Туристы раскритиковали горнолыжные курорты Подмосковья

Малоснежная зима в московском регионе сказывается на качестве катания на горнолыжных курортах области. В профильных чатах туристы делятся друг с другом впечатлениями об отдыхе.

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В условиях дефицита снега на склонах работают снежные пушки. Однако лыжники и сноубордисты иногда оказываются недовольны.

« П о к р ы т и е в о о б щ е н е к о м и л ь ф о . Л е д и с а х а р н ы й п е с о к » . « А с н е г е с т ь г д е - т о у в а с ? Н и к т о н и ч е г о н е н а к и д ы в а е т . Л е д и в с ё у ж е д о з е м л и п р о т е р т о » .

Некоторые трассы на популярных курортах недоступны для катания, а туристы, по их словам, не могут получить актуальную информацию.

« С е г о д н я п р е д в а р и т е л ь н о п о з в о н и л и , ч т о б ы у т о ч н и т ь , р а б о т а ю т л и и н т е р е с у ю щ и е н а с с к л о н ы . П р и е х а л и , а и н т е р е с у ю щ и й н а с с к л о н з а к р ы т » , – н а п и с а л а т у р и с т к а в о ф и ц и а л ь н о й г р у п п е в о « В К о н т а к т е » п а р к а « В о л е н и С т е п а н о в о » .

Впрочем, как выяснила редакция TourDom.ru, многие любители зимнего спорта вполне довольны своим отдыхом здесь и оставляют положительные отзывы о катании в том же парке «Волен», делятся видео.

« С н е г и с к у с с т в е н н ы й , н о в ц е л о м к а т а н и е х о р о ш е е » . « Д л я т а к о й п о г о д ы о т л и ч н ы е с к л о н ы , д л я н а ч и н а ю щ и х с а м о е т о . К а т а л с я в о в т о р н и к , в с ё г у д ! » . « В ч е р а к а к б у д т о н а К р а с н у ю П о л я н у и з А д л е р а с ъ е з д и л . З а Р о г а ч е в с к и м ш о с с е п р я м о з и м а - з и м а . В е р н у л с я – о п я т ь в е с н а и с н е г а н е т » , – р а с с к а з а л т у р и с т о к а т а н и и в С т е п а н о в о .

Некоторым понравилось вечернее катание:

« С к л о н ы о г о н ь ! Н и к о г о п о ч т и н е т . С н е ж н ы е п у ш к и п ы л я т н а п я т о й т р а с с е » .

А опытные лыжники советуют приезжать к подъемникам утром или днем: дескать, к вечеру склоны раскатывают, и появляются «камни».

Пользователи предлагают подмосковным курортам брать пример с более крупных горнолыжек на Кавказе и ежедневно оповещать в соцсетях, какие трассы работают, какие нет. Как нам удалось выяснить, всю необходимую информацию можно найти, но на официальных сайтах. А туда многие туристы не заходят.

В частности, в парке «Волен» 12 февраля до 00:00 работают склоны 5, 6, 11–13, до 22:00 – инструкторский № 7. Закрыты 1–4, а также 9–10. В Степаново недоступны склоны 2, 5, инструкторский 2. В Сорочанах открыты склоны 1, 2, 3 и 3а, 4 и 5, 6, 6а, 7, 8, недоступны 9 и 10. Желающие могут попасть в «Тюбинг-парк» и «Карусель-тюбинг».

Редакция TourDom.ru направила запрос в спортивный парк «Волен и Степаново».

Отметим, прогнозы метеорологов на ближайшие дни для лыжников и сноубордистов утешительные – в Москве и Подмосковье в выходные ожидаются снегопады, всю следующую неделю простоит морозная погода.

Ранее TourDom писал, что в горах Красной Поляны 3–4 февраля прошел обильный снегопад. В целях безопасности катание на курорте Роза Хутор выше отметки 1600 м было закрыто, на Красной Поляне также был недоступен «верх».