Куда поехать в августе 2025 года

Август — горячая пора пляжного отдыха. По статистике, 40 процента россиян в 2025 году взяли отпуск на лето, и 31 процент из них выбрали последний месяц. Где недорого отдохнуть в это время в России и за рубежом в 2025 году — в материале «Ленты.ру».

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Где отдохнуть в августе за границей

Черногория

Виза: не нужна.

Как добраться: авиабилеты из Москвы до Тивата (города на берегу Адриатического моря) с пересадкой стоят в среднем от 29 000 рублей на человека.

Где жить: гостиницу или отель семья из трех человек может найти от 15 000 рублей за ночь. Туры в Черногорию на семью из трех человек на неделю стоят от 330 000 рублей.

В конце лета в Черногории сохраняется жаркая, но не очень влажная погода. Вода в Адриатическом море в августе самая теплая за весь сезон, так как успевает прогреться.

В стране много интересных для туристов мест, например, необитаемый остров Святого Николая или искусственный остров Богородицы на Рифе. Также можно посетить одну из самых больших и красивых в Европе пещер — Джаловича. Для активного отдыха подойдет сплав по бурным горным рекам.

Одними из лучших курортов на побережье Адриатического моря считаются Тиват, Рафаиловичи, Петровац, Будва, Прчан, Бечичи и Ульцинь

Россияне могут отдыхать в Черногории без виз в течение 30 дней. Однако по прибытии в страну путешественники должны сразу зарегистрироваться и оплатить туристический налог.

Абхазия

Виза: не нужна.

Как добраться: самолетом из Москвы в Сочи, билет стоит от 7 000 рублей. Оттуда, например, до Гагры можно доехать на автобусе — билет будет стоить около 1 500 рублей. Также из Москвы до Сухума можно добраться на поезде — в августе билет на человека обойдется от 6 000 рублей.

Где жить: туристы с детьми могут остановиться в гостиницах и гостевых домах, работающих по системе «все включено». Семья из трех человек может снять номер или комнату от 4 000 рублей в сутки. Также в Абхазии в последнее время все чаще стали открываться глэмпинги.

Туры: в Абхазию на семью из трех человек стартуют от 130 000 рублей на семь дней.

Абхазия — небольшая страна, которая подойдет для семейного отдыха. Пляжный сезон начинается в июне, а к началу августа Черное море прогревается максимально. Температура воздуха в это время года держится на отметке примерно +30 градусов.

Если надоело лежать на пляже, можно забронировать конную прогулку в горы, посмотреть на достопримечательности Сухума, побывать в старинном селе Лыхны, где изготавливают легендарное одноименное вино, а также побродить по развалинам древнего города Питиунт. Стоит посетить и одно из самых узнаваемых мест этого региона — озеро Рица.

Лучшие направления для пляжного отдыха в Абхазии: Гагра, Пицунда, Сухум, Цандрыпш, Лдзаа, Багрипш, Гудаута, Гребешок и Агудзера

Для поездки в Абхазию виза не нужна. Кроме того, россияне могут РФ. Также можно использовать загранпаспорт, однако из-за штампа о пересечении границы потом могут быть проблемы с въездом в Грузию.

Болгария

Виза: национальная болгарская (если она уже открыта) или шенген.

Как добраться: на самолете, цена за авиабилет в одну сторону из Москвы в Софию с пересадкой в Стамбуле, Баку или Анталье будет стоить от 17 000 рублей.

Где жить: в местных отелях двое взрослых с ребенком могут снять номер стоимостью от 4 000 рублей за ночь.

Туры: цены на недельный отдых с пакетом «Все включено» на семь дней начинаются от 380 000 рублей.

Если выбирать направление для отдыха с детьми в Европе, можно рассмотреть Болгарию: семейный отдых у моря — самый популярный в стране, а местные черноморские курорты ориентированы на детей и их комфорт. Цены в стране невысокие, так что и сэкономить тоже получится.

Одни из самых популярных курортов в Болгарии — Золотые пески, Солнечный Берег, Несебр, Святой Влас, Бургас

В 2024 году Болгария частично присоединилась к Шенгенской зоне, поэтому для посещения придется получать Шенгенскую визу, по которой в стране можно пребывать до 90 дней. Если у вас открыта национальная виза Болгарии, Румынии или Кипра и срок ее действия еще не кончился, то въехать можно и по ней.

Вьетнам

Виза: не нужна.

Как добраться: стоимость билета на самолет в одну сторону из Москвы в Ханой стартует от 30 000 рублей.

Где жить: номер в местном отеле стоит от 3000 рублей в сутки на семью из трех человек.

Туры: отдых во Вьетнаме на семь дней будет стоить от 200 000 рублей на семью из трех человек.

Температура воздуха в августе во Вьетнаме держится в пределах +30 градусов, температура воды в Южно-Китайском море примерно такая же. Как правило, лето в этой стране дождливое, но именно на август приходится больше всего солнечных дней.

Во Вьетнаме также немало интересных мест, которые туристы могут посетить. Например, мавзолей правителя Хо Ши Мина или старинный храм на озере Хоан Кием. Также к просмотру доступны огромные статуи Иисуса Христа и Будды.

С детьми можно отправиться в самый большой в стране парк аттракционов Dai Nam Van Hien или аквапарк Dam Sen park.

По отзывам туристов, наиболее популярные курорты в стране — Нячанг, Фантьет, Дананг и Фукуок

Въезд в страну для россиян безвизовый — можно находиться 45 дней.

Китай

Виза: нужна.

Как добраться: самолетом из Москвы в Пекин. Стоимость авиабилета в одну сторону начинается от 18 000 рублей.

Где жить: стоимость съемного жилья в Китае начинается от 4 500 рублей в сутки на семью из трех человек с ребенком.

Туры: семидневный отдых для семьи из трех человек обойдется минимум в 200 000 рублей.

Лето на китайских курортах тоже нередко дождливое, однако температура воздуха и воды комфортна для отдыха. Кроме того, в курортной части страны есть множество пляжей с белым песком, где практически нет туристов.

Помимо морского отдыха, россияне могут посетить знаменитый Остров обезьян, центр буддизма Наньшань со множеством храмов и уютных парков, термальные источники Банлин и тропический лес Янода. С детьми можно отправиться в «Парк динозавров», Остров пиратов или посетить Остров легенд с подводным миром.

В числе самых популярных пляжных направлений в Китае — остров Хайнань, а также города-курорты Байдахэ, Циндао и Далянь

Долететь из России в Китай можно прямым рейсом. Посольство КНР в РФ принимает документы на оформление 11 категорий виз в страну. Есть ряд условий, при которых получать визу туристам из РФ не потребуется — например, если они приехали в составе тургруппы или прилетают сразу на Хайнань. Полный перечень требований можно уточнить при подаче заявления на визу в азиатскую страну.

Туристическую визу могут выдать иностранцу не более чем на 90 дней.

Шри-Ланка

Виза: нужна, на 30 дней можно оформить бесплатно по прилете.

Как добраться: авиабилет из Москвы в Коломбо в одну сторону с пересадками обойдется от 31 000 рублей на человека.

Где жить: за номер в местных отелях на ночь семья с ребенком заплатит от 6 100 рублей.

Туры: отдохнуть по системе «все включено» семья из трех человек может от 220 000 рублей за семь дней.

Погода на Шри-Ланке в августе держится в пределах +30…+32 градусов, вода примерно такой же температуры. Одним из самых популярных развлечений на острове считаются экскурсии на чайные плантации. Также в стране немало интересных храмов, которые рекомендуют посетить путешественникам: например, Золотой пещерный храм Дамбулла или храм Келания Раджа Маха Вихара в Келании.

В числе популярных семейных курортов на Шри-Ланке — Унаватуна, Тринкомале, Ваддува, Бентота, Велигама и Аругам-Бэй

Курорты Шри-Ланки идеально подходят для отдыха с детьми: комфортабельные отели, красивые национальные парки и заповедники, много фруктов. При выборе места для пляжного отдыха стоит уточнить, не слишком ли там сильные волны и не много ли кораллов у берега. Тогда отдых будет не только комфортным, но и безопасным.

Бесплатную визу граждане РФ могут получить по прилете в аэропорт. Документ выдается на 30 дней с правом однократного въезда и действует только для туристических целей. Для въезда на Шри-Ланку понадобится оформить электронное разрешение eVisa. Она обойдется в 50 долларов с человека, а для детей до 12 лет — бесплатно.

Для получения документов срок действия загранпаспорта должен быть не менее шести месяцев со дня прибытия в страну.

Азербайджан

Виза: не нужна.

Как добраться: стоимость авиабилета в одну сторону из Москвы в Баку летом 2025 года стартует от 13 400 рублей. Стоимость проживания в местных отелях начинается от 3000 рублей в сутки.

Туры: семейный отдых в августе на неделю для семьи из трех человек с ребенком стоит в среднем 160 000 рублей.

Здорово отдохнуть семьей получится на курортах Каспийского моря, например, в столице Азербайджана — Баку. Пляжный сезон здесь продолжается с мая по октябрь.

Собираясь в августе в Азербайджан, нужно быть готовым к тому, что столбики термометров будут подниматься до +35-40 градусов. Температура воды при этом будет около +25 градусов.

Из достопримечательной в Баку можно отметить Старый город с дворцовым комплексом XIII века, Национальный заповедник с грязевыми ваннами и розовое озеро. Кроме того, страна славится своим сухофруктами и орехами, недорого приобрести их можно на рынке Яшил базар.

Для посещения страны россиянам виза не нужна, но находиться в Азербайджане туристы могут не более 90 дней.

Казахстан

Виза: не нужна.

Как добраться: стоимость билета на самолет в одну сторону из Москвы в Актау (города на берегу Каспийского моря) начинается от 13 400 рублей.

Где жить: цены на размещение в местных отелях стартуют от 3000 рублей в сутки.

Туры: на семью из трех человек можно приобрести от 160 000 рублей на неделю.

Актау называют «‎Казахстанским Дубаем». Летом в там довольно прохладное море — около +20 градусов, однако в августе оно может прогреваться до +23-25 градусов.

В Актау можно не только отдохнуть на пляже, но и увидеть потрясающие природные памятники, чистейшие озера и изучить любопытную архитектуру города. Гости также могут отправиться на радоновые источники и посетить караванные тропы Великого шелкового пути.

Самые знаменитые городские пляжи в Актау — это «Маракеш», «Солдатский», «Манила», «Достар» и «Нур-Плаза»

Россияне могут въезжать в Казахстан по внутреннему паспорту РФ на срок до 30 дней.

Где отдохнуть в августе в России

Курорты Краснодарского края

Если говорить о недорогом отдыхе в России этим летом, оптимальными вариантами для поездок станут курорты Краснодарского края. Классические направления — Анапа и Геленджик — всегда популярны и востребованы среди туристов, но если хочется попробовать что-то новое, можно отправиться в курортный поселок Кучугуры или в станицу Голубицкая.

Разлив мазута в Черном море 15 декабря 2024 года в Керченский пролив вылилось более 4 тысяч тонн мазута из танкеров, перевозивших нефтепродукты. Топливо вынесло на побережье Черного моря, в том числе в Краснодарском крае. От загрязнения пострадали морские животные, растения, вода и грунт. Сейчас местные власти и волонтеры делают все возможное, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия разлива мазута, пляжи Анапы обещают привести в нормативное состояние к началу пляжного сезона.

Кучугуры

Как добраться: из Москвы на поезде до станции «Тамань-Пассажирская» — от 9 500 за билет. Будьте готовы к тому, что от станции до Кучугур придется Темрюке на двух автобусах. Также от Тамани до Кучугур можно доехать на такси — в среднем поездка будет стоить около 1 300 рублей.

Где жить: в местных гостиных домах семья с ребенком в августе за сутки разместится от 3 500 рублей.

Кучугуры — крошечное поселение в Темрюкском районе Краснодарского края: здесь проживают не более 2 500 человек. В первую очередь направление подойдет семьям с детьми, желающим отдохнуть спокойно и недорого.

В этой местности вода прогревается быстро, а вход в море — пологий, поэтому здесь безопасно учиться плавать. Еще в Кучугурах есть песчаные пляжи, красивые закаты, водные развлечения, маленькие домашние кафе и рестораны, а также много персиковых садов, рассказала Журавлева. При этом местные жители держат недорогие гостиницы и сдают квартиры по доступным ценам.

Достопримечательностей в Кучугурах немного, но туристов привлекают грязевые вулканы: Азовское пекло и Тиздар. Еще в 50 километрах находится казачья станица «Атамань», где можно узнать об истории края, а в 10 километрах — станица Голубицкая.

Голубицкая

Как добраться: До Голубицкой из Москвы тоже можно доехать на поезде: цена за билет в одну сторону до Тамани составит от 9 500 рублей на человека.

Где жить: самый распространенный вид размещения в Голубицкой — гостевые дома и частный сектор. Но отели, базы отдыха и мини-гостиницы тоже есть. Семья с ребенком может отдохнуть там за 3 500 рублей в сутки.

Те, кто хочет заняться здоровьем, обязательно посещают местное Грязевое озеро и лечатся черными грязями, богатыми сероводородом, бромом и йодом. Крупных достопримечательностей в Голубицкой нет, но туристам нравится посещать цветущую Долину лотосов, крокодиловую ферму, аквапарк и дельфинарий, рассказала Мария Журавлева.

Одно из главных преимуществ станицы — возможность заниматься серфингом и дайвингом. Туристы особенно хвалят западную часть курорта и ловят там волны круглый год.

« Г о л у б и ц к а я , к а к и К у ч у г у р ы , с л а в и т с я л е ч е б н ы м и г р я з я м и , п е с ч а н ы м п о б е р е ж ь е м и т е п л ы м м о р е м . О д н а к о с ю д а т у р и с т ы ч а щ е н а в е д ы в а ю т с я з а п о к у п к а м и н а м е с т н ы х р ы н к а х и б а з а р а х к у б а н с к и х п р о д у к т о в и в к у с н ы х в и н . В о к р у г с т а н и ц ы н а с ч и т ы в а е т с я б о л е е 1 6 0 0 г е к т а р о в в и н о г р а д н и к о в » , — Мария Журавлева, PR-менеджер.

Новороссийск

Как добраться: до Новороссийска из Москвы можно напрямую доехать на поезде. Билет в одну сторону обойдется от 5 500 рублей на человека.

Где жить: остановиться в Новороссийске можно в гостиницах, санаториях, на базах отдыха и в пансионатах, а также в частном секторе. Стоимость жилья начинается от 5 800 рублей за ночь на семью из трех человек.

В Новороссийске можно недорого и интересно отдохнуть с ребенком в августе. Этот город с каждым годом привлекает все больше туристов, а инфраструктура для гостей расширяется. Кроме того, в это время года на Черноморском побережье — разгар купального сезона.

Гостям Новороссийска стоит посетить озеро Абрау и заодно знаменитую винодельню Абрау-Дюрсо, побывать на Суджукской косе и на смотровой площадке «Семь ветров», посетить замок Голицына и планетарий имени Гагарина, а также прогуляться по Новороссийской набережной.

Лучше купаться на пляжах подальше от города, например, на выходе из бухты, в курортных поселках Мысхако, Южная Озереевка, Широкая Балка или на хуторе Дюрсо

Калининградская область

Зеленоградск

Как добраться: вылет из Москвы в Калининград будет стоить в среднем от 6 000 рублей на человека. От Калининграда до Зеленоградска можно доехать на электричке — цена билета около 100 рублей.

Где жить: доступное жилье можно найти в частном секторе от 4000 рублей за ночь, в местных отелях стоимость номера на семью с ребенком начинается от 7000 рублей за ночь.

Если же Краснодарский край кажется слишком предсказуемым направлением, можно отправиться на побережье Балтийского моря — например, в Зеленоградск. Этот небольшой уютный город на побережье Балтийского моря в 32 километрах от Калининграда еще в XIX веке называли «королевским курортом».

Ширина пляжной полосы Зеленоградска достигает 200 метров, а на мелком золотистом песке приятно отдыхать даже ранней весной. Уклон пляжа невысокий, поэтому дети могут безопасно купаться

В Зеленоградске сохранились добротная немецкая архитектура и красивая пешеходная аллея с видом на море. Также отсюда можно отправиться на экскурсию в национальный парк «Куршская коса».

Кавказ

Дагестан

Как добраться: стоимость билета на самолет в одну сторону из Москвы в Махачкалу стартует от 6600 рублей за билет.

Где жить: семья с ребенком может разместиться в местных отелях от 2500 рублей в сутки.

В Республике Дагестан в августе можно отдохнуть на берегу Каспийского моря. Здесь можно долго гулять по побережью, любоваться горами, дегустировать сытную местную кухню, заниматься водными видами спорта и отдыхать в семейном кругу, отметила Журавлева.

В августе в Дагестане довольно комфортная погода — около +20-25 градусов тепла. После отдыха на море туристы могут отправиться в крупнейший одинокий бархан в России и Европе Сарыкум, где снимали известный советский фильм «Белое солнце пустыни». Также отдыхающим советуют посетить старейший мусульманский храм России — соборную Джуму-мечеть — и гору Пушкин-Тау, напоминающую профиль русского поэта Александра Пушкина.

Популярные пляжные направления в Дагестане — Дербент, Махачкала, Каспийск и Избербаш

Байкал

Отдых на Байкале — уникальная возможность насладиться природой, кристально чистой водой и разнообразными активностями для всей семьи. В августе на Байкале наступает бархатный сезон, что делает этот период идеальным для пляжного отдыха, уверена блогер и автор путеводителей по Байкалу Елена Чемезова. Основные направления для пляжного отдыха в августе, по ее мнению, — это острова Ольхон, Энхалук и Горячинск.

Остров Ольхон

Как добраться: цены на авиабилеты до Иркутска из Москвы в августе начинаются от 14 000 рублей в одну сторону на человека. Далее от Иркутска можно добраться до острова на маршрутке, пароме, теплоходе. В высокий сезон рекомендуется приобретать билеты на общественный транспорт заранее.

Где жить: стоимость проживания на Ольхоне начинается от 4 500 за ночь для семьи из трех человек.

Туры: многие туроператоры предлагают организованные туры на Ольхон, включающие транспорт, проживание и экскурсии на любой бюджет. Например, на начало августа можно найти тур на троих стоимостью от 170 000 рублей. От Иркутска туры могут стоить дешевле, но билеты на самолет придется покупать самостоятельно.

Ольхон — самый крупный остров на Байкале, известный своими песчаными пляжами и живописными пейзажами. Он является одним из культовых мест на озере Байкал. Это направление идеально подойдет для семейного отдыха с детьми, благодаря мягкому климату и развитой инфраструктуре, рассказала Чемезова.

На острове Ольхон есть несколько пляжей: например, Сарайский пляж рядом с мысом Бурхан или Песчаный пляж в районе соседней деревни. Тут мягкий песок и пологий вход в воду, что также безопасно для детей.

Поселок Горячинск

Как добраться: цены на авиабилеты до Улан-Удэ начинаются от 16 500 рублей на человека. Далее до поселка можно добраться на автобусе.

Где жить: проживание в санаториях и гостевых домах стоит от 4000 за ночь.

Туры: в августе семидневный отдых на семью будет стоить от 185 000 рублей. От Иркутска туры могут стоить дешевле, но билеты на самолет придется покупать самостоятельно.

Горячинск — популярный курорт на северо-восточном берегу Байкала, известный своими термальными источниками и спокойной атмосферой. Он подойдет для оздоровительного отдыха с детьми. А еще здесь можно купаться в любую погоду: вода в горячих источниках прогревается почти до +40 градусов.

Средний чек в местных кафе и столовых — всего 250-700 рублей на человека. Причем местная кухня включает в себя как традиционные байкальские и бурятские блюда, так и домашние блюда русской кухни.

Поселок Новый Энхалук

Как добраться: цены на авиабилеты из Москвы до Улан-Удэ начинаются от 16 500 рублей на человека. Далее от Улан-Удэ до поселка можно доехать на автобусе.

Где жить: проживание в Энхалуке обойдется от 4000 рублей за ночь. Здесь можно найти как комфортные гостиницы, так и уютные гостевые дома.

Энхалук — живописное место на восточном побережье Байкала, известное роскошными песчаными пляжами и мягким климатом. Место подходит для спокойного семейного отдыха с детьми. Питание в местных кафе и столовых обойдется в 200-600 рублей на человека. Можно попробовать бурятскую кухню и свежайшую байкальскую рыбу, рассказала Чемезова.

Куда еще поехать отдыхать в августе

Узбекистан

Как добраться: стоимость билета на самолет из Москвы в Ташкент составит от 13 300 рублей.

Где жить: остановиться в трехзвездочном отеле Ташкента семья с ребенком может минимум за 5 000 рублей в сутки.

Туры: семь дней отдыха стоят от 108 000 рублей.

Страна славится славится богатой природой, искусными ремеслами, лазурными мечетями, красочными рынками и культурой чаепития. Добраться до Узбекистана туристам из России несложно: для посещения страны виза не нужна, а полет до Ташкента займет не больше 4 часов.

Киргизия

Как добраться: стоимость билета на самолет из Москвы в Бишкек составит от 8700 рублей.

Где жить: остановиться в трехзвездочном отеле Бишкека семья с ребенком может от 4000 рублей в сутки.

Туры: отдохнуть по системе «все включено» в стране можно от 110 000 рублей за неделю.

Направление подходит туристам, которых привлекают горные пейзажи, активный отдых, сытные застолья и восточный колорит. Отдых в Киргизии может быть разнообразным: здесь можно увидеть горные вершины Тянь-Шаня, выбрать сувениры на древнем базаре «Жайма» и поболеть за наездников на Всемирных играх кочевников.