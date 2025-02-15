В Северной Осетии облегчили доступ к туристическим объектам

В Северной Осетии за шесть лет реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали и реконструировали почти 140 км трасс, ведущих к туристическим и курортным объектам.

Об итогах реализации проекта сообщил в своем телеграм-канале глава региона Сергей Меняйло.

« К а п и т а л ь н о м о д е р н и з и р о в а л и т р а с с у Ч и к о л а — М а ц у т а — К о м ы - А р т , з а с ч е т ч е г о в о з о б н о в и л а с ь п о п у л я р н о с т ь т у р б а з в И р а ф с к о м р а й о н е . О т р е м о н т и р о в а л и б о л е е 5 0 к м д о р о ж н о г о п о л о т н а , в о з в е л и п о д п о р н ы е с т е н к и , р е к о н с т р у и р о в а л и п я т ь м о с т о в и о б о р у д о в а л и о с т а н о в к и о б щ е с т в е н н о г о т р а н с п о р т а . Т а к ж е п р е о б р а з и л и а в т о д о р о г у Д з у а р и к а у — Ф и а г д о н — Х и л а г , к о т о р а я в е д е т в о д н о и з с а м ы х п о п у л я р н ы х с р е д и п у т е ш е с т в е н н и к о в м е с т — К у р т а т и н с к о е у щ е л ь е . С п е ц и а л и с т ы о т р е м о н т и р о в а л и п о ч т и 2 9 к м т р а с с ы и р е к о н с т р у и р о в а л и ш е с т ь м о с т о в » , — к о н к р е т и з и р о в а л р у к о в о д и т е л ь р е с п у б л и к и .

В этом году работа по обновлению дорожной инфраструктуры Северной Осетии будет продолжена по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», отметил Меняйло.

Ранее в феврале уже сообщалось о начале строительства новой дороги в Пригородном районе республики. Также, по данным ТАСС, в регионе продолжается реконструкция участка дороги «Транскам» - Верхний Згид — Мацута протяженностью 5,5 км. Дорога свяжет Алагирское и Дигорское ущелья и проложит новый туристический маршрут по живописным ущельям. Объект планируется сдать к концу 2026 года.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» завершился в 2024 году. С 2025 года начал действовать новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». В него включены системные меры по приведению в нормативное состояние опорной сети автомобильных дорог, автомобильных дорог федерального и регионального значения, включая дорожную сеть городских агломераций и малых городов.