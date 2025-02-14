Стало известно, сколько туристов планируют принять на Ставрополье в 2025 году

Турпоток в Ставропольский край по итогам 2025 года может составить почти 10 миллионов человек, прогнозируют краевые власти. При этом туроператоры отмечают популярность комбинированных поездок с посещением соседних республик Северного Кавказа.

« В 2 0 2 4 г о д у 4 6 % в с е х т у р и с т о в в С е в е р о - К а в к а з с к о м ф е д е р а л ь н о м о к р у г е п р и х о д и л и с ь н а С т а в р о п о л ь с к и й к р а й . М ы п р и н я л и более 9 миллионов человек, на 400 тысяч больше, чем годом ранее. В нынешнем, по предварительным оценкам, ждем 9,8 миллиона», — рассказала заместитель министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Ольга Лосева на презентации региона в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Она также добавила, что 56% туристов в прошлом году составили люди в возрасте от 18 до 44 лет, еще 6% - дети. Таким образом, регион становится популярным и среди молодежи.

Туроператоры Ставрополья отмечают такое немаловажное его преимущество, как транспортная доступность. На территории края расположено два аэропорта — в Ставрополе и Минеральных Водах, а также есть разветвленная железнодорожная сеть.

Гостям региона здесь предлагают различные форматы туров, рассчитанные как на большие группы, так и на индивидуальных путешественников. В частности, у туристических компаний есть варианты для семейного отдыха, для туристов серебряного возраста с трекингом по горам, экспедиции для мужских компаний, джип-туры, поездки на квадроциклах, романтический отдых для пар, гастро- и фототуры. Туристам также предлагают поездки на сыроварни и в винодельческие хозяйства.

При этом туры могут комбинироваться с поездками в одну или несколько республик. В частности, туроператор Via Montis предлагает разные комбинации отдыха в горных республиках Северного Кавказа. В 2025 году в компании ждут хороших показателей.

« В э т о м г о д у о ж и д а е м р о с т а с п р о с а н а „ А р х ы з “ , т а м о т к р ы в а е т с я т р и н о в ы х о т е л я . О ч е н ь п е р с п е к т и в н а С е в е р н а я О с е т и я в с о ч е т а н и и с К а в к а з с к и м и М и н е р а л ь н ы м и В о д а м и . Д у м а ю , н о в ы й с т и м у л т у р и з м у в С т а в р о п о л ь с к о м к р а е д а д у т и м е н н о к у р о р т ы „ А р х ы з “ , „ М а м и с о н “ , а т а к ж е р а з в и т и е к у р о р т о в К а в к а з с к и х М и н е р а л ь н ы х В о д . П о т о к н е с о м н е н н о в ы р а с т е т , б у д у т у ж е д р у г и е ц и ф р ы » , — с о о б щ и л а д и р е к т о р к о м п а н и и Ю л и я Н а у м о в а .

Директор компании «Лайт» Наталья Пархоменко также фиксирует сохраняющийся спрос на маршруты по республикам Северного Кавказа, в том числе большое количество индивидуальных заказов на джип-туры. По ее мнению, особую популярность сейчас набирает Северная Осетия.