Туризм на Камчатке: от роста турпотока к улучшению качества жизни

Как привлечение туристов работает на повышение комфортности проживания в регионе, обсудили участники ключевой сессии «Гостеприимство и качество жизни: туризм и развитие регионов Дальнего Востока» форума устойчивого туризма «Путешествуй», который в эти дни проходит на Камчатке. Мероприятие организовано по инициативе Правительства Камчатского края при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента России в ДФО, Минвостокразвития России, Фонда Росконгресс и Торгово-промышленной палаты Камчатского края.

© Дирекция Форума устойчивого развития туризма "Путешествуй"

В ходе обсуждения было отмечено, что развитие отрасли на Камчатке демонстрирует кумулятивный эффект: создание туристической инфраструктуры работает и на рост привлекательности территории для приезжих, и на улучшение социально-экономической ситуации и рост благосостояния населения. По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, туризм в регионе находится в стадии перехода от количественных результатов к качественным. Это выражается в появлении новых объектов размещения, строительстве автомобильных дорог, в создании новых рабочих мест.

« С 2 0 2 0 п о 2 0 2 4 у н а с п о я в и л и с ь 4 8 н о в ы х г о с т и н и ц . К о л и ч е с т в о т у р и с т и ч е с к и х о п е р а т о р о в в ы р о с л о н а 3 9 % . У л у ч ш а е т с я к а ч е с т в о т у р п р о д у к т а , с т а н о в и т с я б о л ь ш е к а т е г о р и р о в а н н ы х о т е л е й и г о с т и н и ц . Э т о о т в е т н а в о с т р е б о в а н н о с т ь р е г и о н а . Т о , ч т о и н в е с т о р ы в к л а д ы в а ю т с я в с ф е р у т у р и з м а н а К а м ч а т к е , о з н а ч а е т , ч т о б и з н е с в е р и т в п е р с п е к т и в у , в и д и т с м ы с л в л о ж и т ь д е с я т к и м и л л и а р д о в р у б л е й в т у р и з м н а К а м ч а т к е , д е л а е т э т о в у в е р е н н о с т и , ч т о м о д е л ь с р а б о т а е т и о к у п а е м о с т ь б у д е т о б е с п е ч е н а » , - с к а з а л Владимир Солодов.

По данным Росстата в 2024 году на Камчатку приехали 406,6 тысяч человек, а с учетом локального туризма эта цифра еще выше. К 2030 году регион рассчитывает выйти на 1 миллион туристов. Количество приезжих может увеличиться уже в ближайшее время — в летний сезон 2025 года будет введен в эксплуатацию ряд объектов транспортной инфраструктуры, которые сделают места притяжения туристов более доступными. В стадии преображения сейчас находится Петропавловск-Камчатский: стартовало строительство объектов мастер-плана. Итогом станет радикальное изменение облика столицы региона. Уже в апреле 2025 года заработает новый терминал в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово).

В фазу активного строительства вступает якорный инвестиционный проект круглогодичного курорта «Три вулкана».

« М ы п р е д п о л а г а е м , ч т о к у р о р т н а ч н е т п р и н и м а т ь г о с т е й в 2 0 2 8 г о д у , — р а с с к а з а л Сергей Бачин, генеральный директор «Васта Дискавери» — компании, реализующей проект. — Он станет местом притяжения не только для туристов, но и для жителей Камчатки. Он создаст много рабочих мест, огромную инфраструктуру, которая позволит развивать по направлению к «Трем вулканам» и вокруг него массу других туристических приключений».

Как работают подобные проекты в части расширения рынка труда, рассказал председатель Дальневосточного Сбербанка России Андрей Черкашин на примере курорта Сбера «Манжерок» на Алтае.

« К о м а н д а к у р о р т а к н а ч а л у 2 0 2 5 г о д а н а с ч и т ы в а е т б о л е е 2 , 6 т ы с я ч с о т р у д н и к о в , и з к о т о р ы х с в ы ш е 6 0 % с о с т а в л я ю т м е с т н ы е ж и т е л и , а г о д о м р а н е е к о л и ч е с т в о с о т р у д н и к о в б ы л о п р а к т и ч е с к и в 2 р а з а м е н ь ш е — 1 1 4 4 ч е л о в е к а . П о с л е в в о д а в э к с п л у а т а ц и ю в с е х з а п л а н и р о в а н н ы х о б ъ е к т о в з д е с ь б у д е т р а б о т а т ь д о 1 5 т ы с я ч ч е л о в е к » , — о т м е т и л с п и к е р .

На поддержку отрасли направлена и инициатива местных депутатов по упрощению внутрирегиональной авиационной логистики.

« У н а с е с т ь п р е к р а с н ы е о б ъ е к т ы , т а к и е к а к в у л к а н ы Ш и в е л у ч , К л ю ч е в с к а я с о п к а , Т о л б а ч и к . Т а м м е ч т а ю т п о б ы в а т ь м н о г и е т у р и с т ы . Т у д а с л о ж н о д о б и р а т ь с я н а з е м н ы м п у т е м , и , н а в е р н о е , м о ж н о г о в о р и т ь о с у б с и д и р о в а н и и и з ф е д е р а л ь н о г о б ю д ж е т а а в и а п е р е в о з о к п о м е с т н ы м м а р ш р у т а м , к а к д л я г о с т е й , т а к и д л я ж и т е л е й п о л у о с т р о в а » , — с о о б щ и л а п р е д с е д а т е л ь З а к о н о д а т е л ь н о г о с о б р а н и я К а м ч а т с к о г о к р а я Ирина Унтилова.

В случае одобрения этого предложения, может сработать кумулятивный эффект — увеличение спроса на внутренние перелеты повлечет необходимость расширения авиапарка, расширения маршрутной сети, появление новых объектов в зоне туристических локаций.

Новое качество получит на Камчатке и деловой туризм с вводом в эксплуатацию инфраструктуры для проведения выставок и форумов. Как рассказал Игорь Павлов, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума, конгрессно-выставочная отрасль генерирует 3% ВВП России — это 3,2 трлн рублей. Свою выгоду от этой деятельности получит и Камчатский край.

« М ы с у д о в о л ь с т в и е м в и д и м , ч т о н о в ы й а э р о п о р т б у д е т и м е т ь к о н г р е с с н ы й б л о к , ч т о о б щ е с т в е н н ы й ц е н т р с т р о и т с я в ц е н т р е П е т р о п а в л о в с к а - К а м ч а т с к о г о , « Т р и в у л к а н а » т о ж е п р е д у с м а т р и в а ю т к о н г р е с с н ы й ц е н т р . И к о г д а п о я в я т с я э т и т р и ц е н т р а , н а д о с д е л а т ь т а к , ч т о б ы о н и н е п у с т о в а л и . П р е д л а г а ю с д е л а т ь э л е к т р о н н ы й р е с у р с , н а к о т о р ы й б ы в с е з а и н т е р е с о в а н н ы е п р и с ы л а л и и д е и — н а к а к и е т е м ы м е р о п р и я т и я д е л о в о г о х а р а к т е р а м о ж н о б ы л о б ы п р о в о д и т ь н а К а м ч а т к е . Э т о н у ж н о н е т о л ь к о д л я т о г о , ч т о б ы Р о с к о н г р е с с р а с ш и р и л с в о ю д е я т е л ь н о с т ь , а ч т о б ы м е с т н ы й б и з н е с , к о т о р ы й с в я з а н с э т и м , с э т о й о т р а с л ь ю , т о ж е р о с » , - с к а з а л Игорь Павлов.

Форум устойчивого развития туризма – традиционное всероссийское деловое мероприятие, которое проводится на Камчатке в дни зимнего фестиваля «Берингия». Он является ключевой площадкой для обсуждения широкого спектра вопросов экологического, приключенческого и зимнего туризма в контексте федеральной повестки развития отрасли. Форум проводится ежегодно с 2020 года и собирает более 1 тыс. участников со всей страны, а с 2024 года он проходит под брендом Международного туристического форума «Путешествуй!». Прямые трансляции и записи сессий форума доступны на официальном сайте мероприятия forumkamchatka.ru.