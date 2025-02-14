Топ-6 лучших направлений для отдыха в России летом

Санкт-Петербург, Калининград, Карелия, Сочи, Геленджик и Крым – лучшие направления для отдыха внутри РФ летом 2025 года. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

© Сетевое издание m24.ru

Ранее один из онлайн-сервисов для организации путешествий провел исследование, согласно которому каждый третий россиянин (34%) во время отпуска выбирает поездки по стране. При этом 27% ездят за границу, но все же предпочитают отдыхать на территории РФ, сообщает "Газета.ру".

Для поездок по стране летом 2025-го Алексан Мкртчян посоветовал рассмотреть северо-западное и южное направления.

« С е в е р о - з а п а д н о е н а п р а в л е н и е – э т о в п е р в у ю о ч е р е д ь С а н к т - П е т е р б у р г , К а л и н и н г р а д , К а р е л и я . Ю ж н о е – С о ч и , Г е л е н д ж и к и К р ы м » , – Алексан Мкртчян, вице-президент Альянса туристических агентств России.

При этом Мкртчян считает, что количество желающих отдохнуть в Анапе будущим летом сократится. В таком случае потоки перераспределятся на Сочи, Геленджик, Крым и частично на Дагестан.

Самым дорогим месяцем традиционно считается август, а самым недорогим – май. Потому желающие отдохнуть без серьезного ущерба для кошелька могут поехать после майских праздников, посоветовал эксперт.

" В с е Ч е р н о е м о р е о б о й д е т с я н а 5 0 % д е ш е в л е , ч е м в и ю л е - а в г у с т е . У с л о в н о , в а в г у с т е н о м е р д л я с е м ь и б у д е т с т о и т ь 1 0 0 т ы с я ч р у б л е й з а н е д е л ю , а т а к – 7 0 . П о л у ч а е т с я , е с л и е х а т ь н а 1 4 д н е й , с э к о н о м и т ь м о ж н о б у д е т 6 0 т ы с я ч н а с е м ь ю " , – у к а з а л Мкртчян.

« К о м у х о ч е т с я о т д о х н у т ь о т н о с и т е л ь н о н е д о р о г о , м о й с о в е т – е х а т ь п о с л е м а й с к и х п р а з д н и к о в в С а н к т - П е т е р б у р г и л и К а л и н и н г р а д . Э т о б у д е т в д в а р а з а д е ш е в л е , ч е м в и ю н е - и ю л е » , – Алексан Мкртчян, вице-президент Альянса туристических агентств России.

При этом, по мнению Мкртчяна, из-за роста цен на перелеты и вероятной нехватки железнодорожных билетов на южные направления в 2025 году многие россияне поедут в отпуск на автомобилях.

" О с о б е н н о т а к о е п у т е ш е с т в и е ф и н а н с о в о и н т е р е с н о б о л ь ш и м с е м ь я м , г д е д в о е , т р о е , ч е т в е р о д е т е й . Э т о г о р а з д о в ы г о д н е е , ч е м п о к у п к а п я т и - ш е с т и а в и а - и л и ж е л е з н о д о р о ж н ы х б и л е т о в " , – о т м е т и л с п е ц и а л и с т .

Ранее россиянам назвали самые выгодные направления для отдыха в феврале – начале марта 2025 года. В частности, аномально дешевым будет отпуск в ОАЭ: тур можно купить за 50–60 тысяч рублей. В Египте цена путевки на двоих начинается от 60–80 тысяч, а в Анталье – от 80.