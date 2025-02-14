Стало известно, сколько туристов планируют принять на Ставрополье в 2025 году

На Ставрополье по итогам 2025 года рассчитывают принять почти 10 млн туристов
Турпоток в Ставропольский край по итогам 2025 года может составить почти 10 миллионов человек, прогнозируют краевые власти. При этом туроператоры отмечают популярность комбинированных поездок с посещением соседних республик Северного Кавказа.
«В 2024 году 46% всех туристов в Северо-Кавказском федеральном округе приходились на Ставропольский край. Мы приняли более 9 миллионов человек, на 400 тысяч больше, чем годом ранее. В нынешнем, по предварительным оценкам, ждем 9,8 миллиона», — рассказала заместитель министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Ольга Лосева на презентации региона в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Она также добавила, что 56% туристов в прошлом году составили люди в возрасте от 18 до 44 лет, еще 6% - дети. Таким образом, регион становится популярным и среди молодежи.
Туроператоры Ставрополья отмечают такое немаловажное его преимущество, как транспортная доступность. На территории края расположено два аэропорта — в Ставрополе и Минеральных Водах, а также есть разветвленная железнодорожная сеть.
Гостям региона здесь предлагают различные форматы туров, рассчитанные как на большие группы, так и на индивидуальных путешественников. В частности, у туристических компаний есть варианты для семейного отдыха, для туристов серебряного возраста с трекингом по горам, экспедиции для мужских компаний, джип-туры, поездки на квадроциклах, романтический отдых для пар, гастро- и фототуры. Туристам также предлагают поездки на сыроварни и в винодельческие хозяйства.
При этом туры могут комбинироваться с поездками в одну или несколько республик. В частности, туроператор Via Montis предлагает разные комбинации отдыха в горных республиках Северного Кавказа. В 2025 году в компании ждут хороших показателей.
«В этом году ожидаем роста спроса на „Архыз“, там открывается три новых отеля. Очень перспективна Северная Осетия в сочетании с Кавказскими Минеральными Водами. Думаю, новый стимул туризму в Ставропольском крае дадут именно курорты „Архыз“, „Мамисон“, а также развитие курортов Кавказских Минеральных Вод. Поток несомненно вырастет, будут уже другие цифры», — сообщила директор компании Юлия Наумова.
Директор компании «Лайт» Наталья Пархоменко также фиксирует сохраняющийся спрос на маршруты по республикам Северного Кавказа, в том числе большое количество индивидуальных заказов на джип-туры. По ее мнению, особую популярность сейчас набирает Северная Осетия.