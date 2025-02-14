В России появилось руководство по созданию туристических троп

Агентство стратегических инициатив совместно с Министерством экономического развития РФ представили руководство по созданию туристических троп "Технологии и практики организации туристических троп и сопутствующей инфраструктуры". Презентация прошла в рамках Камчатского инвестиционного форума, сообщили в пресс-службе АСИ.
"Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Минэкономразвития России представили руководство "Технологии и практики организации туристических троп и сопутствующей инфраструктуры". Документ, презентованный в ходе Камчатского инвестиционного форума на сессии "Следуем тропами: опыт, компетенции и практики строительства туристических троп", станет ключевым инструментом для развития активного туризма и повышения качества жизни граждан", - сказано в сообщении.
По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, сегодня необходимо формирование системного подхода и единых правил обустройства троп.
"Эти подходы должны учитывать запросы тех, кто проектирует и создает новые маршруты и, конечно, самих туристов", - привела его слова пресс-служба.
Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в свою очередь отметила, что формирование национальной системы туристических троп станет "инструментом повышения инвестиционной привлекательности, узнаваемости территорий и источником роста доходов местных жителей". А по мнению заместителя генерального директора - директора дивизиона "Городская экономика" АСИ Ольги Захаровой, развитие национальной системы туристических троп "откроет новые возможности для активного отдыха, сделав его доступным для всех категорий граждан", а также "создаст современную инфраструктуру, которая укрепит внутренний туризм и повысит качество жизни россиян".
Структура документа
В АСИ рассказали, что новое руководство содержит восемь разделов и построено так, чтобы дать четкое представление о последовательном движении по этапам создания тропы любого масштаба и бюджета.
"Это делает пособие важным методическим инструментом для учета необходимых работ, подбора команды и исполнителей, сбора исследовательских данных, формирования бюджетов, сроков проектирования и реализации проектов троп", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, документ содержит теоретическую базу и практические механизмы проектирования, строительства и управления туристическими тропами. Руководство предназначено для представителей органов власти, отвечающих за управление природными ресурсами и развитие туризма, бизнеса, некоммерческих организаций, волонтерских движений, а также студентов и специалистов в сфере активного туризма.
Работа АСИ и Минэкономразвития РФ
По поручению президента РФ Владимира Путина по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" в 2022 году АСИ совместно с Минэкономразвития, ВЭБ.РФ, а также органами федеральной и региональной исполнительной власти, разрабатывают проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Законодательные изменения предусматривают правовое регулирование вопросов создания, использования и управления туристическими тропами. Именно поэтому руководство станет первым шагом к тому, чтобы комплексно показать текущую ситуацию и существующие подходы к созданию троп в самом широком смысле.