Путешествие на Сахалин теперь обойдется дороже

Стоимость авиабилетов на рейсы между населенными пунктами Сахалинской области вырастет. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко, его слова приводит ТАСС.
«Для сахалинцев и курильчан предусмотрены льготные тарифы, тогда как для туристов билеты будут стоить дороже, — предупредил чиновник. — Изменения вызваны ростом затрат на обслуживание флота, удорожанием топлива и увеличением пассажиропотока».
Лимаренко заверил, что рост цен на перелеты для местных жителей не превысит 15 процентов. Так власти хотят сохранить доступность билетов в высокий туристический сезон.
Отмечается, что с 1 марта на Сахалине начнут действовать дифференцированные тарифы на авиабилеты, которые субсидирует государство. Например, местным жителям перелет из Южно-Сахалинска в поселок Курильск на острове Итуруп обойдется в 8,5 тысячи рублей. Для приезжих услуга будет стоить 18 тысяч.
Ранее россиянам раскрыли стоимость отдыха на горнолыжных курортах страны. На Сахалине она составит в среднем за 7,3 тысячи рублей в сутки на двоих.