Какие тренды внутреннего туризма формируются в России

Сегодня российский туризм и индустрия гостеприимства переживают трансформацию. За последние пять лет произошло существенное изменение потребительских предпочтений. Внутренний туризм стал не просто хорошей альтернативой зарубежным поездкам, а направлением, поддерживаемым государственными инициативами.

В 2024 году российские власти сделали ряд шагов, которые существенно помогли отечественным отельерам, а также задали ориентиры для будущего активного развития отрасли, — субсидии, гранты и льготные банковские ставки, упрощение административных процедур и развитие инфраструктуры на местах.

Меры 2024 года

Если говорить о мерах, принятых государством в минувшем году, то лучше всего о динамике скажут цифры. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отмечал, что финансирование отрасли выросло в десятки раз: с 3,7 млрд рублей в 2018 году до 67,7 млрд рублей в 2022 году. На 2023–2024 годы объем выделенных средств составил порядка 100 млрд рублей. При этом особое внимание уделялось развитию инфраструктуры в регионах.

Уже озвучены и планы на 2025–2030 годы: для поддержки и развития туризма будет выделено не менее 403 млрд рублей.

Инициативы дали ощутимые плоды. Так, в 2024 году, по предварительной оценке, число туристических поездок по стране увеличилось до 92 млн (в 2023 году — 84 млн). Планируется, что к 2030 году внутренний туризм может достигнуть 140 млн поездок в год, а доля отрасли в ВВП вырастет с 2,8% до 5%.

Отдельно отмечу стандартизацию услуг. Важным шагом в этом направлении стала государственная программа классификации средств размещения, то есть объектов туристической индустрии, используемых для временного проживания. По данным Росаккредитации, летом 2024 года уполномоченные органы классифицировали почти 4,5 тыс. региональных отелей, что, безусловно, увеличило доверие туристов к внутреннему рынку.

Летний сезон 2025 года: что предложит российский турбизнес

Многих сегодня, конечно, волнует, как сложится нынешний летний сезон и что предложит российский турбизнес в условиях продолжающегося увеличения туристического трафика.

Начиная с 2022 года значительное число отечественных курортов работает по максимуму, а те, что расположены возле морей, рек и озер, — даже на пределе своих возможностей, в летний сезон достигая почти 100% загрузки. При этом современный российский турист, который привык к высокому, как правило, уровню зарубежного сервиса, довольно избирателен. Поэтому ряду курортов, особенно на юге страны, пришлось за два-три года подтянуть сферу услуг, заняться внедрением системы "все включено".

Увеличение внутреннего турпотока открыло перспективы для различных объектов размещения, например кемпингов и глемпингов, стал развиваться эко- и гастротуризм в прежде нетуристических местах. Частные компании инвестируют сейчас не только в инфраструктуру, но и в подготовку персонала, улучшение питания, цифровизацию услуг. Эти вложения обещают окупиться, а бизнес — стать прибыльным.

Думаю, в 2025 году наибольший спрос традиционно сохранят курорты Черного и Азовского морей — Сочи, Анапа, Геленджик, Ялта, Евпатория и т.д. Однако не исключаю, что экологическая авария на Черном море может снизить поток туристов, заставит искать их новые направления и форматы отдыха.

Привлечь больше гостей в менее раскрученные места смогли бы инвестиции в номерной фонд, в развлекательные программы и экскурсионные услуги. Сейчас самое время для развития новых форматов и услуг. Турбизнесу стоит проявлять больше креативности и сильнее ориентироваться на местные достопримечательности, кухню, традиции, разрабатывать уникальные авторские экскурсионные туры.

Альтернативой черноморским местам отдыха могут стать пляжи Каспийского моря в Дагестане и Астраханской области. Но, конечно, при создании должной инфраструктуры, ведь по уровню сервиса там еще есть куда расти. И в этой связи важнейший вопрос — поддержка кадров и повышение квалификации персонала, особенно в регионах, где проблема нехватки специалистов стоит наиболее остро.

Дополнительное количество туристов, ориентированных на морской отдых, может привлечь Калининградская область с ее балтийскими пляжами. За последние пять лет здесь открыли около 250 новых туристических объектов. При этом сервис, качество и доступность различных способов досуга (музеи, галереи, театры, филармония, экскурсии в замки и т.д.) там довольно высоки. В регионе проходят международные фестивали искусств и биеннале авторских изделий из янтаря.

Еще одно направление — озеро Байкал с его экотуризмом: поездки на остров Ольхон, пешие походы, экскурсии на мыс Хобой. Свои преданные поклонники появились и у озер Центральной России — Селигера и Валдая, которые привлекают туристов тишиной, возможностью арендовать домики на берегу и заняться рыбалкой или каякингом. Отпуск в этих местах также позволяет посетить святые места — Иверский и Знаменский монастыри, Нило-Столбенскую пустынь.

Особое место в развитии внутреннего туризма сейчас заняли термальные курорты. Самые известные расположены на Урале в Екатеринбурге и Тюмени, Свердловской и Челябинской областях, в Кургане.

Все эти направления в российском туризме имеют потенциал при правильном вложении сил и средств и при грамотном продвижении.

Как туда добираться, что будет со стоимостью авиабилетов?

Сегодня есть возможность добраться почти до любого места отдыха различными видами транспорта. В часть туристических направлений, к примеру Калининград и Екатеринбург, в летний пиковый сезон дополнительно запускаются новые авиарейсы и поезда.

Цены на транспорт выросли — это факт. И тенденции на снижение стоимости, в том числе авиабилетов, пока не наблюдается. Но важным шагом к доступности отдыха стало субсидирование билетов на самолет для многодетных семей. В 2024 году льгота на уровне 50% от тарифа охватила более 297 направлений внутри страны. Ключевыми направлениями субсидированных рейсов стали полеты в Калининградскую область и на Дальний Восток, перелеты между региональными центрами, минуя Москву (включая Екатеринбург — Новосибирск и Краснодар — Казань).

Появился и другой бонус: с января 2025 года, согласно приказу Минтранса, российские авиакомпании должны предоставить фиксированную скидку 50% на билеты для детей 2–12 лет на внутренние рейсы в эконом-классе. Спецтариф облегчит нагрузку и откроет доступ к путешествиям большему числу людей.

К чему готовиться и как государство может еще помочь

В нынешнем году, как и в прошлом, действует программа льготного кредитования, направленная на поддержку проектов в сфере турбизнеса. Ставка по таким кредитам сегодня составляет примерно 9% годовых, что значительно ниже рыночной. Основные условия программы — целевое назначение (строительство и реконструкция объектов туристической инфраструктуры, включая гостиницы, горнолыжные курорты, аквапарки и тематические парки развлечений). На последнем этапе отбора снижены минимальные требования к количеству номеров и площади для объектов культурного наследия, что делает программу более доступной для проектов по созданию гостиниц в исторических зданиях.

Отели-бутики, имеющие концепцию, опирающуюся на историю и старинную архитектуру, — это сравнительно молодое явление для России. Их отличает уникальная атмосфера, они погружают постояльцев в другую реальность и передают дух другого времени. Можно сказать, у них есть своя душа, что может прийтись по вкусу туристам. При этом надо учитывать, что построить новую гостиницу гораздо проще, чем восстанавливать и реконструировать историческое здание, где к тому же и небольшой фонд номеров.

Программа льготного кредитования предоставляет отечественному туристическому бизнесу возможность получить финансирование на выгодных условиях для реализации инвестиционных проектов. Подать заявку можно до 3 марта 2025 года. В 2024 году общий объем единой субсидии для регионов на развитие туризма составил 6,2 млрд рублей. На период 2025–2027 годов планируется выделить 18,2 млрд рублей.

Для укрепления туристической отрасли стоит, безусловно, продолжать развивать инфраструктуру. Например, строительство новых дорог и благоустройство пляжей по стране. Также необходимо рассмотреть возможность упрощения административных барьеров. В частности, сокращение сроков согласования для открытия новых объектов ускорит запуск отельных проектов.

Имеет смысл продолжать субсидировать кредиты, так как программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса позволят быстрее окупать затраты.

Очевидно, внутренний туризм стал уже неотъемлемой частью российской экономики, и 2024 год показал, что поддержка государства, инновации и адаптация бизнеса — ключевые факторы. В наступившем 2025 году эти тренды продолжат задавать тон, предоставляя россиянам все больше возможностей для отдыха внутри страны.