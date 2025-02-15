В Северной Осетии облегчили доступ к туристическим объектам

В Северной Осетии за шесть лет отремонтировали почти 140 км дорог к туристическим объектам
В Северной Осетии за шесть лет реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали и реконструировали почти 140 км трасс, ведущих к туристическим и курортным объектам.
Об итогах реализации проекта сообщил в своем телеграм-канале глава региона Сергей Меняйло.
«Капитально модернизировали трассу Чикола — Мацута — Комы-Арт, за счет чего возобновилась популярность турбаз в Ирафском районе. Отремонтировали более 50 км дорожного полотна, возвели подпорные стенки, реконструировали пять мостов и оборудовали остановки общественного транспорта. Также преобразили автодорогу Дзуарикау — Фиагдон — Хилаг, которая ведет в одно из самых популярных среди путешественников мест — Куртатинское ущелье. Специалисты отремонтировали почти 29 км трассы и реконструировали шесть мостов», — конкретизировал руководитель республики.
В этом году работа по обновлению дорожной инфраструктуры Северной Осетии будет продолжена по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», отметил Меняйло.
Ранее в феврале уже сообщалось о начале строительства новой дороги в Пригородном районе республики. Также, по данным ТАСС, в регионе продолжается реконструкция участка дороги «Транскам» - Верхний Згид — Мацута протяженностью 5,5 км. Дорога свяжет Алагирское и Дигорское ущелья и проложит новый туристический маршрут по живописным ущельям. Объект планируется сдать к концу 2026 года.
Национальный проект «Безопасные качественные дороги» завершился в 2024 году. С 2025 года начал действовать новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». В него включены системные меры по приведению в нормативное состояние опорной сети автомобильных дорог, автомобильных дорог федерального и регионального значения, включая дорожную сеть городских агломераций и малых городов.