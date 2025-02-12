Эксперты объяснили, почему в России стало больше гостиниц

На начало января 2025 года в России было зарегистрировано более 39 тысяч ИП и компаний, оказывающих гостиничные услуги, пишет «Коммерсантъ». Год к году показатель, по данным сервиса «Контур.Фокус», вырос более чем на 5%. По данным Росстата, гостями российских отелей в январе-ноябре 2024 года стали более 79 млн человек. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 11%.

Основные причины увеличения числа гостиниц — это развитие внутреннего туризма и восстановление въездного, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин:

— Прежде всего влияет развитие и популярность внутреннего туризма, по итогам прошлого года это было как минимум 90 млн поездок. Это все дает перспективы для дальнейшего привлечения как инвесторов, так и компаний, которые занимаются туризмом. Как раз нехватка гостиничной инфраструктуры, зачастую высокие цены, еще недостаточная конкуренция — это то, что сдерживает развитие туристических поездок. Ведь по планам до 2030 года есть целевые показатели в 140 млн путешествий в год чисто в сегменте внутреннего туризма.

— Пишут, что форматы меняются и подход к бизнесу тоже. Каков сейчас запрос туриста?

— Для туристов не хватает гостиниц категории четыре-пять звезд, а это востребованный сегмент. Также не хватает отелей «все включено», так как именно этот вид отдыха очень востребован, дает возможность зафиксировать бюджет поездки. Здесь есть большие успехи у Краснодарского края, но таких гостиниц в любом случае не хватает. Сейчас мы видим, что рост туристических поездок продолжается, но уже не будет очень динамичным, и этому есть причины, потому что цены, которые за последние годы выросли, сдерживают как раз развитие в том числе внутреннего туризма. Наверное, все-таки для перспективы необходима прежде всего инфраструктура и доступность этой инфраструктуры.

— Какие средства размещения появляются из новых, на что идет приоритет?

— Сейчас есть различные проекты в развитии, начиная от глэмпингов, кемпингов, модульных гостиниц, больших гостиничных комплексов, они необходимы прежде всего популярным направлениям. Не хватает гостиниц в Калининградской области, в Краснодарском крае. Здесь мы видим спрос именно на отдых семейный, клубный отдых. Это, наверное, запрос от туристов, который не удовлетворен до сих пор.

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Гостиничный бизнес в России, как отмечают участники рынка, действительно переживает сейчас второе рождение, но остаются ряд проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, говорит гендиректор управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич:

« У б и з н е с а в с е к о л о с и т с я — с т о ч к и з р е н и я д о х о д н о с т и , с т о ч к и з р е н и я з а г р у з к и м ы н а х о д и м с я н а у р о в н е 2 0 1 9 г о д а , п о н е к о т о р ы м п о к а з а т е л я м , м о ж е т б ы т ь , д а ж е 2 0 1 8 г о д а , к о г д а б ы л ч е м п и о н а т м и р а п о ф у т б о л у . П о э т о м у в с е о ч е н ь д а ж е б о д р о и п р о г р е с с и в н о . С т о ч к и з р е н и я д е в е л о п м е н т а е с т ь с л о ж н о с т и . Е с л и р а с с м а т р и в а т ь к а к и е - т о б л и ж а й ш и е п р о е к т ы , к о т о р ы е б у д у т , т о п о к а б у м н е п р е д п о л а г а е т с я . В М о с к в е д о о п р е д е л е н н ы х с о б ы т и й б ы л о 5 0 с е т е в ы х г о с т и н и ц , в С т а м б у л е д в е т ы с я ч и , п о э т о м у д о к а к о г о - т о у р о в н я н а с ы щ е н и я м ы о ч е н ь д а л е к о е щ е , м ы н а х о д и м с я г д е - т о в с а м о й р а н н е й с т а д и и р а з в и т и я . П о э т о м у с е й ч а с о ч е н ь в а ж н о , ч т о б ы с о с т о р о н ы и в л а с т е й , и ф и н а н с о в о г о с е к т о р а б ы л и к а к и е - т о с е р ь е з н ы е д в и ж е н и я в с т о р о н у п о д д е р ж к и , э т о с е й ч а с о ч е н ь в а ж н о . С е й ч а с о т р а с л ь п е р е ж и в а е т в т о р о е р о ж д е н и е , к о л и ч е с т в о в н у т р е н н е г о т у р и з м а з а ш к а л и в а е т , р е г и о н а л ь н ы е о т е л и д а ю т п о к а з а т е л и М о с к в ы , ч е г о н и к о г д а н е б ы л о . В с е у п и р а е т с я в д е н ь г и . К л ю ч е в а я с т а в к а о т к и д ы в а е т с р о к о к у п а е м о с т и с р е д н е г о о т е л я в р а й о н 2 0 л е т , е с л и с э т о г о н а ч и н а т ь , т о д а . В т о р а я к л ю ч е в а я и с т о р и я — э т о п р о б л е м а с г о с т и н и ч н ы м о б р а з о в а н и е м , п о т о м у ч т о , к с о ж а л е н и ю , у н а с н и т у р и с т и ч е с к о г о , н и г о с т и н и ч н о г о о б р а з о в а н и я к а к т а к о в о г о п о ч т и н е т , е г о о ч е н ь м а л о , о н о н а х о д и т с я н а с а м о м р а н н е м р а з в и т и и » .

Между тем, если по темпам прироста стандартные гостиницы и модульные средства размещения — те же кемпинги и глэмпинги — показывают положительную динамику, то иная ситуация обстоит с санаториями. По данным «Контур.Фокуса», число здравниц сократилось на 0,5%, до 1,7 тысячи организаций.