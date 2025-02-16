На курорте «Архыз» создадут длинную набережную

На курорте "Архыз" создадут набережную с прогулочными и велосипедными зонами
Набережную протяженностью более 7 км с прогулочными и велосипедными зонами планируют создать на территории всесезонного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Об этом в ходе совещания по развитию курорта под председательством вице-премьера РФ Александра Новака сообщил гендиректор ГК "Мантера" Вадим Трукшин.
"Основной зоной, которую мы планируем создать, [станет] набережная, включающая пешеходную зону, ее протяженность 7,2 км, которая будет соединять все четыре деревни в единый комплекс. Площадь благоустройства составит более 2,9 га, а также будет включать в себя велосипедную зону. Реализация этого проекта позволит обеспечивать связанность всех четырех деревень и зон катания, проект капиталоемкий и может быть реализован только при участии государства", - сказал Трукшин.
Также он обратился к Новаку с просьбой о поддержке проекта в плане привлечения к его реализации и региональных, и федеральных средств.
"Одной из главных задач, которые стоят перед нами, является создание до 2030 года 30 километров новых горнолыжных трасс, единой зоны катания и трех туристических деревень. На данный момент в рамках исполнения инвестиционных обязательств по результатам проектирования с учетом рельефа местности будет создано шесть новых канатных дорог пропускной способностью 9,6 тыс. человек в час", - добавил Трукшин.
"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает в себя две туристические деревни, 27 км трасс с современной системой искусственного снегообразования и девять канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 25 км. "Архыз" в 2023 году был признан лучшим горнолыжным курортом страны, став лауреатом премии "Горы России". В 2024 году стал первым в номинации "Лучший инвестиционный проект в сфере туризма" на Кавказском инвестиционном форуме.