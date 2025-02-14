Курорты Кавказа запустят туры с совмещенными видами отдыха

Курорты Республик Кавказа в ближайшие два года смогут существенно увеличить туристический поток за счет запуска новых мультиформатных туров, которые представляют собой сочетание сразу всех видов отдыха: в том числе гастрономического, санаторно-курортного, экологического, пляжного и спортивного. Такие пакетные предложения будут предусматривать в рамках одного тура посещение курортов сразу нескольких кавказских республик, сообщила ТАСС президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада (АСТУР) Гелена Самохвалова.

Она пояснила, что ее организация в настоящее время впервые разработала и запустила подобные мультиформатные туры, они были разработаны совместно с ведущими отельерами и рестораторами республик Кавказа.

" Т у р о п е р а т о р ы С е в е р н о г о К а в к а з а в м е с т е с к о л л е г а м и и з д р у г и х р е г и о н о в , з д е с ь я м о г у п р и в е с т и в п р и м е р н а ш С е в е р о - З а п а д , р а з р а б о т а л и у н и к а л ь н ы е т у р и с т и ч е с к и е п р о г р а м м ы и п р е д л о ж и л и к л и е н т а м с а м ы е р а з н о о б р а з н ы е ф о р м ы о т д ы х а , к о т о р ы е п о л ь з у ю т с я с п р о с о м и о с т а в л я ю т у н а ш и х п у т е ш е с т в е н н и к о в с а м ы е з а м е ч а т е л ь н ы е в п е ч а т л е н и я . М ы , т у р о п е р а т о р ы , п р е д л а г а е м к л и е н т а м с р а з у н е с к о л ь к о р е с п у б л и к К а в к а з а . И с о в м е щ а е м в о д н о м т у р е р а з н ы е в и д ы о т д ы х а : о т э к о л о г и ч е с к и х д о с п о р т и в н ы х . П р и с у т с т в у е т и п л я ж н ы й о т д ы х , и с а н а т о р н о - к у р о р т н о е л е ч е н и е " , - с к а з а л а с о б е с е д н и ц а а г е н т с т в а .

По ее словам, внимание к курортам Кавказа будет повышаться на фоне инцидента с нефтяными танкерами, произошедшем в Краснодарском крае. При этом, отметила Самохвалова, 50 назад северокавказский регион активно принимал туристов по всей своей географии: в горах, на побережье и в лечебных учреждениях.