбай" с прилегающей к нему территорией Тебердинского национального парка к 2032 году планируется обеспечить турпоток на курорте до 2 млн туристов, вдвое увеличить количество канатных дорог и протяженность горнолыжных трасс", - говорится в сообщении.
В ходе посещения республики Новак осмотрел также инфраструктуру всесезонного курорта "Архыз", территории Софийской поляны и площадки, предназначенной для строительства аэропорта Карачаево-Черкесии.
"Домбай" - один из старейших горнолыжных курортов России. Центром массового туризма и альпинизма он начал становиться в начале прошлого столетия. Первый альплагерь на Домбайской поляне был построен в 1934 году. Горнолыжная инфраструктура курорта представлена 9 канатными дорогами и 12 трассами общей протяженностью более 25 км.