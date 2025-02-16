Составлен любовный путеводитель по Нижнему Новгороду

Путеводитель для влюбленных разработали ко Дню святого Валентина в Нижнем Новгороде. Маршрут по самым романтичным местам составил Гипермаркет недвижимости GIPERNN.RU совместно с директором по развитию туроператора «Нескучный Нижний» Надеждой Филипповой.

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В размеренном темпе прогулка займет два часа. Путешествие начинается с Почаинского бульвара, а завершается на площади Сенной.

Путеводитель состоит из семи локаций — это и живописные места столицы Приволжья, и здания, с которыми связаны истории любви великих людей. Например, путь лежит через усадьбу Добролюбовых на Лыковой дамбе. Это место напоминает о первой влюбленности юного Николеньки, который в будущем прославится как публицист и литературный критик. Театр драмы станет символом светлого чувства, что испытал Федор Шаляпин, встретив во время нижегородских гастролей свою будущую жену, итальянскую балерину Иолу Торнаги.

Кроме того, во время прогулки можно полюбоваться домом, где жил декабрист Иван Анненков со своей супругой Полиной Гебль. Вспомнится и нелегкая история любви философа Василия Розанова, который учился в нижегородской гимназии.

Ранее мы сообщали о том, что «Уральские авиалинии» запускают рейсы из Нижнего Новгорода в Шарм-эль-Шейх.

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