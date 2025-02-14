Год без бизнес-зала: пассажиры «Сапсана» недовольны переменами на Ленинградском вокзале
Туристы негодуют по поводу закрытия бизнес-зала на Ленинградском вокзале. Сам терминал находится на реконструкции уже с августа прошлого года, но зал повышенной комфортности, которым, например, любят бесплатно пользоваться пассажиры «Сапсана», до недавнего времени продолжал работать. Закрыли его всего несколько дней назад. И достойной замены, как считают туристы, добирающиеся до Питера, не предложили.
«Полное безобразие! Почему нельзя было перенести бизнес-зал в Ярославский или Казанский вокзал? Ведь это решение прям напрашивается. Огромный мегаполис, который соединяет железнодорожными путями всю Россию, – и всего один бизнес-зал. Позор! В таком огромном городе они должны быть на каждом вокзале», – негодуют пассажиры в официальных соцсетях перевозчика.
SMM-менеджеры перевозчика ограничиваются извинениями. В качестве альтернативы предлагают залы «Комфорт» на соседних Ярославском и Казанском вокзалах. Но для тех, кто привык к бизнесу, вряд ли это устроит.
Туда бесплатно пускают только пассажиров, купивших билеты в люксы. Остальным придется платить. На Ярославском минимальная такса – 500 руб. за 3 часа, а на Казанском – 1 тыс. руб. за тот же промежуток. Причем любая еда и вода предоставляется за дополнительную плату вне зависимости от класса купленного билета. В бизнес-зале же шведский стол входит в стоимость поездки в бизнесе, первом классе, купе-сьютах и пр.
В соцсетях в ответ на возмущения пассажиров РЖД утверждают, что сроки открытия зала неизвестны, однако ранее появлялась информация, что Ленинградский вокзал, по планам, вернется к работе в декабре 2025 – январе 2026 года.