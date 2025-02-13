Эксперт рассказал о развитии турпотока на Дальний Восток

Об этом заявил сегодня на Форуме устойчивого развития туризма замглавы Минвостокразвития Виталий Алтабаев.

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По его словам, в прошлом году туристический поток в ДФО вырос на 4,2% и составил более 6,2 млн человек. Согласно отраслевому нацпроекту, этот показатель к 2030 году должен возрасти до 12 млн туристов.

Для увеличения приема путешественников расширяется гостиничная сеть. Так, в 2023–2024 году на поддержку туристического комплекса направлено 18 млрд руб., создан дополнительный фонд емкостью 14 тыс. номеров.

Как отметил В. Алтабаев, туризм – наиболее сложная отрасль.