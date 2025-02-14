Пассажиров предлагают наказывать за игрушки в багаже

Пассажиров предлагают наказывать за попытку пронести в аэропорт предметы, похожие на оружие. Такая идея родилась в Шереметьево. А заместитель генерального директора аэропорта Константин Попов рассказал о ней на форуме «Технологии и безопасность», который проходит сейчас в Москве. Речь идет о муляжах, например, гранат, мин, пистолетов, ножей, патронов. И даже зажигалках в виде тех же лимонок.

На экране интроскопа все эти безобидные безделушки выглядят как настоящие. А сотрудникам службы безопасности порой приходится из-за них закрывать пункты досмотра для тщательной проверки. В итоге очереди на досмотр растут, пассажиры нервничают, а некоторые даже опаздывают на посадку. О какой именно ответственности для любителей сувенирного оружия идет речь, пока не уточняется.

Многие считают инициативу Шереметьево избыточной:

« К а к о й - т о б р е д . Н а ч н е м с т о г о , ч т о п л а с т и к и м е т а л л н а р е н т г е н е в о о б щ е н е п о х о ж и » , – г о в о р и т о д и н и з п о д п и с ч и к о в т е л е г р а м - к а н а л а « К р ы ш а Т у р Д о м а » .

Меры безопасности там и так строгие, даже для «своих»:

« В Ш е р е м е т ь е в о с о т р у д н и к а м н е л ь з я в и л к и п р о н о с и т ь . А т о , ч т о т е , к т о с т р о и т е л я м и р а б о т а е т в аэропорту, пользуются более опасными вещами – болгаркой, дрелью, ножами и т. д., – это ерунда», – пишут участники обсуждения в авиационных телеграм-каналах.

Кто-то отмечает, что за рубежом похожие меры уже действуют: «В Швейцарии на стыковке во время досмотра изъяли микроскопический швейцарский нож-брелок. При этом ничто не мешало купить такой же в дьютике».

« В Т у р ц и и н а в ы л е т е и з р у ч н о й к л а д и р е б е н к а и з ъ я л и д е т с к и е п л а с т м а с с о в ы е н у н ч а к и ч е р е п а ш е к - н и н д з я . П е р е б а р щ и в а т ь т о ж е г л у п о – т у т н е т у г р о з ы » .

Но заместитель генерального директора Шереметьево придерживается другого мнения. По словам Константина Попова, службы безопасности аэропорта и авиакомпаний фиксируют значительное увеличение числа деструктивных пассажиров, демонстрирующих опасное поведение. Впрочем, пока что это лишь предложение, высказанное вслух, а не законодательная инициатива или хотя бы письмо в Минтранс. Так что поживем – увидим.