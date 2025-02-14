В Дагестане появится новый туристический комплекс

В Дахадаевском районе Дагестана появится новый туристический комплекс
Современный туристический комплекс появится в I половине 2025 года в Дахадаевском районе Дагестана, сообщил ТАСС глава муниципалитета Магомед Абдулкадиров.
"Предварительно в мае мы запускаем современный гостиничный комплекс "Кубачи", на территории которой расположены гостевые дома, ресторан, отель на 40 номеров и копия знаменитой кубачинской башни", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в последние годы туризм развивается на территории муниципалитета.
"Поэтому наша задача создавать максимально благоприятные условия для инвесторов, которые готовы вложиться в экономику района. Это и налоговые поступления, рабочие места", - добавил он.