В Дагестане появится новый туристический комплекс

Современный туристический комплекс появится в I половине 2025 года в Дахадаевском районе Дагестана, сообщил ТАСС глава муниципалитета Магомед Абдулкадиров.

" П р е д в а р и т е л ь н о в м а е м ы з а п у с к а е м с о в р е м е н н ы й г о с т и н и ч н ы й к о м п л е к с " К у б а ч и " , н а т е р р и т о р и и к о т о р о й р а с п о л о ж е н ы г о с т е в ы е д о м а , р е с т о р а н , о т е л ь н а 4 0 н о м е р о в и к о п и я з н а м е н и т о й к у б а ч и н с к о й б а ш н и " , - с к а з а л с о б е с е д н и к а г е н т с т в а .

По его словам, в последние годы туризм развивается на территории муниципалитета.