Туристы раскритиковали горнолыжные курорты Подмосковья

«Лед и сахарный песок»: туристы недовольны снегом на горнолыжных курортах Подмосковья
Малоснежная зима в московском регионе сказывается на качестве катания на горнолыжных курортах области. В профильных чатах туристы делятся друг с другом впечатлениями об отдыхе.
В условиях дефицита снега на склонах работают снежные пушки. Однако лыжники и сноубордисты иногда оказываются недовольны.
«Покрытие вообще не комильфо. Лед и сахарный песок». «А снег есть где-то у вас? Никто ничего не накидывает. Лед и всё уже до земли протерто».
Некоторые трассы на популярных курортах недоступны для катания, а туристы, по их словам, не могут получить актуальную информацию.
«Сегодня предварительно позвонили, чтобы уточнить, работают ли интересующие нас склоны. Приехали, а интересующий нас склон закрыт», – написала туристка в официальной группе во «ВКонтакте» парка «Волен и Степаново».
Впрочем, как выяснила редакция TourDom.ru, многие любители зимнего спорта вполне довольны своим отдыхом здесь и оставляют положительные отзывы о катании в том же парке «Волен», делятся видео.
«Снег искусственный, но в целом катание хорошее». «Для такой погоды отличные склоны, для начинающих самое то. Катался во вторник, всё гуд!». «Вчера как будто на Красную Поляну из Адлера съездил. За Рогачевским шоссе прямо зима-зима. Вернулся – опять весна и снега нет», – рассказал турист о катании в Степаново.
Некоторым понравилось вечернее катание:
«Склоны огонь! Никого почти нет. Снежные пушки пылят на пятой трассе».
А опытные лыжники советуют приезжать к подъемникам утром или днем: дескать, к вечеру склоны раскатывают, и появляются «камни».
Пользователи предлагают подмосковным курортам брать пример с более крупных горнолыжек на Кавказе и ежедневно оповещать в соцсетях, какие трассы работают, какие нет. Как нам удалось выяснить, всю необходимую информацию можно найти, но на официальных сайтах. А туда многие туристы не заходят.
В частности, в парке «Волен» 12 февраля до 00:00 работают склоны 5, 6, 11–13, до 22:00 – инструкторский № 7. Закрыты 1–4, а также 9–10. В Степаново недоступны склоны 2, 5, инструкторский 2. В Сорочанах открыты склоны 1, 2, 3 и 3а, 4 и 5, 6, 6а, 7, 8, недоступны 9 и 10. Желающие могут попасть в «Тюбинг-парк» и «Карусель-тюбинг».
Редакция TourDom.ru направила запрос в спортивный парк «Волен и Степаново».
Отметим, прогнозы метеорологов на ближайшие дни для лыжников и сноубордистов утешительные – в Москве и Подмосковье в выходные ожидаются снегопады, всю следующую неделю простоит морозная погода.
Ранее TourDom писал, что в горах Красной Поляны 3–4 февраля прошел обильный снегопад. В целях безопасности катание на курорте Роза Хутор выше отметки 1600 м было закрыто, на Красной Поляне также был недоступен «верх».