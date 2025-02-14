Единый туристический бренд должен стать проводником въездного туризма на Дальний Восток

Единый национальный туристический бренд Discover Russia разрабатывает сегодня запоминающийся визуальный код для каждого субъекта РФ, в том числе для дальневосточных территорий. Это позволит географию иностранных рынков для продвижения отечественного турпотенциала особенно с прицелом на страны Азии и Ближнего Востока. Достигнутые успехи, специфику работы с зарубежными партнерами и актуальную ситуацию с въездным туризмом обсудили участники ключевой сессии «Discover Russia: открываем Россию с Востока», которая состоялась в рамках форума устойчивого туризма «Путешествуй» в Петропавловске-Камчатском.

© Дирекция Форума устойчивого развития туризма "Путешествуй"

Въездной туризм в Россию в 2024 году вышел на допандемийный уровень, несмотря на сложную геополитическую обстановку. Во многом это стало возможным благодаря переориентацию на новые рынки: страны АТР, Индию, Ближний Восток, либерализации визового режима, введению механизма безвизовых групповых туров, а также продвижению туристических продуктов под единым национальным брендом Discover Russia.

Как отметил заместитель директора Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Игорь Максимов, после пандемии и других шоков для международных путешествий в России были пересмотрены базовые принципы в сфере въездного туризма, принято абсолютно правильное и своевременное решение в части запуска и развития единой бренд-платформы страны для более осмысленного и эффективного продвижения отечественных региональных турпродуктов.

« П о д з о н т и ч н ы м б р е н д о м D i s c o v e r R u s s i a з а п у щ е н о 1 1 м а р ш р у т о в п о 1 2 р е г и о н а м Р о с с и и , к о т о р ы е а д а п т и р о в а н ы п о д н а ш и х ц е л е в ы х и н о с т р а н н ы х т у р и с т о в , — о т м е т и л Игорь Максимов. — Мы видим хороший отклик иностранцев как с точки зрения профессионалов рынка, так и от обычных туристов. За прошлый год мы достигли 40%-го роста въездного туризма в нашу страну. Это где-то порядка 5 млн человек если смотреть по размещению в гостиницах, и 9−10 миллионов, если смотреть по международной авиаперевозке. На Камчатке, в частности, количество туристов выросло полтора раза.

Камчатка стала первым регионом, который реализовал кобрендинг с Disover Russia, регион представил маршрут «Земля драконов» для китайских туристов. В промо-туре приняли участие представители 20 туркомпаний из КНР. Рассказывая про продвижение этого маршрута, министр туризма Камчатского края Владимир Русанов привел в качестве примера видеоролик, специально созданный для китайской аудитории, причем он получился настолько удачным, что впоследствии его перевели на русский язык, хотя обычно бывает наоборот. Подчеркнув успех, высокую узнаваемость, глубокий символизм визуализации и адаптации бренда Discover Russia к продвижению камчатских достопримечательностей, Владимир Русанов обратился к создателям Discover Russia — Центру стратегических разработок (ЦСР) с просьбой русифицировать бренд.

« М ы п р о с и м н а ш и х к о л л е г , ч т о б ы о н и с д е л а л и и р у с с к о я з ы ч н ы й а н а л о г , п о т о м у ч т о с ч и т а е м , ч т о о ч е н ь в а ж н о о т к р ы в а т ь Р о с с и ю н а м с а м и м . У б е ж д е н ы , ч т о , о т к р ы в а я Р о с с и ю д л я и н о с т р а н ц е в , н а м н а д о с а м и м о т к р ы т ь е е д л я с е б я » . - с к а з а л г л а в а р е г и о н а л ь н о г о м и н т у р и з м а .

О резком росте турпотока из Китая рассказала Екатерина Киреева, министр внешних связей и туризма Амурской области. Он увеличился на 17% по отношению к 2019-му году до пандемии, когда было зафиксировано максимальное количество китайских туристов, и в 15 раз турпоток из КНР вырос в 2024-м году по сравнению с 2023-м. По групповому безвизовому въезду регион вышел на второе место по России. У региона есть свой канал в китайском мессенджере WeChat, в котором область продвигает свои турпродукты, разработан променад на китайском языке по набережной Амура, когда туристы могут выйти на прогулку и самостоятельно получить информацию о достопримечательностях Благовещенска. В регионе создается новая логистическая инфраструктура, благодаря которой количество туристов из КНР может кратно вырасти.

« В г о р и з о н т е б у к в а л ь н о д в у х л е т у н а с п р о и з о й д е т з а п у с к с р а з у н е с к о л ь к и х к р у п н ы х о б ъ е к т о в . П о л н о с т ь ю д о л ж н а б ы т ь з а в е р ш е н а м о д е р н и з а ц и я м е ж д у н а р о д н о г о а э р о п о р т а , а т а к ж е з а п у с т и т с я е щ е о д и н у н и к а л ь н ы й о б ъ е к т — к а н а т н а я д о р о г а Б л а г о в е щ е н с к - Х э й х э . Э т о п е р в ы й в о о б щ е в м и р е т а к о й о б ъ е к т м е ж д у д в у м я с т р а н а м и » , — р а с с к а з а л а Е к а т е р и н а К и р е е в а ( р а с с т о я н и е м е ж д у Б л а г о в е щ е н с к о м и г о р о д о м Х э й х э н а п р о т и в о п о л о ж н о м б е р е г у А м у р а с о с т а в л я е т п о р я д к а 8 0 0 м е т р о в п о п р я м о й – п р и м . р е д . )

Вместе с тем, российской стороне и дальневосточным регионам в частности, необходимо мобилизовать усилия в отстаивании своих бизнес-интересов в работе с китайскими партнёрами. Отмечая абсолютно позитивный характер растущего обмена туристами, президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский указал на аспекты, внушающие некоторую тревожность отечественным участникам рынка.

« К и т а й - с т р а н а с в ы с о к и м у р о в н е м к о н к у р е н ц и и в р а з л и ч н ы х с ф е р а х . Э т о д о с т а т о ч н о а г р е с с и в н а я к о н к у р е н ц и я , з а х о д я н а н а ш и р ы н к и к и т а й с к и й б и з н е с в е д е т с е б я б о л е е м о б и л и з о в а н о , и н а ш и и г р о к и с д а ю т п о з и ц и и . К и т а й ц ы р а б о т а ю т н а м и н и м а л ь н о й м а р ж и н а л ь н о с т и с о с т а в к о й н а б о л ь ш и е о б ъ е м ы . И м в а ж н о п о л у ч и т ь с а м у ю н и з к у ю ц е н у . К и т а й ц ы з а е з ж а ю т н а Д В ч а с т о н а с в о е м т р а н с п о р т е , с о с в о и м и г и д а м и . П о э т о м у н а м н у ж н о о б ъ е д и н и т ь у с и л и я Ц е н т р а с т р а т е г и ч е с к и х р а з р а б о т о к , Министерства экономического развития России, общественных организаций, чтобы во взаимодействии с аналогичными китайскими структурами найти взаимовыгодные решения», - сказал эксперт.

Форум устойчивого развития туризма – традиционное всероссийское деловое мероприятие, которое проводится на Камчатке в дни зимнего фестиваля «Берингия». Мероприятие организовано по инициативе Правительства Камчатского края при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента России в ДФО, Минвостокразвития России, Фонда Росконгресс и Торгово-промышленной палаты Камчатского края. Форум – ключевая площадка для обсуждения широкого спектра вопросов экологического, приключенческого и зимнего туризма в контексте федеральной повестки развития отрасли. Он проходит ежегодно с 2020 года, а с 2024 года – под брендом Международного туристического форума «Путешествуй!». Прямые трансляции и записи сессий доступны на официальном сайте мероприятия forumkamchatka.ru.