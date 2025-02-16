Инфраструктуру курорта «Архыз» расширят с учетом роста турпотока

Инфраструктуру курорта "Архыз" расширят с учетом роста туристического потока и объемов строительства новых объектов - гостиниц и трасс. Об этом сообщил на пресс-подходе по итогам заседания по развитию курорта вице-премьер России Александр Новак.

" М ы о п р е д е л и л и д а л ь н е й ш и е п у т и р а з в и т и я к у р о р т а с т о ч к и з р е н и я и н ф р а с т р у к т у р н ы х о г р а н и ч е н и й , к о т о р ы е н у ж н о р а с ш и р я т ь : э т о г а з о с н а б ж е н и е , э л е к т р о э н е р г е т и к а п о д н о в ы е т р а с с ы и о б ъ е к т ы , с в я з а н н ы е с о с т р о и т е л ь с т в о м м е с т р а з м е щ е н и я , г о с т и н и ч н ы х к о м п л е к с о в . В о п р о с ы , к о т о р ы е м ы с е г о д н я о б с у д и л и , б у д у т р е ш а т ь с я . < … > Х о ч у о т м е т и т ь , ч т о в с е п о к а з а т е л и , к о т о р ы е н а с е б я б р а л р е г и о н , п о э к о н о м и ч е с к и м п о к а з а т е л я м , р а з в и т и ю р е с п у б л и к и , п р и в л е ч е н и ю и н в е с т и ц и й в ы п о л н я ю т с я " , - с к а з а л Новак.

Вице-премьер РФ подчеркнул, что новый толчок развитию курорта даст и строительство аэропорта.

" С и н и ц и а т о р а м и п р о е к т а у н а с с о с т о я л а с ь п р о д у к т и в н а я б е с е д а . < … > Д а н ы п р о т о к о л ь н ы е п о р у ч е н и я в м е с т е с М и н и с т е р с т в о м э к о н о м и к и , с д р у г и м и о т р а с л е в ы м и в е д о м с т в а м и , м ы и х о б р а б а т ы в а е м . В с е п о к а з а т е л и п о р е а л и з а ц и и п о п р о ш л о м у г о д у и с п о л н е н ы . Д а л ь ш е т а к ж е б у д е м р а б о т а т ь " , - д о б а в и л г л а в а К Ч Р Рашид Темрезов.

По итогам 2024 года туристический поток на курорт "Архыз" составил более 1 млн человек, что на 20% больше, чем годом ранее.