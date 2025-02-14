Как новые поправки повлияют на железнодорожный туризм

Железнодорожный туризм привели в норму
Накануне Госдума приняла в третьем чтении поправки в Устав железнодорожного транспорта в Российской Федерации и закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», которые закладывают правовую основу для железнодорожного туризма. В частности, появляются понятия «туристский поезд», «туристический железнодорожный маршрут», «туристские железнодорожные перевозки» и т. д. Вступить в силу новые правила должны 1 сентября.
По факту ж/д туризм в нашей стране развивается не первый год, на ходу десятки туристических поездов, теперь же у организаторов таких турпоездок появятся основания для получения государственной поддержки.
«По смыслу формулировок, которые были предложены, есть задача отделить железнодорожный туризм от услуг перевозки с тем, чтобы войти в соответствующие государственные программы и определить специфику оказания услуг железнодорожных туристических круизов. То есть определение понятия железнодорожного туризма, его признаков позволит включить в орбиту туристического регулирования и туристического субсидирования такого рода продукты», – прокомментировал основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов.
Он предположил, что в дальнейшем законопроект раскроется в специализированных нормах, например по категории туристических поездов, по примеру классификации гостиниц.
Кроме того, как отмечал TourDom.ru, одним из частных последствий принятия поправок станет то, что организатор уже существующих туристических поездов сможет воспользоваться льготой по освобождению от НДС – поскольку в законе сказано, что туристские железнодорожные перевозки осуществляются в том числе в составе турпродукта.
Сейчас, как признаются в Минэкономразвития, железнодорожный туризм в России носит нишевый характер (в год услугой пользуется около 1 млн туристов). Новые нормы призваны, включив маршруты в программы субсидирования, подстегнуть развитие этого направления и сделать его более массовым. По мнению зампреда комитета Госдумы по экономической политике Надежды Школкиной, РЖД за счет поступающих средств от турмаршрутов «сможет закупать более современные и комфортные туристские вагоны и создавать все больше новых туристских маршрутов».
Однако есть мнение, что без конкуренции на этом рынке – а РЖД является фактически монополистом – трудно будет выдерживать высокие стандарты качества и предлагать туристам приемлемые цены. Сейчас, например, отдыхающие, которые пользуются услугами туристических поездов, нередко высказываются о дороговизне экскурсий и предпочитают покупать их отдельно.
«Эти туры изначально недешевы, массовость с таким ценником не светит. И не все удобны и интересны. На большей части экскурсий еще и дополнительная плата», – высказала мнение подписчица телеграм-канала «Крыша ТурДома».