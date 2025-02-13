На горнолыжных курортах Алтая появились инновационные сервисы

На горнолыжных склонах курорта на Алтае появились сервисы ИИ
Система сервисов искусственного интеллекта (ИИ), включающая в себя видеокамеры наблюдения, аудио-устройства и геосервисы, появилась на горнолыжных склонах всесезонного курорта "Манжерок" в Республике Алтай для усиления безопасности трасс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе курорта.
На всесезонном курорте "Манжерок" в Республике Алтай с 13 по 16 февраля впервые проходит чемпионат России по горнолыжному спорту.
"AI-сервисы объединены в систему: решения на базе компьютерного зрения способны анализировать данные с видеокамер наблюдения, аудио-сервисы анализируют радиоэфир, а геосервисы отслеживают местонахождение спасателей. <…> AI-сервисы помогают отслеживать ситуацию на туристических объектах, чтобы в случае необходимости оперативно среагировать и оказать необходимую помощь", - сообщили в пресс-службе.
Искусственный интеллект оперативно реагирует на любые негативные события на горнолыжных склонах: падения, столкновения, выезд за пределы трасс и другое. Если произойдет инцидент, система мгновенно подаст сигнал о происшествии спасателям и передаст им по рации команды. Присутствие камер на трассах составляет 85%.
"Также планируем расширить применение умных технологий на летних трассах курорта, чтобы обеспечить безопасность на велосипедных и пешеходных маршрутах. Уверен, искусственный интеллект способен оказать неоценимую помощь в развитии и туристической инфраструктуры страны", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правления "Сбера" Станислава Кузнецова.
Система в режиме реального времени отображает ситуацию на цифровом "двойнике" склонов. Так, если человек дольше 10 секунд лежит на склоне, то система распознает это как инцидент и подает сигнал спасателям. Также определяется и неуверенное катание людей на склонах, нарушение ими скоростного режима и другие рисковые ситуации, которые могут привести к падениям и травмам. Таким туристам можно рекомендовать пройти обучение с инструктором или сменить трассу на более легкую.
О новшествах курорта
Сервисы могут работать как в облаке, так и интегрироваться в действующую IT-инфраструктуру. Они разработаны и запатентованы Центром искусственного интеллекта блока "Сервисы" Сбера.
Также сообщается, что в будущем планируется расширить функционал сервисов. "Например, умные решения смогут помочь оптимизировать загруженность подъемников, ресторанов, пунктов проката и работу ресепшен. Пилотная эксплуатация AI-сервисов на горнолыжных склонах курорта "Манжерок" продлится до 31 марта на основе собранных данных с 60 камер видеонаблюдения Сбер продолжит обучение нейросетевых моделей", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, в этом сезоне курорт первым в мире начал использовать для ограждения трасс сети с люминисцентным покрытием, которые повышают безопасность катания в плохую погоду и вечернее время.