Путешествие на Сахалин теперь обойдется дороже

Стоимость авиабилетов на рейсы между населенными пунктами Сахалинской области вырастет. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко, его слова приводит ТАСС.

« Д л я с а х а л и н ц е в и к у р и л ь ч а н п р е д у с м о т р е н ы л ь г о т н ы е т а р и ф ы , т о г д а к а к д л я т у р и с т о в б и л е т ы б у д у т с т о и т ь д о р о ж е , — п р е д у п р е д и л ч и н о в н и к . — И з м е н е н и я в ы з в а н ы р о с т о м з а т р а т н а о б с л у ж и в а н и е ф л о т а , у д о р о ж а н и е м т о п л и в а и у в е л и ч е н и е м п а с с а ж и р о п о т о к а » .

Лимаренко заверил, что рост цен на перелеты для местных жителей не превысит 15 процентов. Так власти хотят сохранить доступность билетов в высокий туристический сезон.

Отмечается, что с 1 марта на Сахалине начнут действовать дифференцированные тарифы на авиабилеты, которые субсидирует государство. Например, местным жителям перелет из Южно-Сахалинска в поселок Курильск на острове Итуруп обойдется в 8,5 тысячи рублей. Для приезжих услуга будет стоить 18 тысяч.

Ранее россиянам раскрыли стоимость отдыха на горнолыжных курортах страны. На Сахалине она составит в среднем за 7,3 тысячи рублей в сутки на двоих.