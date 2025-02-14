На Ставрополье по итогам 2025 года рассчитывают принять почти 10 млн туристов

Турпоток в Ставропольский край по итогам 2025 года может составить почти 10 миллионов человек, прогнозируют краевые власти. При этом туроператоры отмечают популярность комбинированных поездок с посещением соседних республик Северного Кавказа.

Стало известно, сколько туристов планируют принять на Ставрополье в 2025 году
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«В 2024 году 46% всех туристов в Северо-Кавказском федеральном округе приходились на Ставропольский край. Мы приняли более 9 миллионов человек, на 400 тысяч больше, чем годом ранее. В нынешнем, по предварительным оценкам, ждем 9,8 миллиона», — рассказала заместитель министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Ольга Лосева на презентации региона в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Она также добавила, что 56% туристов в прошлом году составили люди в возрасте от 18 до 44 лет, еще 6% - дети. Таким образом, регион становится популярным и среди молодежи.

Туроператоры Ставрополья отмечают такое немаловажное его преимущество, как транспортная доступность. На территории края расположено два аэропорта — в Ставрополе и Минеральных Водах, а также есть разветвленная железнодорожная сеть.

Гостям региона здесь предлагают различные форматы туров, рассчитанные как на большие группы, так и на индивидуальных путешественников. В частности, у туристических компаний есть варианты для семейного отдыха, для туристов серебряного возраста с трекингом по горам, экспедиции для мужских компаний, джип-туры, поездки на квадроциклах, романтический отдых для пар, гастро- и фототуры. Туристам также предлагают поездки на сыроварни и в винодельческие хозяйства.

При этом туры могут комбинироваться с поездками в одну или несколько республик. В частности, туроператор Via Montis предлагает разные комбинации отдыха в горных республиках Северного Кавказа. В 2025 году в компании ждут хороших показателей.

«В этом году ожидаем роста спроса на Архыз, там открывается три новых отеля. Очень перспективна Северная Осетия в сочетании с Кавказскими Минеральными Водами. Думаю, новый стимул туризму в Ставропольском крае дадут именно курорты Архыз, Мамисон, а также развитие курортов Кавказских Минеральных Вод. Поток несомненно вырастет, будут уже другие цифры»,  сообщила директор компании Юлия Наумова.

Директор компании «Лайт» Наталья Пархоменко также фиксирует сохраняющийся спрос на маршруты по республикам Северного Кавказа, в том числе большое количество индивидуальных заказов на джип-туры. По ее мнению, особую популярность сейчас набирает Северная Осетия.

Отдых в России
Наталья Пархоменко
Ольга Лосева
Российский союз туриндустрии