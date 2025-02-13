Какие отели Анапы выбирают туристы после ЧП на Черном море

Несмотря на спад бронирований по Анапе в связи с разливом мазута в Черном море, отельеры удерживают цены на уровне прошлого года. Туристы реже, но все же заказывают размещение на лето-2025 в гостиницах курорта. Редакция TourDom.ru предложила туроператорам назвать объекты, пользующиеся спросом.

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Сразу у двух компаний – «Алеан» и «Дельфин» – в топ продаж в экономичном сегменте вошла «Фея Sunclub Resort & Spa» 3* на второй линии от моря на Пионерском проспекте, известная как бывшая «Фея-3». На территории несколько бассейнов, предусмотрены развлекательные программы. Минимальный тариф – без питания, но можно заказать и трехразовое. Небольшую гостиницу «Астория» 3* в поселке Витязево в 900 м от пляжа часто бронируют клиенты туроператоров «Алеана» и Fun&Sun.

Помимо названных объектов, среди лидеров по продажам в категории 3* у «Алеан» – Sun Beach (ex. «Фея-2») на берегу моря. Туристы выбирают и санаторий «Парус» в шаговой доступности от пляжа. В сегменте 4* популярны Alean Family Riviera на Пионерском проспекте и «Славянка» в Джемете. Спросом пользуется и Alean Doville 5*, работающий на «ультра все включено».

В список наиболее востребованных у туроператора «Дельфин» попали бюджетный пансионат «Одиссея» 2* в 50 м от моря и отель «Эмеральд» 3* в Витязево. В более высоком ценовом сегменте заказывают Fioleto 4* в Витязево и Moreleto 4* в центре Анапы, работающие по системе «ультра все включено», с большой территорией и подогреваемыми бассейнами.

В туроператоре Fun&Sun туристы чаще бронируют номера в Sea Breeze Resort 3* на Пионерском проспекте. В топе по продажам на лето-2025 «Резиденция Утриш» 3* в Сукко. Комплекс находится в 400 м от моря и подходит для спокойного отдыха. Среди вариантов в сегменте 4* – Grand Sapphire на Пионерском проспекте и Sofgrand в Витязево. В более высокой ценовой категории популярен «Гранд Отель Анапа» 5* на первой береговой линии.

У клиентов компании «МультиТур» пользуется спросом премиум-отель «Город мира Мираклеон» 5*. Из комплексов 4* востребованы Morea Family Resort и «Дивный мир усадьба Шато» в Джемете, а также «Бетон брют» в центре Анапы. Среди санаториев лидируют «Бригантина» и «Надежда».

Приводим цены на проживание в наиболее популярных отелях на 7 ночей с 7 июня на двоих взрослых. Гостиницы предоставляют разные варианты питания, поэтому указываем минимально возможный тариф. Отели расположены в порядке возрастания цен.

«Фея Sunclub Resort & Spa» («Фея-3») 3* – 32 тыс. руб. без питания «Астория» 3* – 35 тыс. руб. с завтраками «Одиссея» 2* – 42 тыс. руб. с трехразовым питанием Sun Beach Resort & Spa («Фея-2») 3* – 61 тыс. руб. без питания «Парус» 3*, санаторий – 65 тыс. руб., «все включено» Moreleto 4* – 88 тыс. руб., «ультра все включено» «Бригантина» 3*, санаторий – 97 тыс. руб. с трехразовым питанием Fioleto 4* – 140 тыс. руб., «ультра все включено» «Славянка» 4* – 145 тыс. руб., «все включено» Alean Family Riviera 4* – 176 тыс. руб., «ультра все включено» «Гранд Отель Анапа» 5* – 188 тыс. руб., «ультра все включено» Alean Doville 5* – 230 тыс. руб., «ультра все включено»

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