В России появилось руководство по созданию туристических троп

Агентство стратегических инициатив совместно с Министерством экономического развития РФ представили руководство по созданию туристических троп "Технологии и практики организации туристических троп и сопутствующей инфраструктуры". Презентация прошла в рамках Камчатского инвестиционного форума, сообщили в пресс-службе АСИ.

" А г е н т с т в о с т р а т е г и ч е с к и х и н и ц и а т и в (АСИ) совместно с Минэкономразвития России представили руководство "Технологии и практики организации туристических троп и сопутствующей инфраструктуры". Документ, презентованный в ходе Камчатского инвестиционного форума на сессии "Следуем тропами: опыт, компетенции и практики строительства туристических троп", станет ключевым инструментом для развития активного туризма и повышения качества жизни граждан", - сказано в сообщении.

По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, сегодня необходимо формирование системного подхода и единых правил обустройства троп.

" Э т и п о д х о д ы д о л ж н ы у ч и т ы в а т ь з а п р о с ы т е х , к т о п р о е к т и р у е т и с о з д а е т н о в ы е м а р ш р у т ы и , к о н е ч н о , с а м и х т у р и с т о в " , - п р и в е л а е г о с л о в а п р е с с - с л у ж б а .

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в свою очередь отметила, что формирование национальной системы туристических троп станет "инструментом повышения инвестиционной привлекательности, узнаваемости территорий и источником роста доходов местных жителей". А по мнению заместителя генерального директора - директора дивизиона "Городская экономика" АСИ Ольги Захаровой, развитие национальной системы туристических троп "откроет новые возможности для активного отдыха, сделав его доступным для всех категорий граждан", а также "создаст современную инфраструктуру, которая укрепит внутренний туризм и повысит качество жизни россиян".

Структура документа

В АСИ рассказали, что новое руководство содержит восемь разделов и построено так, чтобы дать четкое представление о последовательном движении по этапам создания тропы любого масштаба и бюджета.

" Э т о д е л а е т п о с о б и е в а ж н ы м м е т о д и ч е с к и м и н с т р у м е н т о м д л я у ч е т а н е о б х о д и м ы х р а б о т , п о д б о р а к о м а н д ы и и с п о л н и т е л е й , с б о р а и с с л е д о в а т е л ь с к и х д а н н ы х , ф о р м и р о в а н и я б ю д ж е т о в , с р о к о в п р о е к т и р о в а н и я и р е а л и з а ц и и п р о е к т о в т р о п " , - о т м е т и л и в п р е с с - с л у ж б е .

Кроме того, документ содержит теоретическую базу и практические механизмы проектирования, строительства и управления туристическими тропами. Руководство предназначено для представителей органов власти, отвечающих за управление природными ресурсами и развитие туризма, бизнеса, некоммерческих организаций, волонтерских движений, а также студентов и специалистов в сфере активного туризма.

Работа АСИ и Минэкономразвития РФ

По поручению президента РФ Владимира Путина по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" в 2022 году АСИ совместно с Минэкономразвития, ВЭБ.РФ, а также органами федеральной и региональной исполнительной власти, разрабатывают проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Законодательные изменения предусматривают правовое регулирование вопросов создания, использования и управления туристическими тропами. Именно поэтому руководство станет первым шагом к тому, чтобы комплексно показать текущую ситуацию и существующие подходы к созданию троп в самом широком смысле.