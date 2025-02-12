Эксперты объяснили, почему в России стало больше гостиниц

В России растет количество гостиниц
На начало января 2025 года в России было зарегистрировано более 39 тысяч ИП и компаний, оказывающих гостиничные услуги, пишет «Коммерсантъ». Год к году показатель, по данным сервиса «Контур.Фокус», вырос более чем на 5%. По данным Росстата, гостями российских отелей в январе-ноябре 2024 года стали более 79 млн человек. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 11%.
Основные причины увеличения числа гостиниц — это развитие внутреннего туризма и восстановление въездного, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин:
— Прежде всего влияет развитие и популярность внутреннего туризма, по итогам прошлого года это было как минимум 90 млн поездок. Это все дает перспективы для дальнейшего привлечения как инвесторов, так и компаний, которые занимаются туризмом. Как раз нехватка гостиничной инфраструктуры, зачастую высокие цены, еще недостаточная конкуренция — это то, что сдерживает развитие туристических поездок. Ведь по планам до 2030 года есть целевые показатели в 140 млн путешествий в год чисто в сегменте внутреннего туризма.
— Пишут, что форматы меняются и подход к бизнесу тоже. Каков сейчас запрос туриста?
— Для туристов не хватает гостиниц категории четыре-пять звезд, а это востребованный сегмент. Также не хватает отелей «все включено», так как именно этот вид отдыха очень востребован, дает возможность зафиксировать бюджет поездки. Здесь есть большие успехи у Краснодарского края, но таких гостиниц в любом случае не хватает. Сейчас мы видим, что рост туристических поездок продолжается, но уже не будет очень динамичным, и этому есть причины, потому что цены, которые за последние годы выросли, сдерживают как раз развитие в том числе внутреннего туризма. Наверное, все-таки для перспективы необходима прежде всего инфраструктура и доступность этой инфраструктуры.
— Какие средства размещения появляются из новых, на что идет приоритет?
— Сейчас есть различные проекты в развитии, начиная от глэмпингов, кемпингов, модульных гостиниц, больших гостиничных комплексов, они необходимы прежде всего популярным направлениям. Не хватает гостиниц в Калининградской области, в Краснодарском крае. Здесь мы видим спрос именно на отдых семейный, клубный отдых. Это, наверное, запрос от туристов, который не удовлетворен до сих пор.
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Гостиничный бизнес в России, как отмечают участники рынка, действительно переживает сейчас второе рождение, но остаются ряд проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, говорит гендиректор управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич:
«У бизнеса все колосится — с точки зрения доходности, с точки зрения загрузки мы находимся на уровне 2019 года, по некоторым показателям, может быть, даже 2018 года, когда был чемпионат мира по футболу. Поэтому все очень даже бодро и прогрессивно. С точки зрения девелопмента есть сложности. Если рассматривать какие-то ближайшие проекты, которые будут, то пока бум не предполагается. В Москве до определенных событий было 50 сетевых гостиниц, в Стамбуле две тысячи, поэтому до какого-то уровня насыщения мы очень далеко еще, мы находимся где-то в самой ранней стадии развития. Поэтому сейчас очень важно, чтобы со стороны и властей, и финансового сектора были какие-то серьезные движения в сторону поддержки, это сейчас очень важно. Сейчас отрасль переживает второе рождение, количество внутреннего туризма зашкаливает, региональные отели дают показатели Москвы, чего никогда не было. Все упирается в деньги. Ключевая ставка откидывает срок окупаемости среднего отеля в район 20 лет, если с этого начинать, то да. Вторая ключевая история — это проблема с гостиничным образованием, потому что, к сожалению, у нас ни туристического, ни гостиничного образования как такового почти нет, его очень мало, оно находится на самом раннем развитии».
Между тем, если по темпам прироста стандартные гостиницы и модульные средства размещения — те же кемпинги и глэмпинги — показывают положительную динамику, то иная ситуация обстоит с санаториями. По данным «Контур.Фокуса», число здравниц сократилось на 0,5%, до 1,7 тысячи организаций.