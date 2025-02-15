Туроператоры просят правительство пересмотреть условия заморозки средств

Вчера в газете «Коммерсантъ» вышла статья о насущной проблеме участников выездного туризма – с 2017 года компании обязаны ежегодно отчислять 1% от общей цены реализованного турпродукта в фонды персональной ответственности (ФПО). За весь период действия закона в них накопилось порядка 4,5 млрд руб. Фактически эти деньги заморожены.

Новое объединение – Национальный союз профессионалов туриндустрии (НСПТ), объединяет представителей крупных туроператоров: Библио-Глобус, Anex, Pegas Touristik, «Интурист» – на днях обратилось к главе Минэкономики Максиму Решетникову с просьбой ускорить ответ на запрос о возможности законодательно закрепить максимальный и минимальный размер фонда персональной ответственности туроператоров.

Этот вопрос поднимался и раньше на площадке Российского союза туриндустрии (РСТ). Однако, по мнению участников НСПТ, теме не придавалось должного внимания. Глава РСТ Илья Уманский, комментируя «Коммерсанту» предложение крупного бизнеса, больше обращает внимание на недостаточную эффективность всей системы компенсаций:

« С у щ е с т в у ю щ и й м е х а н и з м т а к ж е н е з а щ и щ а е т в п о л н о й м е р е и н т е р е с ы т у р и с т о в . В с л у ч а е б а н к р о т с т в о б ы ч н о о б е с п е ч е н и я о к а з ы в а е т с я д о с т а т о ч н о д л я п о к р ы т и я л и ш ь 1 5 – 2 0 % о т с т о и м о с т и п р и о б р е т е н н ы х т у р о в » .

Эксперты уточняют: такая статистика релевантна для случаев, когда речь идет о компенсациях со стороны страховых компаний, так как они принимают документы от всех туристов, заказавших даже отдельные услуги. Тогда страховщик формирует реестр и пропорционально распределяет компенсации.

Из ФПО выплаты по закону получают только те, кто приобрел турпакет. Поэтому средств в большинстве случаев хватает.

За всю историю из фондов персональной ответственности туроператоров было выплачено 25 431 236 руб., что в итоге покрыло от 88 до 100% стоимости оплаченных услуг.

Сейчас на счетах некоторых крупных компаний накоплено более миллиарда рублей, что является большой нагрузкой на бизнес.

« М ы в п е р в у ю о ч е р е д ь з а и н т е р е с о в а н ы в б е з о п а с н о с т и т у р и с т а , к р о м е т о г о , н е х о т и м п е р е к л а д ы в а т ь ф и н а н с о в у ю н а г р у з к у н а п л е ч и к о н е ч н о г о п о т р е б и т е л я . Н е о б х о д и м о п о л н о ц е н н о е д о в е р и е к о т р а с л и т у р и з м а с о с т о р о н ы т у р и с т о в . С п л о ч е н н а я и е д и н а я п о з и ц и я б и з н е с а и м е е т с в о и п о л о ж и т е л ь н ы е р е з у л ь т а т ы , в е д ь з а п о с л е д н и е г о д ы н е б ы л о г р о м к и х у х о д о в с р ы н к а к р у п н ы х т у р о п е р а т о р о в . З н а ч и т , м е х а н и з м ы р а б о т а ю т с т а б и л ь н о . С т о и т п о г о в о р и т ь и о г л у б и н е б р о н и р о в а н и я , к о т о р а я р е д к о п е р е в а л и в а е т з а п о к а з а т е л и 9 0 д н е й , а т а к ж е а к т и в н о и с п о л ь з у е м о й г и б к о й с и с т е м е п р е д о п л а т ы , з а ч а с т у ю н е б о л е е 2 0 % о т т у р а . С о о т в е т с т в е н н о , р е а л ь н ы е о б я з а т е л ь с т в а т у р о п е р а т о р а а д е к в а т н ы у ж е с у щ е с т в у ю щ и м н а к о п л е н и я м в ф о н д а х » , – г о в о р и т Я н а М у р о м о в а , з а м г е н е р а л ь н о г о д и р е к т о р а A n e x .

Председатель совета директоров «Випсервиса» Дмитрий Горин обращает внимание: из-за высокой стоимости кредитов туроператоры лишены возможности воспользоваться займами. А специфика бизнеса такова, что перед началом высокого туристического сезона компании должны предоплачивать существенные суммы отелям и перевозчикам. При этом маржинальность бизнеса туроператоров остается небольшой – всего около 1–3%, напоминает глава «Персоны Грата» Георгий Мохов.