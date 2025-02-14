Как новые поправки повлияют на железнодорожный туризм

Накануне Госдума приняла в третьем чтении поправки в Устав железнодорожного транспорта в Российской Федерации и закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», которые закладывают правовую основу для железнодорожного туризма. В частности, появляются понятия «туристский поезд», «туристический железнодорожный маршрут», «туристские железнодорожные перевозки» и т. д. Вступить в силу новые правила должны 1 сентября.

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По факту ж/д туризм в нашей стране развивается не первый год, на ходу десятки туристических поездов, теперь же у организаторов таких турпоездок появятся основания для получения государственной поддержки.

« П о с м ы с л у ф о р м у л и р о в о к , к о т о р ы е б ы л и п р е д л о ж е н ы , е с т ь з а д а ч а о т д е л и т ь ж е л е з н о д о р о ж н ы й т у р и з м о т у с л у г п е р е в о з к и с т е м , ч т о б ы в о й т и в с о о т в е т с т в у ю щ и е г о с у д а р с т в е н н ы е п р о г р а м м ы и о п р е д е л и т ь с п е ц и ф и к у о к а з а н и я у с л у г ж е л е з н о д о р о ж н ы х т у р и с т и ч е с к и х к р у и з о в . Т о е с т ь о п р е д е л е н и е п о н я т и я ж е л е з н о д о р о ж н о г о т у р и з м а , е г о п р и з н а к о в п о з в о л и т в к л ю ч и т ь в о р б и т у т у р и с т и ч е с к о г о р е г у л и р о в а н и я и т у р и с т и ч е с к о г о с у б с и д и р о в а н и я т а к о г о р о д а п р о д у к т ы » , – п р о к о м м е н т и р о в а л о с н о в а т е л ь ю р и д и ч е с к о г о а г е н т с т в а « П е р с о н а Г р а т а » , в и ц е - п р е з и д е н т Р С Т Георгий Мохов.

Он предположил, что в дальнейшем законопроект раскроется в специализированных нормах, например по категории туристических поездов, по примеру классификации гостиниц.

Кроме того, как отмечал TourDom.ru, одним из частных последствий принятия поправок станет то, что организатор уже существующих туристических поездов сможет воспользоваться льготой по освобождению от НДС – поскольку в законе сказано, что туристские железнодорожные перевозки осуществляются в том числе в составе турпродукта.

Сейчас, как признаются в Минэкономразвития, железнодорожный туризм в России носит нишевый характер (в год услугой пользуется около 1 млн туристов). Новые нормы призваны, включив маршруты в программы субсидирования, подстегнуть развитие этого направления и сделать его более массовым. По мнению зампреда комитета Госдумы по экономической политике Надежды Школкиной, РЖД за счет поступающих средств от турмаршрутов «сможет закупать более современные и комфортные туристские вагоны и создавать все больше новых туристских маршрутов».

Однако есть мнение, что без конкуренции на этом рынке – а РЖД является фактически монополистом – трудно будет выдерживать высокие стандарты качества и предлагать туристам приемлемые цены. Сейчас, например, отдыхающие, которые пользуются услугами туристических поездов, нередко высказываются о дороговизне экскурсий и предпочитают покупать их отдельно.