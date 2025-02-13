Эксперт перечислила необычные способы провести романтические выходные

Необязательно лететь в Париж, чтобы устроить сюрприз на День всех влюбленных, можно отправиться на российские горнолыжные курорты, считает руководитель PR-департамента отеля Palmira Business Club Юлия Морозова. Необычные способы провести романтические выходные она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

« П о м и м о п о п у л я р н о й К р а с н о й П о л я н ы , с т о и т о б р а т и т ь в н и м а н и е н а с н е ж н ы е с к л о н ы в А р х ы з е , Ш е р е г е ш е и л и М а н ж е р о к е , — з а я в и л а э к с п е р т . — К а т а н и е н а л ы ж а х и л и с н о у б о р д е , а т а к ж е в е л и к о л е п н ы е п р и р о д н ы е п е й з а ж и с о з д а д у т и д е а л ь н у ю а т м о с ф е р у д л я р о м а н т и к и » .

По словам Морозовой, более доступный с точки зрения логистики вариант — отправиться за город, где можно найти развлечения на любой вкус.

« Н а п р и м е р , г л э м п и н г — э т о о т л и ч н ы й с п о с о б б ы т ь б л и ж е к п р и р о д е , н е о т к а з ы в а я с ь о т к о м ф о р т а , — п о я с н и л а о н а . — У ю т н ы е д о м и к и с п а н о р а м н ы м и о к н а м и , к а м и н и з в е з д н о е н е б о н а д г о л о в о й п о д а р я т н е з а б ы в а е м ы е в п е ч а т л е н и я » .

Для тех, кто предпочитает активный отдых, также есть множество необычных вариантов, продолжила эксперт. В частности, можно посетить ферму с альпаками или же отправиться в путешествие по усадьбам известных художников и писателей.

Ранее россияне назвали Санкт-Петербург самым романтичным городом России, который идеально подходит для путешествий на День всех влюбленных. Также в топ-5 рейтинга вошли Сочи, Москва, Казань и Калининград.