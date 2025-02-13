Туризм на Камчатке: от роста турпотока к улучшению качества жизни
Как привлечение туристов работает на повышение комфортности проживания в регионе, обсудили участники ключевой сессии «Гостеприимство и качество жизни: туризм и развитие регионов Дальнего Востока» форума устойчивого туризма «Путешествуй», который в эти дни проходит на Камчатке. Мероприятие организовано по инициативе Правительства Камчатского края при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента России в ДФО, Минвостокразвития России, Фонда Росконгресс и Торгово-промышленной палаты Камчатского края.
В ходе обсуждения было отмечено, что развитие отрасли на Камчатке демонстрирует кумулятивный эффект: создание туристической инфраструктуры работает и на рост привлекательности территории для приезжих, и на улучшение социально-экономической ситуации и рост благосостояния населения. По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, туризм в регионе находится в стадии перехода от количественных результатов к качественным. Это выражается в появлении новых объектов размещения, строительстве автомобильных дорог, в создании новых рабочих мест.
«С 2020 по 2024 у нас появились 48 новых гостиниц. Количество туристических операторов выросло на 39%. Улучшается качество турпродукта, становится больше категорированных отелей и гостиниц. Это ответ на востребованность региона. То, что инвесторы вкладываются в сферу туризма на Камчатке, означает, что бизнес верит в перспективу, видит смысл вложить десятки миллиардов рублей в туризм на Камчатке, делает это в уверенности, что модель сработает и окупаемость будет обеспечена», - сказал Владимир Солодов.
По данным Росстата в 2024 году на Камчатку приехали 406,6 тысяч человек, а с учетом локального туризма эта цифра еще выше. К 2030 году регион рассчитывает выйти на 1 миллион туристов. Количество приезжих может увеличиться уже в ближайшее время — в летний сезон 2025 года будет введен в эксплуатацию ряд объектов транспортной инфраструктуры, которые сделают места притяжения туристов более доступными. В стадии преображения сейчас находится Петропавловск-Камчатский: стартовало строительство объектов мастер-плана. Итогом станет радикальное изменение облика столицы региона. Уже в апреле 2025 года заработает новый терминал в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово).
В фазу активного строительства вступает якорный инвестиционный проект круглогодичного курорта «Три вулкана».
«Мы предполагаем, что курорт начнет принимать гостей в 2028 году, — рассказал Сергей Бачин, генеральный директор «Васта Дискавери» — компании, реализующей проект. — Он станет местом притяжения не только для туристов, но и для жителей Камчатки. Он создаст много рабочих мест, огромную инфраструктуру, которая позволит развивать по направлению к «Трем вулканам» и вокруг него массу других туристических приключений».
Как работают подобные проекты в части расширения рынка труда, рассказал председатель Дальневосточного Сбербанка России Андрей Черкашин на примере курорта Сбера «Манжерок» на Алтае.
«Команда курорта к началу 2025 года насчитывает более 2,6 тысяч сотрудников, из которых свыше 60% составляют местные жители, а годом ранее количество сотрудников было практически в 2 раза меньше — 1 144 человека. После ввода в эксплуатацию всех запланированных объектов здесь будет работать до 15 тысяч человек», — отметил спикер.
На поддержку отрасли направлена и инициатива местных депутатов по упрощению внутрирегиональной авиационной логистики.
«У нас есть прекрасные объекты, такие как вулканы Шивелуч, Ключевская сопка, Толбачик. Там мечтают побывать многие туристы. Туда сложно добираться наземным путем, и, наверное, можно говорить о субсидировании из федерального бюджета авиаперевозок по местным маршрутам, как для гостей, так и для жителей полуострова», — сообщила председатель Законодательного собрания Камчатского края Ирина Унтилова.
В случае одобрения этого предложения, может сработать кумулятивный эффект — увеличение спроса на внутренние перелеты повлечет необходимость расширения авиапарка, расширения маршрутной сети, появление новых объектов в зоне туристических локаций.
Новое качество получит на Камчатке и деловой туризм с вводом в эксплуатацию инфраструктуры для проведения выставок и форумов. Как рассказал Игорь Павлов, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума, конгрессно-выставочная отрасль генерирует 3% ВВП России — это 3,2 трлн рублей. Свою выгоду от этой деятельности получит и Камчатский край.
«Мы с удовольствием видим, что новый аэропорт будет иметь конгрессный блок, что общественный центр строится в центре Петропавловска-Камчатского, «Три вулкана» тоже предусматривают конгрессный центр. И когда появятся эти три центра, надо сделать так, чтобы они не пустовали. Предлагаю сделать электронный ресурс, на который бы все заинтересованные присылали идеи — на какие темы мероприятия делового характера можно было бы проводить на Камчатке. Это нужно не только для того, чтобы Росконгресс расширил свою деятельность, а чтобы местный бизнес, который связан с этим, с этой отраслью, тоже рос», - сказал Игорь Павлов.
Форум устойчивого развития туризма – традиционное всероссийское деловое мероприятие, которое проводится на Камчатке в дни зимнего фестиваля «Берингия». Он является ключевой площадкой для обсуждения широкого спектра вопросов экологического, приключенческого и зимнего туризма в контексте федеральной повестки развития отрасли. Форум проводится ежегодно с 2020 года и собирает более 1 тыс. участников со всей страны, а с 2024 года он проходит под брендом Международного туристического форума «Путешествуй!». Прямые трансляции и записи сессий форума доступны на официальном сайте мероприятия forumkamchatka.ru.