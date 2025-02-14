Куда поехать на море с детьми в 2025 году

Выбирая морской курорт для отпуска с детьми, нужно учитывать, какими там будут питание и развлечения, сможет ли ребенок без проблем заходить в воду, насколько сложно и долго туда добираться. «Лента.ру» выбрала 11 направлений в России и за рубежом, куда можно поехать с детьми на море, и рассказывает, в чем их особенность, сколько стоит отдых в 2025 году и как туда добраться.

Каспийск

Стоимость отдыха: 30-50 тысяч рублей за неделю на проживание двоих взрослых и ребенка

30-50 тысяч рублей за неделю на проживание двоих взрослых и ребенка Как добраться: на самолете до Махачкалы из крупных городов России. Время в пути из Москвы три часа, билеты от 9,5 тысячи рублей. Оттуда до Каспийска ходят автобус 187 и маршрутка 320. Можно вызвать такси — «Яндекс.Такси» обойдется примерно в 500 рублей и довезет за 20 минут

на самолете до Махачкалы из крупных городов России. Время в пути из Москвы три часа, билеты от 9,5 тысячи рублей. Оттуда до Каспийска ходят автобус 187 и маршрутка 320. Можно вызвать такси — «Яндекс.Такси» обойдется примерно в 500 рублей и довезет за 20 минут Температура летом: воздух +27…+30 градусов, вода +22…+25 градусов

воздух +27…+30 градусов, вода +22…+25 градусов Море: Каспийское

Каспийское Страна: Россия, Республика Дагестан

Каспийск — город вблизи Махачкалы, столицы Дагестана — самого южного российского региона. Каспий называют морем из-за размеров, глубины и солености, но по факту это самое большое озеро на планете, что, кстати, никак не влияет на атмосферу курортов: вода соленая, пляжи песчаные, климат теплый.

Каспийск подойдет тем, кто ценит спокойный и цивилизованный отдых, хочет отдохнуть на чистом песке и подышать свежим воздухом.

Кроме того, неподалеку от города расположен аэропорт, поэтому добираться с детьми будет удобно. В зависимости от бюджета можно забронировать гостиницу, спа-отель, гостевой дом или обычную квартиру — предложений много. Главное достоинство Каспийска и Махачкалы — здесь можно найти хорошую четырехзвездочную гостиницу с трехразовым питанием, на небольших прибрежных курортах Дагестана объектов такого уровня нет.

В Каспийске море мелкое и вход пологий, что подходит для детей. Здесь меньше людей и спокойнее, чем в Махачкале. Два главных пляжа — Центральный и «Лагуна», — чистые и просторные, с удобным спуском в воду и всей необходимой инфраструктурой. Кроме того, на набережной выделена 70-метровая детская зона.

В городе можно посетить аквапарк «Акваленд» и развлекательный центр «Динопарк», а еще прогуляться по парку с реликтовыми деревьями. Пляжных развлечений меньше, чем на Черноморском побережье, зато нет курортного колорита вроде разносчиков горячей кукурузы и навязчивого сервиса.

Гагра

Стоимость отдыха: 40-80 тысяч рублей — проживание двоих взрослых и ребенка на неделю

40-80 тысяч рублей — проживание двоих взрослых и ребенка на неделю Как добраться: на самолете или поезде до Сочи, до границы можно заказать такси, а оттуда — на автобусе. Лучше заранее заказать трансфер от аэропорта до места проживания, такую опцию предлагает большинство гостиниц и гостевых домов. Трехместное такси от Сочи до Гагры стоит от 2200 рублей

на самолете или поезде до Сочи, до границы можно заказать такси, а оттуда — на автобусе. Лучше заранее заказать трансфер от аэропорта до места проживания, такую опцию предлагает большинство гостиниц и гостевых домов. Трехместное такси от Сочи до Гагры стоит от 2200 рублей Температура летом: воздух +25… +27 градусов, вода +24… +26 градусов

воздух +25… +27 градусов, вода +24… +26 градусов Море: Черное

Черное Страна: Абхазия

Гагра — ближайший к российской границе курорт Абхазии, от Сочи до города можно добраться за час на автомобиле. Там точно такое же Черноморское побережье с галечными пляжами, но людей в разы меньше. В городе много гостиниц и гостевых домов. Все расчеты и цены — в рублях, а въехать можно по российскому паспорту.

В Гагру стоит ехать с детьми постарше, которым интересно поездить на экскурсии к водопадам, на конные прогулки, в реликтовые парки, покататься на катере или джипе в горах.

Абхазия — живописная страна, и в самые красивые места вроде озера Риц или пещер Нового Афон постоянно возят экскурсии. Отличный вариант — поехать всей семьей на автомобиле или взять его в аренду на месте.

В Гагре спокойнее и цены на отдых ниже, чем в Сочи. Но и развлечений здесь меньше, а инфраструктура хуже.

Вдоль главной набережной Гагры есть игровые площадки для детей и обычные туристические аттракционы. Правда, местные аквапарк, дельфинарий и парк аттракционов уступают тем, которые есть на российских курортах.

Разлив мазута в Черном море

15 декабря 2024 года в Керченский пролив вылилось более 4 тысяч тонн мазута из танкеров, перевозивших нефтепродукты. Топливо вынесло на побережье Черного моря, в том числе в Краснодарском крае. От загрязнения пострадали морские животные, растения, вода и грунт. Сейчас местные власти и волонтеры делают все возможное, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия разлива мазута, пляжи Анапы обещают привести в нормативное состояние к началу пляжного сезона.

Ейск

Стоимость отдыха: 40-70 тысяч рублей стоит проживание двоих взрослых и ребенка на неделю

40-70 тысяч рублей стоит проживание двоих взрослых и ребенка на неделю Как добраться: на поезде из Москвы и Санкт-Петербурга. Поезд из столицы идет 29-32 часа, билет от 4500 рублей. На автобусе из Краснодара — 3-5 часов в дороге и 1200 рублей или из Москвы — 16 часов и 4500 рублей

на поезде из Москвы и Санкт-Петербурга. Поезд из столицы идет 29-32 часа, билет от 4500 рублей. На автобусе из Краснодара — 3-5 часов в дороге и 1200 рублей или из Москвы — 16 часов и 4500 рублей Температура летом: воздух +28…+30 градусов, вода +25…+26 градусов

воздух +28…+30 градусов, вода +25…+26 градусов Море: Азовское (Таганрогский залив)

Азовское (Таганрогский залив) Страна: Россия, Краснодарский край

Ейск — курорт Краснодарского края, но находится он на берегу Азовского моря.

Азовское море отлично подходит для отдыха с детьми: оно очень мелкое, в среднем 7 метров глубиной, с постепенным спуском и песчано-ракушечными пляжами. Туристов меньше, чем на Черном море, поэтому пляжи свободнее.

Для детей подходят почти все пляжи, но особенно выделяются Детский и «Меляки» — там совсем маленькая глубина.

В Ейске менее шумно и многолюдно, чем в Сочи. Отдых здесь более спокойный и уютный.

Ейск известен протяженной пляжной полосой с красивыми ракушками. Город подходит для отдыха с детьми: здесь теплая морская вода и неглубокое дно, песчаные пляжи, красивые природные локации.

Отдых в Ейске стоит дешевле, чем на Черноморском побережье, но и развлечений там меньше. В городе есть большой парк, океанариум и дельфинарий. Кроме того, можно поездить по другим азовским курортам — например, в станицы Голубицкая и Должанская, поселок Кучугуры. В этих местах много озер и вулканов с лечебной грязью и большая долина лотосов.

« Т у р и с т и ч е с к а я и н ф р а с т р у к т у р а а з о в с к и х к у р о р т о в м а л о р а з в и т а : р а з в л е к а т е л ь н ы х о б ъ е к т о в н е м н о г о , н а п о б е р е ж ь е п р е в а л и р у ю т о б ъ е к т ы э к о н о м - с е г м е н т а . М н о г о г о с т е в ы х д о м о в , о т е л е й б е з п и т а н и я . В с р а в н е н и и с о т д ы х о м н а Ч е р н о м м о р е т р а ф и к н а А з о в с к о м м о р е н е б о л ь ш о й : к у р о р т ы п о б е р е ж ь я п о д х о д я т д л я с п о к о й н о г о р а з м е р е н н о г о о т п у с к а . Н а п р а в л е н и е п р и в л е к а е т т у р и с т о в , о р и е н т и р о в а н н ы х н а б ю д ж е т н ы й о т д ы х : о н о б о й д е т с я н а 1 5 - 2 0 п р о ц е н т о в д е ш е в л е , ч е м в А н а п е » , — с о о б щ и л и « Л е н т е . р у » в п р е с с - с л у ж б е н а ц и о н а л ь н о г о т у р о п е р а т о р а « А л е а н » .

Батуми

Стоимость отдыха: 50-90 тысяч рублей — проживание двоих взрослых и ребенка на неделю

50-90 тысяч рублей — проживание двоих взрослых и ребенка на неделю Как добраться: на самолете из крупных городов России. Перелет из Москвы длится 3,5 часа и стоит от 14 тысяч рублей

на самолете из крупных городов России. Перелет из Москвы длится 3,5 часа и стоит от 14 тысяч рублей Температура летом: воздух +26… +31 градусов, вода +22…+28 градусов

воздух +26… +31 градусов, вода +22…+28 градусов Море: Черное

Черное Страна: Грузия

Батуми — курорт, популярный на постсоветском пространстве. Городские пляжи галечные и ухоженные, с пальмами вдоль набережной. Самый большой из них — Батуми-Бич в центре города. На нем всегда есть свободное место, за символическую плату можно арендовать шезлонги и зонтики.

Батуми — очень современный город. Например, местный «Макдоналдс» включен в пятерку самых красивых ресторанов фастфуда в мире, а еду в нем доставляет робот. Также в городе много зеленых парков и детских площадок, променадов с поющими фонтанами и арт-объектами. Детей можно сводить в дельфинарий и птичий питомник, в парк развлечений Miracle Park и покатать на канатной дороге.

Зеленоградск

Стоимость отдыха: 60-150 тысяч рублей — проживание двоих взрослых и ребенка на неделю

60-150 тысяч рублей — проживание двоих взрослых и ребенка на неделю Как добраться: на самолете до Калининграда из крупных городов России. Время в пути из Москвы 2 часа 40 минут, билет от 7 тысячи рублей. От Калининграда до Зеленоградска ходят регулярные электрички с Южного и Северного вокзалов. Они идут 30-40 минут и стоят около 100 рублей. Также от аэропорта можно вызвать такси — «Яндекс.Такси» обойдется примерно в 800-1000 рублей и довезет за 20 минут

на самолете до Калининграда из крупных городов России. Время в пути из Москвы 2 часа 40 минут, билет от 7 тысячи рублей. От Калининграда до Зеленоградска ходят регулярные электрички с Южного и Северного вокзалов. Они идут 30-40 минут и стоят около 100 рублей. Также от аэропорта можно вызвать такси — «Яндекс.Такси» обойдется примерно в 800-1000 рублей и довезет за 20 минут Температура летом: в июне (не сезон) — воздух прогревается до +20 градусов, вода до +16 градусов. Июль и август: воздух +22...+23 градуса, вода +19…+20 градусов

в июне (не сезон) — воздух прогревается до +20 градусов, вода до +16 градусов. Июль и август: воздух +22...+23 градуса, вода +19…+20 градусов Море: Балтийское

Балтийское Страна: Россия, Калининградская область

Балтийское море — не самый очевидный вариант для курортного отдыха, но в июле и августе здесь можно поймать пляжный сезон.

В Зеленоградске нет удушающего зноя, пляжи здесь чистые и мелководные, с золотистым песком. Самый популярный — Центральный, там есть кабинки для переодевания, кафе и развлечения. Также выделяют Западный пляж и «Сковородку». Последний считается диким, но там есть кабинки и волейбольные площадки, а мусор убирают регулярно.

На Балтийском море бывают большие волны, против них установили волнорезы. Медузы встречаются редко.

Ширина пляжной полосы Зеленоградска достигает 200 метров, а на мелком золотистом песке приятно отдыхать даже ранней весной. Уклон у пляжа невысокий, поэтому дети могут безопасно купаться, а также отдыхать и находить друзей в местных детских оздоровительных лагерях. Прибалтийский климат полезен для людей всех возрастов, так что запастись силами и восстановить здоровье здесь тоже получится.

Побережье города переходит в Куршскую косу — это узкая часть суши, покрытая деревьями, которая тянется на 98 километров до Литвы. Место удивительно красивое и внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Зеленоградск называют городом кошек: животные гуляют повсюду, им посвящают музеи, граффити и статуи. На улицах даже ставят вендинговые автоматы с кормом, чтобы любой желающий мог угостить уличных котов.

Детей можно сводить на колесо обозрения «Глаз Балтики» и в интересный музей кошек «Мурариум», на Куршскую косу и по променаду вдоль набережной — там много кафе и развлекательных точек. И, конечно, стоит получше узнать сам город. Зеленоградск построен по-европейски (до 1946 года это был немецкий город Кранц, причем тоже курорт), и невысокие домики из кирпича с черепичными крышами погружают в атмосферу сказки.

Анапа

Стоимость отдыха: от 120 тысяч рублей — перелет и проживание на двоих взрослых и ребенка на неделю

от 120 тысяч рублей — перелет и проживание на двоих взрослых и ребенка на неделю Как добраться: на самолете до Сочи или на поезде или автобусе из любого крупного города. Поезд из Москвы идет примерно 33 часа, плацкарт стоит от 5000 рублей. Билеты на поезда раскупают заранее, в разгар сезона их не остается

на самолете до Сочи или на поезде или автобусе из любого крупного города. Поезд из Москвы идет примерно 33 часа, плацкарт стоит от 5000 рублей. Билеты на поезда раскупают заранее, в разгар сезона их не остается Температура летом: воздух +25… +29 градусов, вода +22…+24 градуса

воздух +25… +29 градусов, вода +22…+24 градуса Море: Черное

Черное Страна: Россия, Краснодарский край

Анапа считается самым «детским» курортом Краснодарского края. Город расположен севернее Геленджика и Сочи, здесь менее шумно и не так многолюдно.

В Анапе широкие песчаные пляжи с пологим спуском и мелководьем, которое хорошо прогревается. Большинство пляжей бесплатные, можно арендовать лежаки и зонтики.

Лучше всего для детей подходят пляжи Центральный, Лечебный и «Фотини» — они находятся на главной набережной.

В городе несколько аквапарков (самый крупный — «Золотой пляж»), океанариумов и дельфинариев. Есть парки аттракционов — «Джунгли Парк» и «Солнечный остров». Катание на каруселях там стоит 250-350 рублей за один раз.

Помимо Анапы, туристы любят близкие к ней поселки Витязево и Джемете, рассказала «Ленте.ру» руководитель туристического агентства Travel Together Екатерина Чиркова. Во всех трех локациях удобный спуск в воду и почти не бывает волн. Но море может зацвести из-за водорослей, и нельзя предугадать, когда это произойдет.

« Ч т о б ы о т д ы х у т у р и с т о в п р о ш е л к о м ф о р т н о , в 8 0 п р о ц е н т а х о т е л е й е с т ь б а с с е й н ы . Т а к ж е в А н а п е , В и т я з е в о и Д ж е м е т е с к а ж д ы м г о д о м в с е б о л ь ш е о т е л е й , к о т о р ы е р а б о т а ю т п о с и с т е м е п и т а н и я " в с е в к л ю ч е н о " , ч т о з н а ч и т е л ь н о у п р о щ а е т ж и з н ь р о д и т е л е й » , — д о б а в и л а Е к а т е р и н а Ч и р к о в а .

Сочи

Стоимость отдыха: от 120 тысяч рублей с перелетом и проживанием на двоих взрослых и ребенка на неделю

от 120 тысяч рублей с перелетом и проживанием на двоих взрослых и ребенка на неделю Как добраться: на самолете, поезде или автобусе из крупных городов. Перелет из Москвы длится 3,5 часа, билет в одну сторону стоит от 12 тысяч рублей

на самолете, поезде или автобусе из крупных городов. Перелет из Москвы длится 3,5 часа, билет в одну сторону стоит от 12 тысяч рублей Температура летом: воздух +25…+30 градусов, вода +22…+24 градусов

воздух +25…+30 градусов, вода +22…+24 градусов Море: Черное

Черное Страна: Россия, Краснодарский край

В городе преимущественно галечные пляжи, в разгар сезона на них очень оживленно.

Сочи — самый крупный курорт Краснодарского края. В городе есть аэропорт, после Олимпиады-2014 осталась развитая инфраструктура, много гостиниц и пансионатов на разный бюджет. Жаркую погоду здесь проще переносить благодаря близости к горам и бризу с побережья.

Для отдыха в Сочи больше всего подходят четыре курортных района — Адлер, Лазаревский, Хостинский и Центральный. Самый спокойный из них Лазаревский — здесь маленькие поселки с санаториями и пансионатами, а еще живописная природа с ущельями, садами и виноградниками, на пляжах меньше людей. Но и за развлечениями потребуется ехать в другие районы города.

В Адлере и Центральном районе гораздо больше активностей для детей — парки аттракционов, водные развлечения, торговые центры и разнообразные кафе. Хосту же ценят за близость к Сочинскому национальному парку с реликтовыми лесами.

Преимущество Сочи — большое количество развлекательных мест для детей. Главное среди них — «Сочи-парк». Единый билет в этот парк аттракционов на одного человека стоит 2900 рублей за день, можно взять сразу на два дня за 3800. Приезжать сюда лучше на весь день, ведь аттракционов много для любого возраста: от водных горок и каруселей для самых маленьких и роллеркостеров и катапульты свободного падения для тех, кто постарше.

Среди других мест — парк «Ривьера» с дельфинарием, аквапарк «Маяк», большой дендрарий с фуникулером и растениями, собранными со всего мира.

« Н а л и ч и е м н о г о ч и с л е н н о й о т е л ь н о й б а з ы п о д р а з н ы й у р о в е н ь к о м ф о р т а д е л а е т к у р о р т в о с т р е б о в а н н ы м — у т у р и с т о в е с т ь в ы б о р . В С о ч и п о я в и л и с ь о т е л и , г о т о в ы е п р е д л о ж и т ь с е р в и с у р о в н я " в с е в к л ю ч е н о " — э т о у д о б н о д л я с е м е й н о г о о т д ы х а , н е н у ж н о з а д у м ы в а т ь с я о б о р г а н и з а ц и и п и т а н и я . Д л я д е т е й С о ч и — о д и н б о л ь ш о й к у р о р т с к о л о с с а л ь н ы й н а б о р о м р а з в л е ч е н и й » , — р а с с к а з а л а « Л е н т е . р у » г е н д и р е к т о р т у р о п е р а т о р с к о й к о м п а н и и « Т Т Г Р У П П » Н а т а л ь я Ф е т и с о в а .

Геленджик

Стоимость отдыха: от 120 тысяч рублей с перелетом и проживанием на двоих взрослых и ребенка на неделю

от 120 тысяч рублей с перелетом и проживанием на двоих взрослых и ребенка на неделю Как добраться: на самолете до Сочи или на автобусе из любого крупного города. Автобус из Москвы идет 23 часа, билет стоит от 5,5 тысячи рублей. Железнодорожной станции нет

на самолете до Сочи или на автобусе из любого крупного города. Автобус из Москвы идет 23 часа, билет стоит от 5,5 тысячи рублей. Железнодорожной станции нет Температура летом: воздух +25… +29 градусов, вода +20… +24 градуса

воздух +25… +29 градусов, вода +20… +24 градуса Море: Черное

Черное Страна: Россия, Краснодарский край

Геленджик с высоты птичьего полета похож на подкову: он окружен горами и расположен между двумя мысами в одноименной бухте. Город известен своей одной из самых длинных в мире набережных — она протянулась на 14 километров. Это сердце курорта: вдоль променада находятся многочисленные кафе и развлекательные площадки.

Пляжи Геленджикской бухты в основном галечные, но есть и песок, перемешанный с ракушками. Вода спокойная, штормы там — редкость. Часто возникают вопросы к чистоте воды — считается, что в бухту отводят городские стоки. Но воду регулярно проверяет Роспотребнадзор. Впрочем, если остаются сомнения, можно выбрать поселки неподалеку — например, Дивноморское, Кабардинку и Джанхот. Там открытое Черное море.

Любимое у детей место в Геленджике — аквапарк «Золотая бухта». Это самый крупный открытый аквапарк в России. Билет на день для взрослого стоит 2200 рублей, для детей — 1300 рублей, а малышей ростом до 106 сантиметров пускают бесплатно. В Геленджике также есть свои сафари-парк, дельфинарий и парк аттракционов.

Анталья

Стоимость отдыха: от 160 тысяч рублей с перелетом и проживанием по системе «все включено» на двоих взрослых и ребенка на неделю

от 160 тысяч рублей с перелетом и проживанием по системе «все включено» на двоих взрослых и ребенка на неделю Как добраться: на самолете из крупных городов России. Прямой рейс 4,5–5 часов. Без визы можно непрерывно находиться в стране 60 дней

на самолете из крупных городов России. Прямой рейс 4,5–5 часов. Без визы можно непрерывно находиться в стране 60 дней Температура летом: воздух +24…+30 градусов, вода +23… +27 градусов

воздух +24…+30 градусов, вода +23… +27 градусов Море: Средиземное

Средиземное Страна: Турция

Турецкие отели рассчитаны на семейный отдых: в них есть питание по системе «все включено», детские бассейны и анимация. Особенно для поездок с детьми подходит Анталья: аэропорт расположен в самом городе, поэтому дорога до отеля будет недолгой и удобной.

В городе преимущественно песчаные пляжи, но встречается и галька. Не все из них подойдут для детей из-за особенностей рельефа: лучше выбирать отели в районах Лара и Коньяалты, там вход в море пологий и море спокойное.

Детских развлечений много — в городе есть зоопарк, комплекс песчаных скульптур, много аквапарков и развлекательных центров.

В часе езды от Антальи — большой тематический парк Land of Legends. Его концепция напоминает Диснейленд: по территории ходят аниматоры в костюмах (в том числе героев мультсериала «Маша и Медведь»), есть аттракционы и аквапарк. Билет на весь день для взрослого стоит 83 евро (8210 рублей), для ребенка 67 евро (6628 рублей), летом дают скидку 10 процентов.

« В Т у р ц и и б о л ь ш а я ч а с т ь о т е л е й и м е е т к о н ц е п ц и ю с е м е й н о г о о т д ы х а . Д л я д е т е й е с т ь м и н и - к л у б ы , в к о т о р ы х р а б о т а ю т п р о ф е с с и о н а л ь н ы е а н и м а т о р ы . Д е т е й с ч е т ы р е х л е т м о ж н о о с т а в и т ь в м и н и - к л у б а х , а р о д и т е л я м о т д о х н у т ь н а м о р е и л и у б а с с е й н а . П о м и м о э т о г о , м н о г и е о т е л и о с н а щ е н ы д е т с к и м б у ф е т о м и б а н о ч н ы м п и т а н и е м . В е с ь н е о б х о д и м ы й д е т с к и й и н в е н т а р ь ( к р о в а т к и , г о р ш к и , к о л я с к и ) е с т ь п р а к т и ч е с к и в о в с е х о т е л я х » , — о т м е т и л а Е к а т е р и н а Ч и р к о в а .

Она добавила, что за дополнительную оплату в гостиницах можно нанять няню.

Хургада

Стоимость отдыха: от 180 тысяч рублей с перелетом и проживанием по системе «все включено» на двоих взрослых и ребенка на неделю

от 180 тысяч рублей с перелетом и проживанием по системе «все включено» на двоих взрослых и ребенка на неделю Как добраться: на самолете из крупных городов России. Время в пути 5,5–6 часов

на самолете из крупных городов России. Время в пути 5,5–6 часов Температура летом: воздух +34…+37 градусов, вода +28 градусов

воздух +34…+37 градусов, вода +28 градусов Температура осенью: воздух +25…+34 градусов, вода +24…+26 градусов

воздух +25…+34 градусов, вода +24…+26 градусов Море: Красное

Красное Страна: Египет

Египет — второй по популярности зарубежный курорт у россиян. По словам Екатерины Чирковой, для отдыха с детьми чаще выбирают Хургаду, где песчаные пляжи и пологий заход в море.

По прибытии в Египет нужно оформить визу за 25 долларов (2400 рублей), от сбора освобождают только тех, кто прилетает прямым рейсом в Шарм-эш-Шейх. Сбор не нужно платить тем, кто остается в курортной зоне Шарм-эш-Шейх — Дахаб — Нувейба — Таба не более 15 суток. Эта опция называется Sinai Only, о ней нужно заявить в аэропорту по прилете. Если вы поселились в Шарм-эш-Шейхе, но планируете ездить с экскурсиями в другие регионы Египта, — например, в Луксор посмотреть на пирамиды — вам все равно придется оформить визу.

Красное море — самое соленое в мире и одно из самых чистых. Из-за солености детям будет легко держаться на воде. А еще под водой очень красиво: коралловые рифы и экзотических рыб можно разглядывать, купаясь с обычной маской и трубкой.

В курортных городах Египта все основные развлечения находятся на территории гостиниц: есть детские клубы, аниматоры, спортивные мероприятия, а по вечерам — дискотеки и развлекательные программы.

В Хургаде работает аквапарк Makadi Water World, большой океанариум и комплекс песчаных фигур. Всего в 22 километрах от города есть курорт Эль-Гуна с большим рекреационным комплексом Sliders Cable Park: там можно покататься на вейкбордах, водных лыжах и книбордах.

Июль и август — самый жаркий сезон в Хургаде, температура днем держится в районе +37 градусов. Из-за сухого климата жару переносить проще, но днем лучше оставаться в помещениях с кондиционером или у бассейна в тени.

В Хургаду лучше ехать с сентября по ноябрь, в это время жара спадает, и температура становится комфортной для детей.

Фуджейра

Стоимость отдыха: от 220 тысяч рублей с перелетом и проживанием по системе «все включено» на двоих взрослых и ребенка

от 220 тысяч рублей с перелетом и проживанием по системе «все включено» на двоих взрослых и ребенка Как добраться: на самолете до Дубая за 5-7 часов, оттуда трансфером до Фуджейры за 1,5 часа

на самолете до Дубая за 5-7 часов, оттуда трансфером до Фуджейры за 1,5 часа Температура летом: воздух +36…+37 градусов, вода +25…+26 градусов

воздух +36…+37 градусов, вода +25…+26 градусов Море: Аравийское (Оманский залив)

Аравийское (Оманский залив) Страна: Объединенные Арабские Эмираты

В последние годы курорты ОАЭ привлекают все больше российских туристов: лететь недолго и можно находиться без визы 90 дней. Лето в стране знойное, но за счет этого снижается стоимость туров.

« Л е т о м в О А Э ж а р к о , н о н а п р а к т и к е н е т а к с и л ь н о , к а к в е з д е э т о т р а н с л и р у ю т . К л и м а т з д е с ь д о с т а т о ч н о с у х о й , б л а г о д а р я э т о м у ж а р у п е р е н о с и т ь п р о щ е . О т е л и д а ю т о ч е н ь б о л ь ш и е с к и д к и , т а к ч т о о т д ы х о б о й д е т с я д е ш е в л е в д в а , а т о и т р и р а з а » , — Е к а т е р и н а Ч и р к о в а , р у к о в о д и т е л ь т у р и с т и ч е с к о г о а г е н т с т в а .

Некоторые гостиницы летом размещают детей бесплатно или улучшают для них питание. Другой плюс поехать в ОАЭ летом — отсутствие очередей в парках развлечений.

Самые популярные курорты для семейного отдыха находятся в эмиратах Абу-Даби, Рас-эль-Хайма и Фуджейра. Первые два — менее дорогие.

Фуджейра — самый зеленый и прохладный из курортных эмиратов, так как находится со стороны Индийского океана и защищен горами от пустынного ветра. Минус в том, что он расположен далеко от основных достопримечательностей ОАЭ.

В Фуджейре большинство гостиниц работают по системе «все включено» и обустраивают большие зоны для семейного отдыха.

« Н а т е р р и т о р и и б у д у т м и н и - к л у б ы , а н и м а ц и я , и г р о в ы е з о н ы и н я н и . П л я ж и в О А Э п е с ч а н ы е , ч т о о ч е н ь у д о б н о д л я о т д ы х а с д е т ь м и . Т а к к а к н е б у д е т о ч е р е д е й л е т о м , с д е т ь м и м о ж н о к о м ф о р т н о п о с е т и т ь т е м а т и ч е с к и е п а р к и , п р о к а т и т ь с я н а м а ш и н е F e r r a r i , п о с е т и т ь м у з е й б у д у щ е г о , п о д н я т ь с я н а с а м о е в ы с о к о е з д а н и е в м и р е и л и ж е о т п р а в и т ь с я н а с а ф а р и в п у с т ы н ю » , — д о б а в и л а Е к а т е р и н а Ч и р к о в а .

Что подготовить для отдыха с детьми: чек-лист