Недорогие туры на море в России летом

Отдых на море в России — это не только Краснодарский край и Крым, Черное и Азовские моря. Для туристов есть и другие направления, где отличные пляжи, множество достопримечательностей и развлечений на любой вкус. Можно отправиться на Каспийское море в Дагестан или на Балтийское — в Калининградскую область, а любителям экзотики стоит организовать путешествие на Дальний Восток. «Лента.ру» рассказывает, где отдохнуть на море в России в 2025 году, куда поехать с детьми и как сэкономить при планировании отпуска.

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Как отдохнуть на море недорого

Благодаря растущему спросу, российские курорты быстро развиваются: строятся новые отели, улучшается сервис, появляется все больше развлечений. При этом туристам для таких поездок не нужны загранпаспорта, удобно путешествовать с семьей и питомцами — во многие города и поселки в Краснодарском крае, Крыму, Дагестане можно добраться на машине.

Мазут на побережье Черного моря

Планируя отдых на Черном море, стоит учитывать: в 2025 году на побережье ликвидируют экологическую катастрофу. 15 декабря 2024 года в Керченский пролив вылилось несколько тысяч тонн мазута из танкеров, перевозивших нефтепродукты. Топливо загрязнило воду, причинило вред морским видам животных и растений, его также вынесло на побережье в Крыму и Краснодарском крае. Последствия для здоровья людей только предстоит оценить. Побережье постепенно очищают от мазута, но неизвестно, в каком состоянии берег и пляжи будут летом.

Бронировать заранее. Другой важный плюс — отдых в Сочи, Анапе и на других отечественных курортах может обойтись дешевле, чем за рубежом. Главное, заранее задуматься о покупке билетов и бронировании отелей, посоветовала руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова.

« Л е т о — в ы с о к и й с е з о н . М ы р е к о м е н д у е м н а ч а т ь п л а н и р о в а н и е м и н и м у м з а 3 - 4 м е с я ц а д о п о е з д к и , и н а ч е м о ж е т н е о с т а т ь с я п о д х о д я щ и х н о м е р о в и у д о б н ы х р е й с о в , п р и д е т с я в ы б и р а т ь и з т о г о , ч т о е с т ь . П л ю с в ы р а с т у т ц е н ы . Т а к ж е м о ж н о п о д п и с а т ь с я н а р а с с ы л к и и с о ц с е т и т у р и с т и ч е с к и х с е р в и с о в и а в и а к о м п а н и й , к о т о р ы е ч а с т о в ы к л а д ы в а ю т п о д б о р к и д е ш е в ы х а в и а б и л е т о в и с о о б щ а ю т о р а с п р о д а ж а х , т а к м о ж н о н е п л о х о с э к о н о м и т ь » , — Е л е н а Ш е л е х о в а , п р е д с т а в и т е л ь с е р в и с а п у т е ш е с т в и й .

Сравнивать цены. В свою очередь, представитель «Яндекс Путешествий» Дарья Шулик рекомендовала регулярно мониторить цены на авиабилеты и сравнивать цены в календарях сервисов бронирования. Например, пакетный тур иногда стоит дешевле, чем перелет и бронь отеля отдельно.

« Б и л е т ы ч а щ е д е ш е в л е н а в е ч е р н и е и н о ч н ы е р е й с ы , а т а к ж е с в ы л е т о м и в о з в р а щ е н и е м в б у д н и й д е н ь » , — Д а р ь я Ш у л и к , п р е д с т а в и т е л ь с е р в и с а п у т е ш е с т в и й .

Краснодарский край

Сочи

Как добраться: на самолете из Москвы — 3,5 часа, из Санкт-Петербурга — 4,5 часа. На поезде — от 23 часов и от 37,5 часа соответственно.

Стоимость отдыха: туры на неделю с перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле — от 150 тысяч рублей за двоих, отдельно проживание в гостинице — в среднем 4 тысячи рублей в сутки.

Благодаря развитой инфраструктуре, развлечениям на любой вкус и, конечно, природным достопримечательностям, Сочи — одно из самых популярных летних направлений у россиян.

Пляжный сезон в Сочи начинается в июне и длится до октября, но уже в мае на пляжах довольно много людей. Купаться комфортно примерно с середины июня, когда вода прогревается до плюс 25 °C. Температура воздуха летом часто держится на отметке плюс 30 °C.

Отдыхать можно не только в Большом Сочи, но и в Адлере, Хосте и Дагомысе (это будет стоить дешевле).

Чем заняться. При желании из Сочи можно отправиться в соседнюю Абхазию — на экскурсию или самостоятельно.

« В С о ч и е д у т н е т о л ь к о з а о т д ы х о м н а Ч е р н о м м о р е . Т а м в с е г д а н а й д е т с я , ч е м з а н я т ь с я : м о ж н о п р о й т и с ь в р а й о н е М о р с к о г о в о к з а л а и о т п р а в и т ь с я н а в о д н у ю п р о г у л к у , п о с е т и т ь р а з в л е к а т е л ь н ы й п а р к " Р и в ь е р а " , о с м о т р е т ь о б ъ е к т ы в " О л и м п и й с к о м п а р к е " , д о е х а т ь д о К р а с н о й П о л я н ы , п р о к а т и т ь с я н а к а н а т н о й д о р о г е » , — Е л е н а Ш е л е х о в а , п р е д с т а в и т е л ь с е р в и с а п у т е ш е с т в и й .

Руководитель по связям с общественностью туроператора FUN&SUN Ольга Иванова советует погулять в парке «Дендрарий», где представлены тысячи растений, и посетить океанариум Sochi Discovery World Aquarium — самый большой на юге России (территория — 6 тысяч квадратных метров, на ней 30 аквариумов, общим объемом пять миллионов литров воды). По ее словам, это будет интересно и взрослым, и детям.

Любителям природных достопримечательностей можно поехать в Тисо-самшитовую рощу или на Агурские водопады — эти локации подходят для спокойных прогулок и фотосессий.

« З а э к с т р е м а л ь н ы м и о щ у щ е н и я м и с т о и т с ъ е з д и т ь в S k y p a r k — п а р к п р и к л ю ч е н и й , р а с п о л о ж е н н ы й н а в ы с о т е , в А х т ы р с к о м у щ е л ь е , в д о л и н е р е к и М з ы м т а с ж и в о п и с н ы м и п а н о р а м н ы м и в и д а м и . З д е с ь м о ж н о п р о г у л я т ь с я п о с а м о м у д л и н н о м у в Р о с с и и п о д в е с н о м у п е ш е х о д н о м у м о с т у , о т п р а в и т ь с я в п о л е т н а с а м ы х в ы с о к и х в м и р е к а ч е л я х , п р ы г н у т ь с б а н д ж и н а п л о щ а д к а х и л и п р о к а т и т ь с я н а с к о р о с т н о м т р о л л е е » , — О л ь г а И в а н о в а , п р е д с т а в и т е л ь т у р о п е р а т о р а .

Анапа

Как добраться: на поезде из Москвы — от 21,5 часа, из Санкт-Петербурга — от 44,5 часа.

Стоимость проживания: номер в трехзвездочном отеле летом — в среднем 3-4 тысячи рублей в сутки.

Пляжный сезон. На отдых в Анапу часто ездят семьи с детьми: пляжи тут, в отличие от Сочи, песчаные, вход в море пологий, а вода прогревается уже в начале июня (но и остывает быстрее, уже к середине сентября).

Чем заняться. В Анапе хорошо развита инфраструктура для семейного отдыха — для любителей водных развлечений есть несколько аквапарков, много парков с аттракционами, океанариумы и дельфинарий, кафе и рестораны.

« В с о с е д н е м С у к к о р а б о т а е т з а м о к " Л ь в и н а я г о л о в а " , г д е с т а в я т и н т е р е с н ы е р ы ц а р с к и е ш о у . К р о м е т о г о , м о ж н о о т д о х н у т ь н а п л я ж а х в В и т я з е в о и Д ж е м е т е и л и и с к у п а т ь с я в ч и с т е й ш е м м о р е н а Б у г а з с к о й к о с е » , — Е л е н а Ш е л е х о в а , п р е д с т а в и т е л ь с е р в и с а п у т е ш е с т в и й .

Любителям истории в Анапе будет интересно посетить археологический музей «Горгиппия» и сфотографироваться у исторического памятника «Русские ворота» XIX века. А тем, кто хочет отдохнуть на природе, — съездить на уникальное Кипарисовое озеро.

« Т а к ж е м о ж н о в з я т ь э к с к у р с и ю в А б р а у - Д ю р с о и п о з н а к о м и т ь с я с и с т о р и е й з а в о д а , с о в р е м е н н ы м в и н о д е л ь ч е с к и м п р о и з в о д с т в о м , п р о д е г у с т и р о в а т ь и г р и с т ы е в и н а и к р е п к и е н а п и т к и . Д л я д е т е й з д е с ь у с т р о е н ц е н т р с и г р о в ы м п р о с т р а н с т в о м » , — О л ь г а И в а н о в а , п р е д с т а в и т е л ь т у р о п е р а т о р а .

Геленджик

Как добраться: на поезде из Москвы — от 23 часов, из Санкт-Петербурга — от 34 часов.

Стоимость проживания: номер в трехзвездочном отеле летом — в среднем 6 тысяч рублей в сутки.

Пляжный сезон. Город расположен в бухте, поэтому тут менее ветрено, а море чуть быстрее прогревается и медленнее остывает. Поэтому отдыхать здесь можно с начала июня по сентябрь.

Чем заняться. Геленджик — третий по популярности курорт в Краснодарском крае. Этот город любят за длинную тенистую набережную со множеством магазинов, кафе и ресторанов. Пляжи в основном галечные, но есть и песчаные с пологим входом в море.

Пляжный сезон длится с конца мая по октябрь.

В Геленджике есть развлечения для взрослых и детей: аквапарк, аттракционы на набережной, сафари-парк.

Станица Голубицкая

Как добраться: из Анапы — на такси (1 час 10 минут, от 1500 рублей) или на маршрутке с пересадкой в Темрюке (два часа, от 300 рублей).

Стоимость проживания: номер в отеле — от 2 тысяч рублей в сутки.

Пляжный сезон. Купаться в станице Голубицкой можно с июня по сентябрь. Это уже Азовское море, а не Черное — оно мельче, инфраструктура в прибрежных городах развита меньше, при этом здесь легче переносится летняя жара.

Чем заняться. Станица Голубицкая расположена на песчаной косе между Темрюкским заливом и Ахтанизовским лиманом, который известен лечебными грязями. Это один из самых популярных курортов Азовского моря, который отлично подходит для семей с детьми (благодаря мелкому морю и пологому входу в воду).

В Голубицкой красиво и немноголюдно, но и туристическая инфраструктура здесь не слишком развита, в поселке мало отелей, и люди обычно живут в частном секторе. Многие путешественники приезжают сюда на автомобилях и живут в палатках прямо на диких пляжах.

Ейск

Как добраться: на поезде из Москвы — от 30 часов, на автобусе — 16 часов. На поезде из Санкт-Петербурга — от 38 часов.

Стоимость проживания: номер в трехзвездочном отеле летом — в среднем 3 тысячи рублей в сутки.

Пляжный сезон. Ейск — еще один курорт на Азовском море, отлично подходящий для семей с детьми. Пляжный сезон здесь длится с начала июня по сентябрь.

Чем заняться. Город небольшой и очень зеленый, с широкими песчаными пляжами. Купаться можно в Каменке, а можно доехать до Ейской косы или отправиться в станицу Должанскую (там популярен виндсерфинг).

Крым

Самыми удачными месяцами для поездки в Крым считаются май и июнь — все цветет и благоухает. И хотя для пляжного отдыха еще рано, можно любоваться природой, посетить красивейший «Парад тюльпанов» в Никитском ботаническом саду, «Фестиваль сакуры» в Mriya Resort & SPA или просто поехать на фотосессию к полевым макам на фоне Белой Скалы.

Кроме того, рассказала «Ленте.ру» Ольга Иванова, конец мая — лучшее время для комфортных пеших путешествий по Большой Крымской и Большой Севастопольской тропам.

Пляжный сезон в Крыму начинается с середины июня.

Температура воздуха может доходить до плюс 30 °C, но благодаря морскому бризу жара переносится легко.

« В К р ы м у м о ж н о о т п р а в и т ь с я в Б а х ч и с а р а й , н а Д е м е р д ж и , А й - П е т р и , Ч а т ы р - Д а г , — э т о п о т р я с а ю щ и е п е й з а ж и и в о з м о ж н о с т и д л я п е ш и х п р о г у л о к , а л ь п и н и з м а и с к а л о л а з а н и я » , — О л ь г а И в а н о в а , п р е д с т а в и т е л ь т у р о п е р а т о р а .

Евпатория

Как добраться: на поезде из Москвы — от 39 часов, из Санкт-Петербурга — от 42 часов. На автобусе — 26 и 47 часов соответственно.

Стоимость проживания: номер в трехзвездочном отеле летом — в среднем 4 тысячи рублей в сутки.

Пляжный сезон. Купальный сезон в Евпатории начинается в начале июня (но вода прогревается только к середине месяца) и длится до конца сентября.

Чем заняться. В Евпатории огромное количество пляжей — более 30, а лучший из них находится прямо в центре города. В основном пляжи песчаные и песчано-галечные, с пологим входом в море, поэтому туристы часто приезжают сюда с детьми.

В городе есть чем заняться, помимо купания: например, можно посетить Дендропарк и Караимские кенасы, доехать до Мойнакского озера (там тоже купаются, а еще делают целебные грязевые обертывания).

Судак

Как добраться: на поезде — до Симферополя (от Москвы — от 27,5 часа, от Санкт-Петербурга — 36 часов), далее на автобусе или такси.

Стоимость проживания: номер в трехзвездочном отеле летом — в среднем 4 тысячи рублей в сутки.

Пляжный сезон. В начале июня вода в Судаке еще прохладная, однако именно с этого месяца начинается купальный сезон, который длится здесь до сентября.

Чем заняться. Судак — небольшой туристический город в Крыму. Помимо отдыха на Черном море (по сравнению с более популярными курортами тут дешевле), здесь можно организовать культурно-развлекательную программу, посетить старинную Генуэзскую крепость, поселок Новый Свет. Отправиться туда лучше всего на катере или теплоходе: в пути можно полюбоваться морскими пейзажами, скалами, а если повезет, встретить дельфинов.

Кроме того, в Судаке есть много кафе и ресторанов, рынок с недорогими фруктами и ягодами, красивая набережная, аквапарк.

Ялта

Как добраться: на поезде — до Симферополя (от Москвы — от 27,5 часа, от Санкт-Петербурга — 36 часов), далее на автобусе или такси.

Стоимость проживания: номер в трехзвездочном отеле летом — в среднем 3-4 тысячи рублей в сутки.

Пляжный сезон. Погода в Ялте летом жаркая и солнечная. Пляжный сезон здесь длится с июня до октября, осенью можно застать бархатный сезон: туристов в Ялте в это время меньше, зной спадает.

Чем заняться. Ялта считается одним из лучших курортов Крыма. Пляжи в этом городе галечные, с удобным входом в воду, ухоженные и хорошо оборудованные — потому в сезон тут многолюдно. Привлекает город и обширной экскурсионной программой: отсюда удобно добираться до Ласточкина гнезда, Юсуповского дворца и дворца Голицына.

Калининградская область

Еще одно популярное направление для морского отдыха в России — Калининградская область. Правда, нужно учитывать, что Балтийское море — прохладное, прогревается только к концу июля — началу августа.

Максимальная температура воды в Балтийском море — плюс 20-22 °C.

В Калининградской области есть два основных пляжных направления: Зеленоградск и Светлогорск, находятся они примерно в часе езды от самого Калининграда. Потому многие туристы останавливаются именно в областном центре и ездят к морю на электричках.

« С о б и р а я с ь в К а л и н и н г р а д , м о ж н о в з я т ь п а к е т н ы й т у р . В н е м б у д е т п р е д у с м о т р е н о н е с к о л ь к о с в о б о д н ы х д н е й д л я з н а к о м с т в а с г о р о д о м и с а м о й з а п а д н о й о б л а с т ь ю Р о с с и и » , — О л ь г а И в а н о в а , п р е д с т а в и т е л ь т у р о п е р а т о р а .

Зеленоградск

Как добраться: до Калининграда на самолете из Москвы — от 2 часов 50 минут, от Санкт-Петербурга на самолете — 1 час 40 минут. На поезде — 20 и 24 часа соответственно. Затем 47 минут на электричке (от 85 рублей).

Стоимость проживания: номер в трехзвездочном отеле летом — в среднем 6 тысяч рублей в сутки.

Пляжный сезон. Купальный сезон здесь длится чуть больше месяца (конец июля — начало сентября), хотя пляж здесь широкий и благоустроенный.

Чем заняться. Небольшой уютный Зеленоградск выбирают не столько из-за богатого пляжного отдыха, сколько из-за развитой инфраструктуры. В городе много современных отелей, хороших ресторанов, музеев.

« Е с л и в ы п р и е д е т е о т д ы х а т ь и м е н н о в З е л е н о г р а д с к , м о ж н о с ъ е з д и т ь в К а л и н и н г р а д , п о г у л я т ь п о с т а р и н н о м у е в р о п е й с к о м у г о р о д у . И о б я з а т е л ь н о п о б ы в а т ь н а К у р ш с к о й к о с е — у в и д е т ь т а м з н а м е н и т ы й Т а н ц у ю щ и й л е с , в к о т о р о м п р и ч у д л и в о и з о г н у л и с ь с т в о л ы с о с е н » , — О л ь г а И в а н о в а , п р е д с т а в и т е л ь т у р о п е р а т о р а .

Светлогорск

Как добраться: до Калининграда на самолете из Москвы — от 2 часов 50 минут, от Санкт-Петербурга — 1 час 40 минут. На поезде — 20 и 24 часа соответственно. Затем 38 минут на электричке (от 109 рублей).

Стоимость проживания: номер в трехзвездочном отеле летом — в среднем 6,5 тысячи рублей в сутки.

Пляжный сезон. Здесь, как и в Зеленоградске, купаться можно с конца июля и до сентября.

Чем заняться. Это еще один курортный город на берегу Балтийского моря — с длинной набережной, на которой много кафе, ресторанов, магазинчиков и, конечно, благоустроенные пляжи. Правда, стоит учесть, что спускаться к морю нужно по лестнице или на лифте — это может доставить неудобства при путешествии с детьми в колясках.

Город отличается спокойным размеренным темпом жизни — здесь вы не найдете шумных вечеринок или отелей с громкой анимацией. Но сможете насладиться архитектурой, узкими улицами с каменными домами и природными достопримечательностями.

Дагестан

Регион вокруг Каспия не так популярен для пляжного отдыха, как курорты на Черном и Азовском море, но отдых здесь тоже имеет свои преимущества. Например, по словам Шулик, здешние козыри — уединенные широкие песчаные пляжи, прозрачная вода, доступные цены на проживание.

Махачкала

Как добраться: на самолете из Москвы — от 2,5 часа, от Санкт-Петербурга — 3,5 часа, на поезде — от 40 часов и более двух суток соответственно.

Стоимость проживания: номер в трехзвездочном отеле летом — в среднем 5 тысяч рублей в сутки.

Пляжный сезон

Пляжный сезон в Дагестане длится с июня по конец сентября, летом жарко, до плюс 30 °C.

Чем заняться. Столицу Республики Дагестан нечасто рассматривают как направление именно для пляжного отдыха — тем не менее здесь есть благоустроенные песчаные пляжи, в основном принадлежащие отелям и турбазам.

В достопримечательностях тоже недостатка нет: в самом городе можно осмотреть древнейшую мечеть в России, а потом отправляться на природу — к бархану Сарыкум или Сулакскому каньону.

Дербент

Как добраться: на самолете до Махачкалы из Москвы — от 2,5 часа, от Санкт-Петербурга — 3,5 часа; далее на электричке (от двух часов, 156 рублей).

Стоимость проживания: номер в трехзвездочном отеле летом — в среднем 6 тысяч рублей в сутки.

Пляжный сезон. Купаться в Дербенте можно с июня по сентябрь. Средняя температура воды летом — +25 градусов. Несмотря на то что пляжная инфраструктура в городе практически не развита, можно найти отель с хорошим входом в воду и песчаной полосой у берега.

Чем заняться. Дербент — самый южный город России, при этом один из самых старейших и красивейших. Сюда любят ездить за экскурсионным отдыхом — посетить крепость Нарын-кала, погулять по старому центру и осмотреть уникальный лиановый Самурский лес, где с июля по сентябрь цветут лотосы.

Владивосток

Конечно, во Владивосток летают не за пляжным отдыхом — большинство туристов хотят посмотреть красивый дальневосточный город, посетить знаменитый сафари-парк и океанариум на острове Русский, увидеть природные достопримечательности и попробовать свежие морепродукты. Но, если приехать сюда в августе или сентябре, вполне можно успеть искупаться в Японском море.

Остров Попова

Как добраться: на самолете из Москвы до Владивостока — от 8 часов, из Санкт-Петербурга — 10,5 часа. Далее на такси или на маршрутке.

Стоимость проживания: номер в трехзвездочном отеле во Владивостоке летом — от 6 тысяч рублей.

Не самое очевидное направление для пляжного отдыха, но у местных жителей оно популярно. Во-первых, здесь разрешено купание, во-вторых, само место очень живописное. А еще здесь популярен активный отдых — дайвинг, каякинг и виндсерфинг. Лучшие пляжи находятся в бухтах Алексеева, Западной и Пограничной.

Бухта Ахлестышева

Как добраться: на самолете из Москвы до Владивостока — от 8 часов, из Санкт-Петербурга — 10,5 часа. Далее на такси или на маршрутке.

Стоимость проживания: номер в трехзвездочном отеле во Владивостоке летом — от 6 тысяч рублей.

В этой бухте на острове Русский купаться тоже разрешено. Пляжи песчаные, есть каменистые зоны. Самый популярный пляж — Ахлестышева, рядом с ним расположена удобная парковка для машин. Японское море здесь мелкое и теплое, так что можно отдыхать с детьми. Купаются в бухте до октября.