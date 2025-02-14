Пассажиры «Сапсана» недовольны переменами на Ленинградском вокзале

Туристы негодуют по поводу закрытия бизнес-зала на Ленинградском вокзале. Сам терминал находится на реконструкции уже с августа прошлого года, но зал повышенной комфортности, которым, например, любят бесплатно пользоваться пассажиры «Сапсана», до недавнего времени продолжал работать. Закрыли его всего несколько дней назад. И достойной замены, как считают туристы, добирающиеся до Питера, не предложили.

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« П о л н о е б е з о б р а з и е ! П о ч е м у н е л ь з я б ы л о п е р е н е с т и б и з н е с - з а л в Я р о с л а в с к и й и л и К а з а н с к и й в о к з а л ? В е д ь э т о р е ш е н и е п р я м н а п р а ш и в а е т с я . О г р о м н ы й м е г а п о л и с , к о т о р ы й с о е д и н я е т ж е л е з н о д о р о ж н ы м и п у т я м и в с ю Р о с с и ю , – и в с е г о о д и н б и з н е с - з а л . П о з о р ! В т а к о м о г р о м н о м г о р о д е о н и д о л ж н ы б ы т ь н а к а ж д о м в о к з а л е » , – н е г о д у ю т п а с с а ж и р ы в о ф и ц и а л ь н ы х с о ц с е т я х п е р е в о з ч и к а .

SMM-менеджеры перевозчика ограничиваются извинениями. В качестве альтернативы предлагают залы «Комфорт» на соседних Ярославском и Казанском вокзалах. Но для тех, кто привык к бизнесу, вряд ли это устроит.

Туда бесплатно пускают только пассажиров, купивших билеты в люксы. Остальным придется платить. На Ярославском минимальная такса – 500 руб. за 3 часа, а на Казанском – 1 тыс. руб. за тот же промежуток. Причем любая еда и вода предоставляется за дополнительную плату вне зависимости от класса купленного билета. В бизнес-зале же шведский стол входит в стоимость поездки в бизнесе, первом классе, купе-сьютах и пр.

В соцсетях в ответ на возмущения пассажиров РЖД утверждают, что сроки открытия зала неизвестны, однако ранее появлялась информация, что Ленинградский вокзал, по планам, вернется к работе в декабре 2025 – январе 2026 года.