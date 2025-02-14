Туристический проект в Прикамье оказался под угрозой

В госкорпорации «Туризм.РФ» отказались сообщить, какие проблемы возникли с документацией туристического проекта «Королево» и почему госэкспертиза выдала на нее отрицательное заключение.

Одноименный парк-отель собираются построить в Пермском крае – рядом со знаменитым мысом Стрелка, возле которого сливаются река Чусовая и Кама. Это одно из самых популярных туристических мест Прикамья.

Региональные власти впервые заговорили о строительстве там нового гостевого комплекса категории 4* в феврале 2023 года: на территории 45 гектаров собираются возвести отель (90 номеров), апартаменты (32 номера) и пять отдельных «семейных» домиков. В числе прочего заявляются вертолетная площадка и бизнес-центр. Два года назад проект оценивался в 2,5 млрд руб., ожидаемая посещаемость – около 18,5 тыс. человек в год. Сначала сообщалось, что парк-отель введут в строй в третьем квартале 2026 года, сейчас уже понятно, что не успеют, – в прессе мелькает 2027 год.

Сообщение об отрицательном заключении на проектную документацию и результаты инженерных изысканий появилось в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ).

Редакция TourDom.ru обратилась в госкорпорацию «Туризм.РФ», которой принадлежит 49% акций застройщика комплекса, с просьбой прокомментировать ситуацию. «К сожалению, деталей не сможем раскрыть в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 (ред. от 28.12.2024) “О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий”», – ответили в пресс-службе.

Остается только гадать, что могло не понравиться экспертам. Вариантов несколько. Например, несоответствие представленной документации техническим регламентам или СанПиН. Может быть, нарушение требований охраны объектов культурного наследия: примерно в километре от границы участка, на котором предполагается строительство, находится памятник археологии, имеющий статус достопримечательного места, – городище Галкинское I. Кроме того, граница участка проходит прямо по урезу воды Камы, а у этой реки охранная зона – 200 м. И возможно, специалисты углядели потенциальный вред окружающей среде. Наконец, проект может не соответствовать результатам инженерных изысканий.

Сейчас у разработчиков проекта есть два пути: оспорить заключение в суде или исправить документы с учетом полученных замечаний как в технической части, так и в смете и отправить на повторную экспертизу. В госкорпорации «Туризм.РФ» сообщили, что выбран второй вариант.