Пассажиров предлагают наказывать за игрушки в багаже

Пассажиров предлагают наказывать за игрушечные пистолеты и зажигалки -гранаты в багаже
Пассажиров предлагают наказывать за попытку пронести в аэропорт предметы, похожие на оружие. Такая идея родилась в Шереметьево. А заместитель генерального директора аэропорта Константин Попов рассказал о ней на форуме «Технологии и безопасность», который проходит сейчас в Москве. Речь идет о муляжах, например, гранат, мин, пистолетов, ножей, патронов. И даже зажигалках в виде тех же лимонок.
На экране интроскопа все эти безобидные безделушки выглядят как настоящие. А сотрудникам службы безопасности порой приходится из-за них закрывать пункты досмотра для тщательной проверки. В итоге очереди на досмотр растут, пассажиры нервничают, а некоторые даже опаздывают на посадку. О какой именно ответственности для любителей сувенирного оружия идет речь, пока не уточняется.
Многие считают инициативу Шереметьево избыточной:
«Какой-то бред. Начнем с того, что пластик и металл на рентгене вообще не похожи», – говорит один из подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома».
Меры безопасности там и так строгие, даже для «своих»:
«В Шереметьево сотрудникам нельзя вилки проносить. А то, что те, кто строителями работает в аэропорту, пользуются более опасными вещами – болгаркой, дрелью, ножами и т. д., – это ерунда», – пишут участники обсуждения в авиационных телеграм-каналах.
Кто-то отмечает, что за рубежом похожие меры уже действуют: «В Швейцарии на стыковке во время досмотра изъяли микроскопический швейцарский нож-брелок. При этом ничто не мешало купить такой же в дьютике».
«В Турции на вылете из ручной клади ребенка изъяли детские пластмассовые нунчаки черепашек-ниндзя. Перебарщивать тоже глупо – тут нет угрозы».
Но заместитель генерального директора Шереметьево придерживается другого мнения. По словам Константина Попова, службы безопасности аэропорта и авиакомпаний фиксируют значительное увеличение числа деструктивных пассажиров, демонстрирующих опасное поведение. Впрочем, пока что это лишь предложение, высказанное вслух, а не законодательная инициатива или хотя бы письмо в Минтранс. Так что поживем – увидим.