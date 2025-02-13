Недорогие туры на море в России летом

Где недорого отдохнуть на море в России летом 2025 года: лучшие курорты, цены, как добраться
Отдых на море в России — это не только Краснодарский край и Крым, Черное и Азовские моря. Для туристов есть и другие направления, где отличные пляжи, множество достопримечательностей и развлечений на любой вкус. Можно отправиться на Каспийское море в Дагестан или на Балтийское — в Калининградскую область, а любителям экзотики стоит организовать путешествие на Дальний Восток. «Лента.ру» рассказывает, где отдохнуть на море в России в 2025 году, куда поехать с детьми и как сэкономить при планировании отпуска.
Как отдохнуть на море недорого
Благодаря растущему спросу, российские курорты быстро развиваются: строятся новые отели, улучшается сервис, появляется все больше развлечений. При этом туристам для таких поездок не нужны загранпаспорта, удобно путешествовать с семьей и питомцами — во многие города и поселки в Краснодарском крае, Крыму, Дагестане можно добраться на машине.
Мазут на побережье Черного моря
Планируя отдых на Черном море, стоит учитывать: в 2025 году на побережье ликвидируют экологическую катастрофу. 15 декабря 2024 года в Керченский пролив вылилось несколько тысяч тонн мазута из танкеров, перевозивших нефтепродукты. Топливо загрязнило воду, причинило вред морским видам животных и растений, его также вынесло на побережье в Крыму и Краснодарском крае. Последствия для здоровья людей только предстоит оценить. Побережье постепенно очищают от мазута, но неизвестно, в каком состоянии берег и пляжи будут летом.
Бронировать заранее. Другой важный плюс — отдых в Сочи, Анапе и на других отечественных курортах может обойтись дешевле, чем за рубежом. Главное, заранее задуматься о покупке билетов и бронировании отелей, посоветовала руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова.
«Лето — высокий сезон. Мы рекомендуем начать планирование минимум за 3-4 месяца до поездки, иначе может не остаться подходящих номеров и удобных рейсов, придется выбирать из того, что есть. Плюс вырастут цены. Также можно подписаться на рассылки и соцсети туристических сервисов и авиакомпаний, которые часто выкладывают подборки дешевых авиабилетов и сообщают о распродажах, так можно неплохо сэкономить», — Елена Шелехова, представитель сервиса путешествий.
Сравнивать цены. В свою очередь, представитель «Яндекс Путешествий» Дарья Шулик рекомендовала регулярно мониторить цены на авиабилеты и сравнивать цены в календарях сервисов бронирования. Например, пакетный тур иногда стоит дешевле, чем перелет и бронь отеля отдельно.
«Билеты чаще дешевле на вечерние и ночные рейсы, а также с вылетом и возвращением в будний день», — Дарья Шулик, представитель сервиса путешествий.
Краснодарский край
Сочи
- Как добраться: на самолете из Москвы — 3,5 часа, из Санкт-Петербурга — 4,5 часа. На поезде — от 23 часов и от 37,5 часа соответственно.
- Стоимость отдыха: туры на неделю с перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле — от 150 тысяч рублей за двоих, отдельно проживание в гостинице — в среднем 4 тысячи рублей в сутки.
Благодаря развитой инфраструктуре, развлечениям на любой вкус и, конечно, природным достопримечательностям, Сочи — одно из самых популярных летних направлений у россиян.
Пляжный сезон в Сочи начинается в июне и длится до октября, но уже в мае на пляжах довольно много людей. Купаться комфортно примерно с середины июня, когда вода прогревается до плюс 25 °C. Температура воздуха летом часто держится на отметке плюс 30 °C.
Отдыхать можно не только в Большом Сочи, но и в Адлере, Хосте и Дагомысе (это будет стоить дешевле).
Чем заняться. При желании из Сочи можно отправиться в соседнюю Абхазию — на экскурсию или самостоятельно.
«В Сочи едут не только за отдыхом на Черном море. Там всегда найдется, чем заняться: можно пройтись в районе Морского вокзала и отправиться на водную прогулку, посетить развлекательный парк "Ривьера", осмотреть объекты в "Олимпийском парке", доехать до Красной Поляны, прокатиться на канатной дороге», — Елена Шелехова, представитель сервиса путешествий.
Руководитель по связям с общественностью туроператора FUN&SUN Ольга Иванова советует погулять в парке «Дендрарий», где представлены тысячи растений, и посетить океанариум Sochi Discovery World Aquarium — самый большой на юге России (территория — 6 тысяч квадратных метров, на ней 30 аквариумов, общим объемом пять миллионов литров воды). По ее словам, это будет интересно и взрослым, и детям.
Любителям природных достопримечательностей можно поехать в Тисо-самшитовую рощу или на Агурские водопады — эти локации подходят для спокойных прогулок и фотосессий.
«За экстремальными ощущениями стоит съездить в Skypark — парк приключений, расположенный на высоте, в Ахтырском ущелье, в долине реки Мзымта с живописными панорамными видами. Здесь можно прогуляться по самому длинному в России подвесному пешеходному мосту, отправиться в полет на самых высоких в мире качелях, прыгнуть с банджи на площадках или прокатиться на скоростном троллее», — Ольга Иванова, представитель туроператора.
Анапа
- Как добраться: на поезде из Москвы — от 21,5 часа, из Санкт-Петербурга — от 44,5 часа.
- Стоимость проживания: номер в трехзвездочном отеле летом — в среднем 3-4 тысячи рублей в сутки.
Пляжный сезон. На отдых в Анапу часто ездят семьи с детьми: пляжи тут, в отличие от Сочи, песчаные, вход в море пологий, а вода прогревается уже в начале июня (но и остывает быстрее, уже к середине сентября).
Чем заняться. В Анапе хорошо развита инфраструктура для семейного отдыха — для любителей водных развлечений есть несколько аквапарков, много парков с аттракционами, океанариумы и дельфинарий, кафе и рестораны.
«В соседнем Сукко работает замок "Львиная голова", где ставят интересные рыцарские шоу. Кроме того, можно отдохнуть на пляжах в Витязево и Джемете или искупаться в чистейшем море на Бугазской косе», — Елена Шелехова, представитель сервиса путешествий.
Любителям истории в Анапе будет интересно посетить археологический музей «Горгиппия» и сфотографироваться у исторического памятника «Русские ворота» XIX века. А тем, кто хочет отдохнуть на природе, — съездить на уникальное Кипарисовое озеро.
«Также можно взять экскурсию в Абрау-Дюрсо и познакомиться с историей завода, современным винодельческим производством, продегустировать игристые вина и крепкие напитки. Для детей здесь устроен центр с игровым пространством», — Ольга Иванова, представитель туроператора.
Геленджик
- Как добраться: на поезде из Москвы — от 23 часов, из Санкт-Петербурга — от 34 часов.
- Стоимость проживания: номер в трехзвездочном отеле летом — в среднем 6 тысяч рублей в сутки.
Пляжный сезон. Город расположен в бухте, поэтому тут менее ветрено, а море чуть быстрее прогревается и медленнее остывает. Поэтому отдыхать здесь можно с начала июня по сентябрь.
Чем заняться. Геленджик — третий по популярности курорт в Краснодарском крае. Этот город любят за длинную тенистую набережную со множеством магазинов, кафе и ресторанов. Пляжи в основном галечные, но есть и песчаные с пологим входом в море.
Пляжный сезон длится с конца мая по октябрь.
В Геленджике есть развлечения для взрослых и детей: аквапарк, аттракционы на набережной, сафари-парк.
Станица Голубицкая
- Как добраться: из Анапы — на такси (1 час 10 минут, от 1500 рублей) или на маршрутке с пересадкой в Темрюке (два часа, от 300 рублей).
- Стоимость проживания: номер в отеле — от 2 тысяч рублей в сутки.
Пляжный сезон. Купаться в станице Голубицкой можно с июня по сентябрь. Это уже Азовское море, а не Черное — оно мельче, инфраструктура в прибрежных городах развита меньше, при этом здесь легче переносится летняя жара.
Чем заняться. Станица Голубицкая расположена на песчаной косе между Темрюкским заливом и Ахтанизовским лиманом, который известен лечебными грязями. Это один из самых популярных курортов Азовского моря, который отлично подходит для семей с детьми (благодаря мелкому морю и пологому входу в воду).
В Голубицкой красиво и немноголюдно, но и туристическая инфраструктура здесь не слишком развита, в поселке мало отелей, и люди обычно живут в частном секторе. Многие путешественники приезжают сюда на автомобилях и живут в палатках прямо на диких пляжах.
Ейск
- Как добраться: на поезде из Москвы — от 30 часов, на автобусе — 16 часов. На поезде из Санкт-Петербурга — от 38 часов.
- Стоимость проживания: номер в трехзвездочном отеле летом — в среднем 3 тысячи рублей в сутки.
Пляжный сезон. Ейск — еще один курорт на Азовском море, отлично подходящий для семей с детьми. Пляжный сезон здесь длится с начала июня по сентябрь.
Чем заняться. Город небольшой и очень зеленый, с широкими песчаными пляжами. Купаться можно в Каменке, а можно доехать до Ейской косы или отправиться в станицу Должанскую (там популярен виндсерфинг).
Крым
Самыми удачными месяцами для поездки в Крым считаются май и июнь — все цветет и благоухает. И хотя для пляжного отдыха еще рано, можно любоваться природой, посетить красивейший «Парад тюльпанов» в Никитском ботаническом саду, «Фестиваль сакуры» в Mriya Resort & SPA или просто поехать на фотосессию к полевым макам на фоне Белой Скалы.
Кроме того, рассказала «Ленте.ру» Ольга Иванова, конец мая — лучшее время для комфортных пеших путешествий по Большой Крымской и Большой Севастопольской тропам.
Пляжный сезон в Крыму начинается с середины июня.
Температура воздуха может доходить до плюс 30 °C, но благодаря морскому бризу жара переносится легко.
«В Крыму можно отправиться в Бахчисарай, на Демерджи, Ай-Петри, Чатыр-Даг, — это потрясающие пейзажи и возможности для пеших прогулок, альпинизма и скалолазания», — Ольга Иванова, представитель туроператора.
Евпатория
- Как добраться: на поезде из Москвы — от 39 часов, из Санкт-Петербурга — от 42 часов. На автобусе — 26 и 47 часов соответственно.
- Стоимость проживания: номер в трехзвездочном отеле летом — в среднем 4 тысячи рублей в сутки.
Пляжный сезон. Купальный сезон в Евпатории начинается в начале июня (но вода прогревается только к середине месяца) и длится до конца сентября.
Чем заняться. В Евпатории огромное количество пляжей — более 30, а лучший из них находится прямо в центре города. В основном пляжи песчаные и песчано-галечные, с пологим входом в море, поэтому туристы часто приезжают сюда с детьми.
В городе есть чем заняться, помимо купания: например, можно посетить Дендропарк и Караимские кенасы, доехать до Мойнакского озера (там тоже купаются, а еще делают целебные грязевые обертывания).
Судак
- Как добраться: на поезде — до Симферополя (от Москвы — от 27,5 часа, от Санкт-Петербурга — 36 часов), далее на автобусе или такси.
- Стоимость проживания: номер в трехзвездочном отеле летом — в среднем 4 тысячи рублей в сутки.
Пляжный сезон. В начале июня вода в Судаке еще прохладная, однако именно с этого месяца начинается купальный сезон, который длится здесь до сентября.
Чем заняться. Судак — небольшой туристический город в Крыму. Помимо отдыха на Черном море (по сравнению с более популярными курортами тут дешевле), здесь можно организовать культурно-развлекательную программу, посетить старинную Генуэзскую крепость, поселок Новый Свет. Отправиться туда лучше всего на катере или теплоходе: в пути можно полюбоваться морскими пейзажами, скалами, а если повезет, встретить дельфинов.
Кроме того, в Судаке есть много кафе и ресторанов, рынок с недорогими фруктами и ягодами, красивая набережная, аквапарк.
Ялта
- Как добраться: на поезде — до Симферополя (от Москвы — от 27,5 часа, от Санкт-Петербурга — 36 часов), далее на автобусе или такси.
- Стоимость проживания: номер в трехзвездочном отеле летом — в среднем 3-4 тысячи рублей в сутки.
Пляжный сезон. Погода в Ялте летом жаркая и солнечная. Пляжный сезон здесь длится с июня до октября, осенью можно застать бархатный сезон: туристов в Ялте в это время меньше, зной спадает.
Чем заняться. Ялта считается одним из лучших курортов Крыма. Пляжи в этом городе галечные, с удобным входом в воду, ухоженные и хорошо оборудованные — потому в сезон тут многолюдно. Привлекает город и обширной экскурсионной программой: отсюда удобно добираться до Ласточкина гнезда, Юсуповского дворца и дворца Голицына.
Калининградская область
Еще одно популярное направление для морского отдыха в России — Калининградская область. Правда, нужно учитывать, что Балтийское море — прохладное, прогревается только к концу июля — началу августа.
Максимальная температура воды в Балтийском море — плюс 20-22 °C.
В Калининградской области есть два основных пляжных направления: Зеленоградск и Светлогорск, находятся они примерно в часе езды от самого Калининграда. Потому многие туристы останавливаются именно в областном центре и ездят к морю на электричках.
«Собираясь в Калининград, можно взять пакетный тур. В нем будет предусмотрено несколько свободных дней для знакомства с городом и самой западной областью России», — Ольга Иванова, представитель туроператора.
Зеленоградск
- Как добраться: до Калининграда на самолете из Москвы — от 2 часов 50 минут, от Санкт-Петербурга на самолете — 1 час 40 минут. На поезде — 20 и 24 часа соответственно. Затем 47 минут на электричке (от 85 рублей).
- Стоимость проживания: номер в трехзвездочном отеле летом — в среднем 6 тысяч рублей в сутки.
Пляжный сезон. Купальный сезон здесь длится чуть больше месяца (конец июля — начало сентября), хотя пляж здесь широкий и благоустроенный.
Чем заняться. Небольшой уютный Зеленоградск выбирают не столько из-за богатого пляжного отдыха, сколько из-за развитой инфраструктуры. В городе много современных отелей, хороших ресторанов, музеев.
«Если вы приедете отдыхать именно в Зеленоградск, можно съездить в Калининград, погулять по старинному европейскому городу. И обязательно побывать на Куршской косе — увидеть там знаменитый Танцующий лес, в котором причудливо изогнулись стволы сосен», — Ольга Иванова, представитель туроператора.
Светлогорск
- Как добраться: до Калининграда на самолете из Москвы — от 2 часов 50 минут, от Санкт-Петербурга — 1 час 40 минут. На поезде — 20 и 24 часа соответственно. Затем 38 минут на электричке (от 109 рублей).
- Стоимость проживания: номер в трехзвездочном отеле летом — в среднем 6,5 тысячи рублей в сутки.
Пляжный сезон. Здесь, как и в Зеленоградске, купаться можно с конца июля и до сентября.
Чем заняться. Это еще один курортный город на берегу Балтийского моря — с длинной набережной, на которой много кафе, ресторанов, магазинчиков и, конечно, благоустроенные пляжи. Правда, стоит учесть, что спускаться к морю нужно по лестнице или на лифте — это может доставить неудобства при путешествии с детьми в колясках.
Город отличается спокойным размеренным темпом жизни — здесь вы не найдете шумных вечеринок или отелей с громкой анимацией. Но сможете насладиться архитектурой, узкими улицами с каменными домами и природными достопримечательностями.
Дагестан
Регион вокруг Каспия не так популярен для пляжного отдыха, как курорты на Черном и Азовском море, но отдых здесь тоже имеет свои преимущества. Например, по словам Шулик, здешние козыри — уединенные широкие песчаные пляжи, прозрачная вода, доступные цены на проживание.
Махачкала
- Как добраться: на самолете из Москвы — от 2,5 часа, от Санкт-Петербурга — 3,5 часа, на поезде — от 40 часов и более двух суток соответственно.
- Стоимость проживания: номер в трехзвездочном отеле летом — в среднем 5 тысяч рублей в сутки.
Пляжный сезон
Пляжный сезон в Дагестане длится с июня по конец сентября, летом жарко, до плюс 30 °C.
Чем заняться. Столицу Республики Дагестан нечасто рассматривают как направление именно для пляжного отдыха — тем не менее здесь есть благоустроенные песчаные пляжи, в основном принадлежащие отелям и турбазам.
В достопримечательностях тоже недостатка нет: в самом городе можно осмотреть древнейшую мечеть в России, а потом отправляться на природу — к бархану Сарыкум или Сулакскому каньону.
Дербент
- Как добраться: на самолете до Махачкалы из Москвы — от 2,5 часа, от Санкт-Петербурга — 3,5 часа; далее на электричке (от двух часов, 156 рублей).
- Стоимость проживания: номер в трехзвездочном отеле летом — в среднем 6 тысяч рублей в сутки.
Пляжный сезон. Купаться в Дербенте можно с июня по сентябрь. Средняя температура воды летом — +25 градусов. Несмотря на то что пляжная инфраструктура в городе практически не развита, можно найти отель с хорошим входом в воду и песчаной полосой у берега.
Чем заняться. Дербент — самый южный город России, при этом один из самых старейших и красивейших. Сюда любят ездить за экскурсионным отдыхом — посетить крепость Нарын-кала, погулять по старому центру и осмотреть уникальный лиановый Самурский лес, где с июля по сентябрь цветут лотосы.
Владивосток
Конечно, во Владивосток летают не за пляжным отдыхом — большинство туристов хотят посмотреть красивый дальневосточный город, посетить знаменитый сафари-парк и океанариум на острове Русский, увидеть природные достопримечательности и попробовать свежие морепродукты. Но, если приехать сюда в августе или сентябре, вполне можно успеть искупаться в Японском море.
Остров Попова
- Как добраться: на самолете из Москвы до Владивостока — от 8 часов, из Санкт-Петербурга — 10,5 часа. Далее на такси или на маршрутке.
- Стоимость проживания: номер в трехзвездочном отеле во Владивостоке летом — от 6 тысяч рублей.
Не самое очевидное направление для пляжного отдыха, но у местных жителей оно популярно. Во-первых, здесь разрешено купание, во-вторых, само место очень живописное. А еще здесь популярен активный отдых — дайвинг, каякинг и виндсерфинг. Лучшие пляжи находятся в бухтах Алексеева, Западной и Пограничной.
Бухта Ахлестышева
- Как добраться: на самолете из Москвы до Владивостока — от 8 часов, из Санкт-Петербурга — 10,5 часа. Далее на такси или на маршрутке.
- Стоимость проживания: номер в трехзвездочном отеле во Владивостоке летом — от 6 тысяч рублей.
В этой бухте на острове Русский купаться тоже разрешено. Пляжи песчаные, есть каменистые зоны. Самый популярный пляж — Ахлестышева, рядом с ним расположена удобная парковка для машин. Японское море здесь мелкое и теплое, так что можно отдыхать с детьми. Купаются в бухте до октября.