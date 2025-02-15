В Волгоградской области отчитались об успехах в развитии туризма

В Волгоградской области в 2024 году направили более 400 млн рублей на реализацию проектов в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на областную администрацию.

Реализован 31 проект. В регионе создали модульные дома, кемпинги, причалы, обустроили пляжи, маршруты. Также было приобретено туроборудование.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург стал лауреатом правительственной премии в области событийного туризма.