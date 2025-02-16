На курорте «Архыз» создадут длинную набережную

Набережную протяженностью более 7 км с прогулочными и велосипедными зонами планируют создать на территории всесезонного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Об этом в ходе совещания по развитию курорта под председательством вице-премьера РФ Александра Новака сообщил гендиректор ГК "Мантера" Вадим Трукшин.

" О с н о в н о й з о н о й , к о т о р у ю м ы п л а н и р у е м с о з д а т ь , [ с т а н е т ] н а б е р е ж н а я , в к л ю ч а ю щ а я п е ш е х о д н у ю з о н у , е е п р о т я ж е н н о с т ь 7 , 2 к м , к о т о р а я б у д е т с о е д и н я т ь в с е ч е т ы р е д е р е в н и в е д и н ы й к о м п л е к с . П л о щ а д ь б л а г о у с т р о й с т в а с о с т а в и т б о л е е 2 , 9 г а , а т а к ж е б у д е т в к л ю ч а т ь в с е б я в е л о с и п е д н у ю з о н у . Р е а л и з а ц и я э т о г о п р о е к т а п о з в о л и т о б е с п е ч и в а т ь с в я з а н н о с т ь в с е х ч е т ы р е х д е р е в е н ь и з о н к а т а н и я , п р о е к т к а п и т а л о е м к и й и м о ж е т б ы т ь р е а л и з о в а н т о л ь к о п р и у ч а с т и и г о с у д а р с т в а " , - с к а з а л Т р у к ш и н .

Также он обратился к Новаку с просьбой о поддержке проекта в плане привлечения к его реализации и региональных, и федеральных средств.

" О д н о й и з г л а в н ы х з а д а ч , к о т о р ы е с т о я т п е р е д н а м и , я в л я е т с я с о з д а н и е д о 2 0 3 0 г о д а 3 0 к и л о м е т р о в н о в ы х г о р н о л ы ж н ы х т р а с с , е д и н о й з о н ы к а т а н и я и т р е х т у р и с т и ч е с к и х д е р е в е н ь . Н а д а н н ы й м о м е н т в р а м к а х и с п о л н е н и я и н в е с т и ц и о н н ы х о б я з а т е л ь с т в п о р е з у л ь т а т а м п р о е к т и р о в а н и я с у ч е т о м р е л ь е ф а м е с т н о с т и б у д е т с о з д а н о ш е с т ь н о в ы х к а н а т н ы х д о р о г п р о п у с к н о й с п о с о б н о с т ь ю 9 , 6 т ы с . ч е л о в е к в ч а с " , - д о б а в и л Т р у к ш и н .

"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает в себя две туристические деревни, 27 км трасс с современной системой искусственного снегообразования и девять канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 25 км. "Архыз" в 2023 году был признан лучшим горнолыжным курортом страны, став лауреатом премии "Горы России". В 2024 году стал первым в номинации "Лучший инвестиционный проект в сфере туризма" на Кавказском инвестиционном форуме.