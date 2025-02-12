Почему россияне стали чаще ездить в командировки на поезде

Российские предприятия стали чаще отправлять сотрудников в командировки на поезде. Это следует из статистики компании «Аэроклуб». Внутренние перевозки в 2024 году выросли на 13%. Чаще всего едут в Москву (+16%), Санкт-Петербург (+12%) и Нижний Новгород (+16%). В топ уже традиционно вошли Ростов-на-Дону и Краснодар, а также Воронеж.

Как объяснила управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова, динамика объясняется как объективными изменениями деловой активности, так и внешними факторами. Спрос стимулировало «удобство путешествий из центра города в центр точки назначения в сочетании с приостановкой работы ряда аэропортов в южных регионах». Кроме того, поезда пунктуальнее, что критично для бизнеса.

Большим спросом пользовались международные маршруты деловых поездок – показатели продаж выросли на 61% к 2023 году. При этом в целом доля путешествий на поездах в структуре командировок бизнес-туристов осталась на прежнем уровне. Чаще всего на поездах ездили в Минск, Шанхай, Пекин, Нанкин и Брест.