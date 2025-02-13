На горнолыжных курортах Алтая появились инновационные сервисы

Система сервисов искусственного интеллекта (ИИ), включающая в себя видеокамеры наблюдения, аудио-устройства и геосервисы, появилась на горнолыжных склонах всесезонного курорта "Манжерок" в Республике Алтай для усиления безопасности трасс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе курорта.

На всесезонном курорте "Манжерок" в Республике Алтай с 13 по 16 февраля впервые проходит чемпионат России по горнолыжному спорту.

" A I - с е р в и с ы о б ъ е д и н е н ы в с и с т е м у : р е ш е н и я н а б а з е к о м п ь ю т е р н о г о з р е н и я с п о с о б н ы а н а л и з и р о в а т ь д а н н ы е с в и д е о к а м е р н а б л ю д е н и я , а у д и о - с е р в и с ы а н а л и з и р у ю т р а д и о э ф и р , а г е о с е р в и с ы о т с л е ж и в а ю т м е с т о н а х о ж д е н и е с п а с а т е л е й . < … > A I - с е р в и с ы п о м о г а ю т о т с л е ж и в а т ь с и т у а ц и ю н а т у р и с т и ч е с к и х о б ъ е к т а х , ч т о б ы в с л у ч а е н е о б х о д и м о с т и о п е р а т и в н о с р е а г и р о в а т ь и о к а з а т ь н е о б х о д и м у ю п о м о щ ь " , - с о о б щ и л и в п р е с с - с л у ж б е .

Искусственный интеллект оперативно реагирует на любые негативные события на горнолыжных склонах: падения, столкновения, выезд за пределы трасс и другое. Если произойдет инцидент, система мгновенно подаст сигнал о происшествии спасателям и передаст им по рации команды. Присутствие камер на трассах составляет 85%.

" Т а к ж е п л а н и р у е м р а с ш и р и т ь п р и м е н е н и е у м н ы х т е х н о л о г и й н а л е т н и х т р а с с а х к у р о р т а , ч т о б ы о б е с п е ч и т ь б е з о п а с н о с т ь н а в е л о с и п е д н ы х и п е ш е х о д н ы х м а р ш р у т а х . У в е р е н , и с к у с с т в е н н ы й и н т е л л е к т с п о с о б е н о к а з а т ь н е о ц е н и м у ю п о м о щ ь в р а з в и т и и и т у р и с т и ч е с к о й и н ф р а с т р у к т у р ы с т р а н ы " , - ц и т и р у е т п р е с с - с л у ж б а з а м е с т и т е л я п р е д с е д а т е л я п р а в л е н и я "Сбера" Станислава Кузнецова.

Система в режиме реального времени отображает ситуацию на цифровом "двойнике" склонов. Так, если человек дольше 10 секунд лежит на склоне, то система распознает это как инцидент и подает сигнал спасателям. Также определяется и неуверенное катание людей на склонах, нарушение ими скоростного режима и другие рисковые ситуации, которые могут привести к падениям и травмам. Таким туристам можно рекомендовать пройти обучение с инструктором или сменить трассу на более легкую.

О новшествах курорта

Сервисы могут работать как в облаке, так и интегрироваться в действующую IT-инфраструктуру. Они разработаны и запатентованы Центром искусственного интеллекта блока "Сервисы" Сбера.

Также сообщается, что в будущем планируется расширить функционал сервисов. "Например, умные решения смогут помочь оптимизировать загруженность подъемников, ресторанов, пунктов проката и работу ресепшен. Пилотная эксплуатация AI-сервисов на горнолыжных склонах курорта "Манжерок" продлится до 31 марта на основе собранных данных с 60 камер видеонаблюдения Сбер продолжит обучение нейросетевых моделей", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в этом сезоне курорт первым в мире начал использовать для ограждения трасс сети с люминисцентным покрытием, которые повышают безопасность катания в плохую погоду и вечернее время.