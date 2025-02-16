Инфраструктуру курорта "Архыз" расширят с учетом роста турпотока
Инфраструктуру курорта "Архыз" расширят с учетом роста туристического потока и объемов строительства новых объектов - гостиниц и трасс. Об этом сообщил на пресс-подходе по итогам заседания по развитию курорта вице-премьер России Александр Новак.
"Мы определили дальнейшие пути развития курорта с точки зрения инфраструктурных ограничений, которые нужно расширять: это газоснабжение, электроэнергетика под новые трассы и объекты, связанные со строительством мест размещения, гостиничных комплексов. Вопросы, которые мы сегодня обсудили, будут решаться. <…> Хочу отметить, что все показатели, которые на себя брал регион, по экономическим показателям, развитию республики, привлечению инвестиций выполняются", - сказал Новак.
Вице-премьер РФ подчеркнул, что новый толчок развитию курорта даст и строительство аэропорта.
"С инициаторами проекта у нас состоялась продуктивная беседа. <…> Даны протокольные поручения вместе с Министерством экономики, с другими отраслевыми ведомствами, мы их обрабатываем. Все показатели по реализации по прошлому году исполнены. Дальше также будем работать", - добавил глава КЧР Рашид Темрезов.
По итогам 2024 года туристический поток на курорт "Архыз" составил более 1 млн человек, что на 20% больше, чем годом ранее.